Горные вершины, захватывающие виды и нереальный адреналин — вот что ждёт вас в этой поездке! Я организую для вас комфортный трансфер в знаменитый сочинский Скайпарк, покажу живописные места для отдыха и фото, а еще угощу кофе. Побываем на панорамных смотровых площадках, куда не едут канатные дороги и где горнолыжные комплексы Красной Поляны видны как на ладони!

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Описание

Что вас ожидает

И с высоты вам шлём привет

Из центрального Сочи или Адлера на комфортном автомобиле мы отправимся в Скайпарк. Поедем по старой Краснополянской дороге — той самой, где нависшие над крутым серпантином скалы будоражат воображение и захватывают дух. В Скайпарке настраивайтесь на прогулку над ущельем глубиной более 200 м, море адреналина при виде смельчаков на качелях, банджи или мегатроллее (если захотите, сможете и сами попробовать!), а также самые головокружительные фото. Я поделюсь интересными фактами о парке и его создателях.

В горы за нарзаном

Немного переведем дух и двинемся в сторону минерального источника «Чвижепсе». По дороге остановимся на смотровой площадке с потрясающим видом на ущелье Ах-Цу. А в самом урочище Медвежий угол, где находится источник, я расскажу, чем полезна эта вода и для чего ее используют. Захвачу с собой одноразовые стаканчики, чтобы вы попробовали «живую воду» сочинских гор.

Мне сверху видно всё, ты так и знай!

Следующая остановка — секретная смотровая площадка с панорамным обзором на 360 градусов. Оттуда открывается вид на главную площадь Красной Поляны, где награждали спортсменов во времена Олимпиады. А пока вы будете делать невероятные фотоснимки, я сварю вам кофе в турке и угощу круассанами.

Потом поднимемся еще выше и посетим Олимпийскую деревню: увидим Аллею Флагов и сфотографируемся с талисманам игр на фоне горных вершин. Рядом есть интересный аттракцион «Родельбан» — скоростные сани. По желанию вы на них прокатитесь.

Захотелось подкрепиться? Моя личная рекомендация — сказочный ресторан «Каскад». В окружении живописных скал вы насладитесь шумом водопада, общением с животными, катанием на лодочке или рыбалкой. Но организовать обед можно и в любом другом месте.

Организационные детали

Дополнительные расходы: