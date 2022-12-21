Скайпарк Сочи и другие приключения на высоте

Отправиться в горные локации в поисках острых ощущений и красивых мест

Горные вершины, захватывающие виды и нереальный адреналин — вот что ждёт вас в этой поездке! Я организую для вас комфортный трансфер в знаменитый сочинский Скайпарк, покажу живописные места для отдыха и фото, а еще угощу кофе.

Побываем на панорамных смотровых площадках, куда не едут канатные дороги и где горнолыжные комплексы Красной Поляны видны как на ладони!
Скайпарк Сочи и другие приключения на высоте
Скайпарк Сочи и другие приключения на высоте
Скайпарк Сочи и другие приключения на высоте
Скайпарк Сочи и другие приключения на высоте
Скайпарк Сочи и другие приключения на высоте
Скайпарк Сочи и другие приключения на высоте
Скайпарк Сочи и другие приключения на высоте
Скайпарк Сочи и другие приключения на высоте
Скайпарк Сочи и другие приключения на высоте
Скайпарк Сочи и другие приключения на высоте
Скайпарк Сочи и другие приключения на высоте
Скайпарк Сочи и другие приключения на высоте
Ближайшие даты:
18
дек
19
дек
21
дек
22
дек
23
дек
24
дек
25
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

И с высоты вам шлём привет

Из центрального Сочи или Адлера на комфортном автомобиле мы отправимся в Скайпарк. Поедем по старой Краснополянской дороге — той самой, где нависшие над крутым серпантином скалы будоражат воображение и захватывают дух. В Скайпарке настраивайтесь на прогулку над ущельем глубиной более 200 м, море адреналина при виде смельчаков на качелях, банджи или мегатроллее (если захотите, сможете и сами попробовать!), а также самые головокружительные фото. Я поделюсь интересными фактами о парке и его создателях.

В горы за нарзаном

Немного переведем дух и двинемся в сторону минерального источника «Чвижепсе». По дороге остановимся на смотровой площадке с потрясающим видом на ущелье Ах-Цу. А в самом урочище Медвежий угол, где находится источник, я расскажу, чем полезна эта вода и для чего ее используют. Захвачу с собой одноразовые стаканчики, чтобы вы попробовали «живую воду» сочинских гор.

Мне сверху видно всё, ты так и знай!

Следующая остановка — секретная смотровая площадка с панорамным обзором на 360 градусов. Оттуда открывается вид на главную площадь Красной Поляны, где награждали спортсменов во времена Олимпиады. А пока вы будете делать невероятные фотоснимки, я сварю вам кофе в турке и угощу круассанами.

Потом поднимемся еще выше и посетим Олимпийскую деревню: увидим Аллею Флагов и сфотографируемся с талисманам игр на фоне горных вершин. Рядом есть интересный аттракцион «Родельбан» — скоростные сани. По желанию вы на них прокатитесь.

Захотелось подкрепиться? Моя личная рекомендация — сказочный ресторан «Каскад». В окружении живописных скал вы насладитесь шумом водопада, общением с животными, катанием на лодочке или рыбалкой. Но организовать обед можно и в любом другом месте.

Организационные детали

Дополнительные расходы:

  • Входной билет в Скайпарк — 1900 руб.
  • Аттракцион «Родельбан» (по желанию) — 1500 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от любого отеля в Сочи или Адлере (из Дагомыса, Лоо и Т.Д. я не забираю)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников☀️Летние🏆Активный отдыхЭкстрим🏡Выездные☀️На весь деньКрасная полянаОлимпийская деревня🗽Популярные места🌁SkyParkРазвлеченияСмотровые площадки🍀Природа и пейзажи🎡Парки аттракционов

Похожие туры в Сочи

Поездка к волшебнице Рице из Сочи
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Марина
Марина
5
1 отзыв
Поездка к волшебнице Рице из Сочи
Мы отправимся в одно из самых красивых мест в Абазии
Ваш адрес в Сочи
14 500 за всё до 6 чел.
Из Сочи в Геленджик и Анапу с посещением винодельни
18 часов
🚗 На машине
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Дарья
Дарья
Нет отзывов
Из Сочи в Геленджик и Анапу с посещением винодельни
Комфортная и увлекательная экскурсия, с возможным трансфером из аэропорта Сочи или любого другого места этого города
По договоренности
21 дек
22 дек
23 дек
24 дек
30 000 за 1 человека
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Сочи
12 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
5
9 отзывов
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Сочи
Вы посмотрели в Сочи всё самое интересное и хотели бы увидеть совершенно другие места
От отеля
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
16 000 за всё до 8 чел.
Треккинг в Сочи. Каникулы в субтропиках
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Треккинг в Сочи. Каникулы в субтропиках
В этом активном туре мы покажем самые интересные места Большого Сочи
Россия, Краснодарский край, Сочи, жилой район Адле...
30 апр
7 мая
29 окт
от 3860035 898 за 1 человека
Приключение в окрестностях Сочи
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Maks
Maks
5
153 отзыва
Приключение в окрестностях Сочи
Насладиться зрелищными видами, побывать в небанальных местах и узнать главное об этом крае
Ваш Отель в Сочи / КПоляне
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
17 000 за всё до 6 чел.
Сочи - любимый курорт россиян. Экскурсия по историческим и памятным местам
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
5
1 отзыв
Сочи - любимый курорт россиян. Экскурсия по историческим и памятным местам
На этой экскурсии Вы узнаете об основных исторически значимых периодах и событиях в истории города-курорта Сочи
От места проживания туристов
9 000 за всё до 4 чел.
Весь Сочи за 8 часов
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
5
170 отзывов
Весь Сочи за 8 часов
Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, центр Сочи и Олимпийский парк - авто-экскурсия
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
10 000 за всё до 4 чел.
Жемчужины Сочи: большой Ахун и дача Сталина
5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
4.8
14 отзывов
Жемчужины Сочи: большой Ахун и дача Сталина
Отправляйтесь на экскурсию по необычным местам Сочи
Центральный район г. Сочи
Сегодня
20 дек
24 дек
27 дек
900 за 1 человека
Сочи для смелых, ловких, умелых
5 часов
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
⚓️ По рекам и каналам
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
5
6 отзывов
Сочи для смелых, ловких, умелых
Сплав по горной реке или квадро-тур в горах и прогулка по мосту Скайпарка на высоте 200 метров
ваш отель, санаторий, гостевой дом
Завтра
19 дек
20 дек
21 дек
10 400 за всё до 8 чел.
Тур-приключение из Сочи в Абхазию
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
Нет отзывов
Тур-приключение из Сочи в Абхазию
Отправиться в Страну Души в дружеской компании и побывать в колоритных местах без толп туристов
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
14 900 за всё до 4 чел.
Конные прогулки в Сочи
2 часа
🐴 Конные прогулки
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Артэкс
Артэкс
4.9
16 отзывов
Конные прогулки в Сочи
Прокатитесь на коне по живописным местам северного Кавказа
Центральный район Сочи
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
2 100 за 1 человека
Сочи - город загадок и тайн
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Никита
Никита
4.8
13 отзывов
Сочи - город загадок и тайн
Добро пожаловать в Сочи. Вы знаете, что в городе на берегу Черного моря есть множество удивительных мест
Забираем от отеля, либо от ближайшей остановки
Завтра
20 дек
22 дек
25 дек
1 400 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сочи
ХОРОШО
🧭
ТАМ