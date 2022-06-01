«Чайка» — сочетание шика и советской романтики. Я расскажу, как и когда на ней приезжал в Сочи Юрий Гагарин, почему ее называли «свадебным автомобилем» и «машиной новой аэрокосмической эпохи». Вы погрузитесь в прошлое, полюбуетесь современным городом и услышите множество интересных фактов!

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Что вас ожидает

Сочи известный и неизведанный

Вы посетите руины первого элитного ресторана Сочи и раскроете, как на него повлияли угрозы репрессий советской номенклатуры. Полюбуетесь городом с вершины башни Ахун и расшифруете особенности ее архитектуры. На даче Сталина узнаете о тайных пристрастиях вождя и о его странных бытовых привычках. А еще по пути мы остановимся на красивейших видовых площадках, где можно сделать фото на фоне «Чайки» и моря.

Легендарная «Чайка»

Одним из главных героев нашего путешествия станет сама «Чайка», создающая неповторимый колорит ушедшей эпохи. Я расскажу, как она появилась в СССР и по каким техническим характеристикам она значительно опережала свое время. Кто на ней ездил, почему ее нельзя было купить за деньги и куда она попадала после списания.

Организационные детали