Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

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Семейный поход по Сочи и Красной поляне

Прогуляться по Национальному парку и Биосферному заповеднику и увидеть лучшие природные памятники

Татьяна
Татьяна – представитель из Сочи
Вас ждет интересный и активный отдых-приключение! Мы прогуляемся по Сочинским джунглям и насладимся прохладой живописных водопадов, полюбуемся великолепными озерами, в которых отражаются снежные вершины, и поднимемся в горы ⛰️.

Готовы к погружению в первозданную природу? Поехали!
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🏞Парки
  • 💧Водопады
  • В горы
  • 🐼Животный мир
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Семейный поход по Сочи и Красной поляне
Семейный поход по Сочи и Красной поляне

Что вас ожидает

Экскурсия-конструктор
Если вы устали от пляжного отдыха, самое время отправиться исследовать Сочинские джунгли. Мы отправимся в путешествие по Национальному парку и Биосферному заповеднику, чтобы отыскать главные природные достопримечательности 🏛️ курортной столицы ⭐️ России. Подстраиваясь под ваш интерес, мы вместе составим лучшую из всех возможных программ и посетим:

  • Великолепные каскады: лесной водопад Кейва, Пасть Дракона с секретным двойным дном, каньонный водопад Ивановский, в чаше которого можно искупаться в жаркий день, и будто ниспадающий с неба, горный водопад Ачипсинский.
  • Озера невероятной красоты, среди которых озера долины Дзитаку, где каждый найдет идеальную купальню по размеру и температуры воды, озеро Ачишхо для сильных и смелых, где даже в августе лежит снег, и зеркальное озеро Кардывач, в котором отражаются снежные шапки скалистых великанов.
  • Горные вершины с цветущими полями и стадами козочек. Например, гору Ачишхо, с вершины которой открывается вид на море 🌊, или гору Аибга, расположенную близ курортами «Роза хутор» и Красная поляна и облюбованную дикими сернами. Или вы захотите на пик Бзерпи, чтобы посидеть над пропастью, свесив ножки с карниза?

Разнообразный досуг
Вы сможете от души повеселиться, играя в снежки в жаркий летний день, насладиться лесной черникой, ежевикой и земляникой и понаблюдать за сернами, оленями и даже лисами. Если будет желание, мы встретим закат в горах ⛰️ и даже останемся на ночь в палаточном лагере, чтобы полюбоваться Млечным путем и яркими светлячками в ночных сочинских лесах, попробовать походную кухню 🥧 и попеть костровые песни. Я покажу таинственные руины старинных храмов, крепостей и дольменов и познакомлю вас с историей 📖, культурой и традициями нашего края.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Просьба заранее обсудить с гидом маршрут. По вашему желанию экскурсия ⛳ может быть продлена и проводиться от нескольких часов до нескольких дней. Стоимость уточняйте в личной переписке.
  • На некоторые маршруты тем, кто не живет в Сочи, необходимо оформлять пропуск в погранзону. Это бесплатная процедура, оформить можно на сайте Госуслуги, срок оформления в среднем две недели.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер, аренда походного снаряжения, организация питания, доставка вещей до лагеря оплачивается отдельно, стоимость рассчитывается индивидуально
  • По желанию возможно катание на канатной дороге. Стоимость подъемников «Роза Хутор» — 850 руб.
  • Входные билеты 🎫 в Национальный парк 🌳 — 100 рублей, в Кавказский биосферный заповедник — 300 руб. /взросл., детский (с 7 до 14 лет) — 150 руб., дети до 7 лет — бесплатно; Подъем на смотровую башню на горе Ахун — 100 рублей.
Семейный поход по Сочи и Красной поляне
Семейный поход по Сочи и Красной поляне
Семейный поход по Сочи и Красной поляне
Семейный поход по Сочи и Красной поляне
Семейный поход по Сочи и Красной поляне
Семейный поход по Сочи и Красной поляне
Семейный поход по Сочи и Красной поляне
Семейный поход по Сочи и Красной поляне
Семейный поход по Сочи и Красной поляне
Семейный поход по Сочи и Красной поляне
Семейный поход по Сочи и Красной поляне
Семейный поход по Сочи и Красной поляне
Семейный поход по Сочи и Красной поляне
Семейный поход по Сочи и Красной поляне
Семейный поход по Сочи и Красной поляне
Семейный поход по Сочи и Красной поляне
Семейный поход по Сочи и Красной поляне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Здравствуйте, уважаемые посетители сайта. Меня зовут Татьяна, мне 34 года. Я историк, искусствовед и лицензированный экскурсовод по Сочи, Москве и некоторым московским музеям. Вместе с командой гидов создаем и проводим экскурсии, квесты и интерактивные программы — это наша любимая работа. Я люблю работать с людьми любого возраста, но особенно я люблю работать с детьми! И дети отвечают мне взаимностью)) Хотя, по моим наблюдениям, взрослые с интересом слушают детские экскурсии и активно отвечают на вопросы, задаваемые детям. Дети — наше будущее, и я хочу, чтобы «наше будущее» было знакомо с нашим прошлым и любило наше московское настоящее. Если вы хотите увидеть Москву глазами местной жительницы, с детско-почемучно-необычной точки зрения, узнать забавно-исторические московские истории и сделать это в рамках семейной прогулки или школьного выезда, то я буду рада вам организовать такой познавательно-развлекательный досуг!
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Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

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