Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Экскурсия-конструктор

Если вы устали от пляжного отдыха, самое время отправиться исследовать Сочинские джунгли. Мы отправимся в путешествие по Национальному парку и Биосферному заповеднику, чтобы отыскать главные природные достопримечательности 🏛️ курортной столицы ⭐️ России. Подстраиваясь под ваш интерес, мы вместе составим лучшую из всех возможных программ и посетим:

Великолепные каскады : лесной водопад Кейва, Пасть Дракона с секретным двойным дном, каньонный водопад Ивановский, в чаше которого можно искупаться в жаркий день, и будто ниспадающий с неба, горный водопад Ачипсинский.

: лесной водопад Кейва, Пасть Дракона с секретным двойным дном, каньонный водопад Ивановский, в чаше которого можно искупаться в жаркий день, и будто ниспадающий с неба, горный водопад Ачипсинский. Озера невероятной красоты , среди которых озера долины Дзитаку, где каждый найдет идеальную купальню по размеру и температуры воды, озеро Ачишхо для сильных и смелых, где даже в августе лежит снег, и зеркальное озеро Кардывач, в котором отражаются снежные шапки скалистых великанов.

, среди которых озера долины Дзитаку, где каждый найдет идеальную купальню по размеру и температуры воды, озеро Ачишхо для сильных и смелых, где даже в августе лежит снег, и зеркальное озеро Кардывач, в котором отражаются снежные шапки скалистых великанов. Горные вершины с цветущими полями и стадами козочек. Например, гору Ачишхо, с вершины которой открывается вид на море 🌊, или гору Аибга, расположенную близ курортами «Роза хутор» и Красная поляна и облюбованную дикими сернами. Или вы захотите на пик Бзерпи, чтобы посидеть над пропастью, свесив ножки с карниза?

Разнообразный досуг

Вы сможете от души повеселиться, играя в снежки в жаркий летний день, насладиться лесной черникой, ежевикой и земляникой и понаблюдать за сернами, оленями и даже лисами. Если будет желание, мы встретим закат в горах ⛰️ и даже останемся на ночь в палаточном лагере, чтобы полюбоваться Млечным путем и яркими светлячками в ночных сочинских лесах, попробовать походную кухню 🥧 и попеть костровые песни. Я покажу таинственные руины старинных храмов, крепостей и дольменов и познакомлю вас с историей 📖, культурой и традициями нашего края.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Просьба заранее обсудить с гидом маршрут. По вашему желанию экскурсия ⛳ может быть продлена и проводиться от нескольких часов до нескольких дней. Стоимость уточняйте в личной переписке.

На некоторые маршруты тем, кто не живет в Сочи, необходимо оформлять пропуск в погранзону. Это бесплатная процедура, оформить можно на сайте Госуслуги, срок оформления в среднем две недели.

Что входит в стоимость, а что — нет