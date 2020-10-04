2 отзыва оставили туристы

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Сочинский топ: от водопада до променада

Экспресс-экскурсия к Ореховскому водопаду, санаторию Орджоникидзе и главным символам города

5
2 отзыва
Антон
Антон – Гид из Сочи
Это путешествие откроет для вас Сочи, в который невозможно не влюбиться! За 3 часа мы охватим главное — от природных красот до современной жизни города.

Вы очаруетесь южной природой у Ореховского водопада, оцените роскошную архитектуру санатория Орджоникидзе, исследуете туристические уголки города и с моей помощью изучите интереснейшие главы сочинской истории 📖.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 💧Водопады
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 600 ₽ за экскурсию

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Сочинский топ: от водопада до променада
Сочинский топ: от водопада до променада

Что вас ожидает

Прогулка к Ореховскому водопаду
Первым делом мы отправимся к одному из самых красивых 🤩 и примечательных природных уголков Сочи — Ореховскому водопаду. Вас ждет несложная 15-минутная прогулка 👣 к 30-метровому гиганту, а затем — чудесные виды бурного ниспадающего потока. А на обратном пути, чтобы освежиться, мы попробуем Пластунской минеральной воды прямо из скважины.

Легендарный санаторий Орджоникидзе
После прогулки к водопаду мы отправимся в заброшенный санаторий им. Орджоникидзе, чтобы со всех ракурсов рассмотреть жемчужину сталинской неоклассики, которая вдохновит вас на атмосферные фотографии 📸. Я расскажу, как формировался санаторный отдых в Сочи, как на развитие города повлиял Сталин и почему всех иностранных гостей курорта возили в первую очередь в этот некогда помпезный санаторий.

Всё, что нельзя пропустить в Сочи
В лучах заходящего солнца мы окажемся в центре современного Сочи: прогуляемся по исторической улице Навагинской и превосходному променаду, засаженному камфорными дубами, пальмами-вашингтониями и розами. Заглянем выпить 🍹 кофе в знаковую кофейню «у негра». Следом прокатимся до Северного мола Морпорта, откуда вы полюбуетесь открыточным видом на здание морского вокзала. А в заключение рассмотрим руины первой сочинской крепости — форта Александрии — и по историческому бульвару дойдем до Зимнего театра, где проходит знаменитый фестиваль «Кинотавр».

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: перекус и кофе в кофейне
  • Я могу забрать вас от вашего места проживания, если оно находится в центре Сочи (между Мамайкой и Мацестой).
Начало и место завершения
🚩 у ж/д вокзала Сочи
Сочинский топ: от водопада до променада
Сочинский топ: от водопада до променада
Сочинский топ: от водопада до променада
Сочинский топ: от водопада до променада
Сочинский топ: от водопада до променада
Сочинский топ: от водопада до променада
Сочинский топ: от водопада до променада
Сочинский топ: от водопада до променада

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Антон
Антон
Добрый день, путешественники! Меня зовут Антон, я гид, переводчик, журналист, историк и педагог. Родился и живу в Сочи, поэтому смогу рассказать вам самые интересные факты о нашем южном крае.
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2 отзыва оставили туристы

4 октября 2020
В Сочи мы приезжаем уже не первый раз, поэтому выбирая экскурсию, хотелось увидеть что- то новое и интересное, то, что не успели увидеть в предыдущие поездки. Поэтому выбрали данную экскурсию с Антоном. Когда мы встретились с Антоном, пошёл сильный дождь, но Антон очень грамотно перестроил маршрут, и мы многое увидели даже несмотря на непогоду. Мы прогулялись по санаторию Орджоникидзе, узнали его историю, сделали замечательные фото там с помощью Антона. Потом мы проехали на Дачу полковника Квитко, где узнали об ее удивительной истории, о ее привидениях, побродили на руинах того, что от нее осталось. Также Антон отвез нас на чайную плантацию, где впервые увидели, как растет и цветёт чай. Антон- очень эрудированный и знающий экскурсовод, который много знает интересного и старается донести это до слушателей. Это человек, который знает и любит Сочи и старается это чувство передать своим экскурсантам! С ним приятно и легко общаться. Так что очень рекомендую данную экскурсию и данного экскурсовода!
19 сентября 2020
Спасибо громадное Антону за прекрасную экскурсию!! Антон открыл нам Сочи, узнали много интересного, посетили много мест и сделали много восхитительных фотографий. Мы влюбились в Сочи!!

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