Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Что вас ожидает

Сочи сквозь века

Гуляя по живописной портовой набережной, вы насладитесь видом на белоснежные яхты и величественное здание Морского вокзала. Далее отправитесь исследовать Верхний город! Пройдете по старейшей улице Сочи и отыщете форт с сохранившейся частью крепостной стены первого русского укрепления. Познакомитесь с бытом переселенцев и работами сочинских художников и узнаете, как складывалась история 📖 города на протяжении столетий.

Главные и тайные места Сочи

Вы увидите первый православный собор на территории Черноморского побережья — собор Михаила Архангела — и насладитесь фонтаном, рожденным в горной пещере. Оцените «сочинский Парфенон», продегустируете воду из питьевого бювета и заглянете в ботанический сад Фитофантазия. А рассматривая с Черноморского балкона морские просторы, раскроете тайну местных бун и галечных пляжей.

Организационные детали