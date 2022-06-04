Сочи: форелевое хозяйство + шоу стеклодувов

Подарить себе приятные впечатления и освоить стеклодувное ремесло

Когда надоело нежиться на пляже и гулять по водопадам, можно устроить себе необычную прогулку.

На машине мы отправимся на самое большое форелевое хозяйство в России и раскроем секреты стеклодувного мастерства. Вы сможете понаблюдать за опытным мастером и сделать что-то самостоятельно. А в пути насладитесь любимыми видами на море, зеленые хребты и горные реки.
Сочи: форелевое хозяйство + шоу стеклодувов
Сочи: форелевое хозяйство + шоу стеклодувов
Сочи: форелевое хозяйство + шоу стеклодувов
Сочи: форелевое хозяйство + шоу стеклодувов
Сочи: форелевое хозяйство + шоу стеклодувов
Сочи: форелевое хозяйство + шоу стеклодувов
Сочи: форелевое хозяйство + шоу стеклодувов
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Форелевое хозяйство

На комфортабельном автомобиле в компании гида мы отправимся из Адлера к первой точке нашего путешествия — форелеводческому заводу «Адлер». Это самое большое хозяйство по выращиванию радужной форели в России и Европе. Вы знали, что эта рыба была завезена к нам из Северной Америки в 1911 году и сначала поставлялась только к императорскому столу? На экскурсии вы узнаете, как выращивается форель и какой она бывает. Увидите форель-альбиноса, голубую и радужную форель, а также породы, выведенные здесь в ходе многолетней селекции. Мы покорим огромную белугу и загадаем желание. Само хозяйство располагается на живописном берегу реки Мзымты у входа в Ахштырский каньон, так что прогулка обещает быть приятной.

Шоу стеклодувов

Следующая точка маршрута — уникальное шоу стеклодувов. На ваших глазах опытные мастера изготовят стеклянное изделие и поделятся секретами ремесла. По желанию, вы сможете попробовать свои силы в этом искусстве на персональном мастер-классе. Вам покажут, как работать со стеклом и управляться с печью, — и вы сделаете маленький предмет своими руками. Затем мы на машине вернемся в Адлер.

Организационные детали

Дополнительные расходы:

  • Входной билет на форелевое хозяйство (300 руб.)
  • Входной билет на шоу (300 руб.)
  • Стеклодувный мастер-класс по желанию (500 руб.)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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