2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Прогулка к Ореховскому водопаду

Первым делом мы отправимся к одному из самых красивых 🤩 и примечательных природных уголков Сочи — Ореховскому водопаду. Вас ждет несложная 15-минутная прогулка 👣 к 30-метровому гиганту, а затем — чудесные виды бурного ниспадающего потока. А на обратном пути, чтобы освежиться, мы попробуем Пластунской минеральной воды прямо из скважины.

Легендарный санаторий Орджоникидзе

После прогулки к водопаду мы отправимся в заброшенный санаторий им. Орджоникидзе, чтобы со всех ракурсов рассмотреть жемчужину сталинской неоклассики, которая вдохновит вас на атмосферные фотографии 📸. Я расскажу, как формировался санаторный отдых в Сочи, как на развитие города повлиял Сталин и почему всех иностранных гостей курорта возили в первую очередь в этот некогда помпезный санаторий.

Всё, что нельзя пропустить в Сочи

В лучах заходящего солнца мы окажемся в центре современного Сочи: прогуляемся по исторической улице Навагинской и превосходному променаду, засаженному камфорными дубами, пальмами-вашингтониями и розами. Заглянем выпить 🍹 кофе в знаковую кофейню «у негра». Следом прокатимся до Северного мола Морпорта, откуда вы полюбуетесь открыточным видом на здание морского вокзала. А в заключение рассмотрим руины первой сочинской крепости — форта Александрии — и по историческому бульвару дойдем до Зимнего театра, где проходит знаменитый фестиваль «Кинотавр».

Организационные детали