Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Сочи сквозь века Гуляя по живописной портовой набережной, вы насладитесь видом на белоснежные яхты и величественное здание Морского вокзала. Далее отправитесь исследовать Верхний город! Пройдете по старейшей улице Сочи и отыщете форт с сохранившейся частью крепостной стены первого русского укрепления. Познакомитесь с бытом переселенцев и работами сочинских художников и узнаете, как складывалась история 📖 города на протяжении столетий.
Главные и тайные места Сочи Вы увидите первый православный собор на территории Черноморского побережья — собор Михаила Архангела — и насладитесь фонтаном, рожденным в горной пещере. Оцените «сочинский Парфенон», продегустируете воду из питьевого бювета и заглянете в ботанический сад Фитофантазия. А рассматривая с Черноморского балкона морские просторы, раскроете тайну местных бун и галечных пляжей.
Организационные детали
Мы пройдем пешком около 4 км
Дети до 7 лет участвуют в экскурсии 🧭 бесплатно
Начало и место завершения
🚩 напротив ж/д вокзала Сочи
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Елена. Много лет назад я переехала в Сочи из Петербурга, полюбила и всей душой приняла этот край. Со временем поняла, что состоянием восторженности и пониманием места нужно делиться. Так я пришла к своей жизни сегодня — работе гидом. Уже много лет я показываю Сочи взрослым и детям и делаю это с огромным удовольствием. Надеюсь на скорую встречу!