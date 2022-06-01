По Сочи на ретро-автомобиле

Проехать по самым интересным и живописным местам города на старинном автомобиле «Чайка»

«Чайка» — сочетание шика и советской романтики.

Я расскажу, как и когда на ней приезжал в Сочи Юрий Гагарин, почему ее называли «свадебным автомобилем» и «машиной новой аэрокосмической эпохи». Вы погрузитесь в прошлое, полюбуетесь современным городом и услышите множество интересных фактов!
По Сочи на ретро-автомобиле
По Сочи на ретро-автомобиле
По Сочи на ретро-автомобиле
По Сочи на ретро-автомобиле
По Сочи на ретро-автомобиле
По Сочи на ретро-автомобиле
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Сочи известный и неизведанный

Вы посетите руины первого элитного ресторана Сочи и раскроете, как на него повлияли угрозы репрессий советской номенклатуры. Полюбуетесь городом с вершины башни Ахун и расшифруете особенности ее архитектуры. На даче Сталина узнаете о тайных пристрастиях вождя и о его странных бытовых привычках. А еще по пути мы остановимся на красивейших видовых площадках, где можно сделать фото на фоне «Чайки» и моря.

Легендарная «Чайка»

Одним из главных героев нашего путешествия станет сама «Чайка», создающая неповторимый колорит ушедшей эпохи. Я расскажу, как она появилась в СССР и по каким техническим характеристикам она значительно опережала свое время. Кто на ней ездил, почему ее нельзя было купить за деньги и куда она попадала после списания.

Организационные детали

  • Я готова скорректировать маршрут по вашему желанию
  • По запросу мы можем дополнить экскурсию фотосессией. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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