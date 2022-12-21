Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
И с высоты вам шлём привет
Из центрального Сочи или Адлера на комфортном автомобиле мы отправимся в Скайпарк. Поедем по старой Краснополянской дороге — той самой, где нависшие над крутым серпантином скалы будоражат воображение и захватывают дух. В Скайпарке настраивайтесь на прогулку над ущельем глубиной более 200 м, море адреналина при виде смельчаков на качелях, банджи или мегатроллее (если захотите, сможете и сами попробовать!), а также самые головокружительные фото. Я поделюсь интересными фактами о парке и его создателях.
В горы за нарзаном
Немного переведем дух и двинемся в сторону минерального источника «Чвижепсе». По дороге остановимся на смотровой площадке с потрясающим видом на ущелье Ах-Цу. А в самом урочище Медвежий угол, где находится источник, я расскажу, чем полезна эта вода и для чего ее используют. Захвачу с собой одноразовые стаканчики, чтобы вы попробовали «живую воду» сочинских гор.
Мне сверху видно всё, ты так и знай!
Следующая остановка — секретная смотровая площадка с панорамным обзором на 360 градусов. Оттуда открывается вид на главную площадь Красной Поляны, где награждали спортсменов во времена Олимпиады. А пока вы будете делать невероятные фотоснимки, я сварю вам кофе в турке и угощу круассанами.
Потом поднимемся еще выше и посетим Олимпийскую деревню: увидим Аллею Флагов и сфотографируемся с талисманам игр на фоне горных вершин. Рядом есть интересный аттракцион «Родельбан» — скоростные сани. По желанию вы на них прокатитесь.
Захотелось подкрепиться? Моя личная рекомендация — сказочный ресторан «Каскад». В окружении живописных скал вы насладитесь шумом водопада, общением с животными, катанием на лодочке или рыбалкой. Но организовать обед можно и в любом другом месте.
Организационные детали
Дополнительные расходы:
Входной билет в Скайпарк — 1900 руб.
Аттракцион «Родельбан» (по желанию) — 1500 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
от любого отеля в Сочи или Адлере (из Дагомыса, Лоо и Т.Д. я не забираю)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваш гид в Сочи
Провела 37 экскурсий для 43 туристов
Меня зовут Жанна, работаю гидом с 2018 года, провожу индивидуальные туры по Сочи, Абхазии и Красной Поляне. У меня есть авторские маршруты, которые вы не встретите на просторах интернета. Водительский стаж 11 лет, в прошлом занималась автоспортом. Сделаю один день вашего отдыха самым незабываемым.