Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

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О Сочи с любовью!

Увидеть главные достопримечательности города на насыщенной обзорной экскурсии

Елена
Елена – Гид из Сочи
Вы узнаете о зарождении самого южного курорта страны, погрузитесь в местный колорит и оцените изумрудное убранство улиц, скверов и бульваров.

А также рассмотрите эклектичную архитектуру разных эпох, отыщете необычные памятники и понаблюдаете за современными городскими реалиями!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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О Сочи с любовью!
О Сочи с любовью!

Что вас ожидает

Сочи сквозь века
Гуляя по живописной портовой набережной, вы насладитесь видом на белоснежные яхты и величественное здание Морского вокзала. Далее отправитесь исследовать Верхний город! Пройдете по старейшей улице Сочи и отыщете форт с сохранившейся частью крепостной стены первого русского укрепления. Познакомитесь с бытом переселенцев и работами сочинских художников и узнаете, как складывалась история 📖 города на протяжении столетий.

Главные и тайные места Сочи
Вы увидите первый православный собор на территории Черноморского побережья — собор Михаила Архангела — и насладитесь фонтаном, рожденным в горной пещере. Оцените «сочинский Парфенон», продегустируете воду из питьевого бювета и заглянете в ботанический сад Фитофантазия. А рассматривая с Черноморского балкона морские просторы, раскроете тайну местных бун и галечных пляжей.

Организационные детали

  • Мы пройдем пешком около 4 км
  • Дети до 7 лет участвуют в экскурсии 🧭 бесплатно
Начало и место завершения
🚩 напротив ж/д вокзала Сочи
О Сочи с любовью!
О Сочи с любовью!
О Сочи с любовью!
О Сочи с любовью!
О Сочи с любовью!
О Сочи с любовью!
О Сочи с любовью!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Меня зовут Елена. Много лет назад я переехала в Сочи из Петербурга, полюбила и всей душой приняла этот край. Со временем поняла, что состоянием восторженности и пониманием места нужно делиться. Так я пришла к своей жизни сегодня — работе гидом. Уже много лет я показываю Сочи взрослым и детям и делаю это с огромным удовольствием. Надеюсь на скорую встречу!
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