Alexandr проводит ещё 2 экскурсии

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Трекинг к вершинам хребта Аибга

Прогуляться среди облаков и влюбиться в природу трех горных курортов Сочи

Alexandr
Alexandr – Гид из Сочи
Это несложный, но однозначно самый красивый и зрелищный маршрут в окрестностях Красной Поляны.

Вы полюбуетесь панорамными видами трех сочинских курортов, пройдете по цветущим альпийским лугам и сыграете в снежки в любое время года.

Согреетесь травяным чаем на горном карнизе, встретите диких животных и покорите вершину Черная пирамида.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • В горы
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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Трекинг к вершинам хребта Аибга
Трекинг к вершинам хребта Аибга

Что вас ожидает

Хребет Аибга: дорога в сердце Кавказа
Наше приключение начнется с подъема по канатной дороге курорта Роза Хутор: пролетев над горными ⛰️ ландшафтами, вы окажетесь у хребта Аибга, по которому пройдет наш маршрут. Мы пересечем альпийские луга, усеянные цветущими рододендронами, поймаем в объективы захватывающие дух панорамы Главного Кавказского хребта, массивов Ачишхо, Псеашхо, Аишхо и Чёрного моря 🌊. На скальном карнизе с головокружительным видом на горные пики и олимпийские объекты утроим привал с чаем из ароматных трав. А после поиграем в снежки на нерастаявшем снежнике, пройдем между четырьмя пиками хребта Аибга и, если повезет, встретим на пути здешних обитателей — стадо диких серн.

Приключения на высоте
Если вы будет чувствовать в себе достаточно сил и решимости, то можете продолжить путь и в компании опытного гида-инструктора по оборудованной тропе виа-феррата подняться на одну из вершин хребта Аибга — Черную пирамиду. Любители острых ощущений также смогут опробовать самый длинный в горах России зип-лайн: мчаться навстречу горизонту среди склонов Кавказских гор — от одной мысли об этом бегут мурашки! Обратно, к подножию хребта, мы спустимся по канатке, любуясь с высоты роскошными панорамами в лучах закатного солнца.

Кому подойдет поход

Наш маршрут не предполагает сложных подъемов и спусков. Его осилят путешественники любого возраста, поэтому можно отправиться в горы всей семьей.

Организационные детали

  • Важно позаботиться о спортивной обуви, взять с собой ветровку/дождевик, бутылочку воды и перекус (по желанию)
  • В стоимость экскурсии 🧭 входят аптечка и травяной чай
  • Отдельно оплачивается билет 🎫 на канатную дорогу к старту маршрута (стоимость около 1450 руб. в зависимости от сезона)
Начало и место завершения
🚩 — Красная Поляна или Роза хутор
Трекинг к вершинам хребта Аибга
Трекинг к вершинам хребта Аибга
Трекинг к вершинам хребта Аибга
Трекинг к вершинам хребта Аибга
Трекинг к вершинам хребта Аибга
Трекинг к вершинам хребта Аибга
Трекинг к вершинам хребта Аибга
Трекинг к вершинам хребта Аибга
Трекинг к вершинам хребта Аибга
Трекинг к вершинам хребта Аибга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Alexandr
Alexandr
Приехал в Сочи сразу после Олимпиады и влюбился в это место — не остаться здесь было невозможно! Мой девиз по жизни «притворись местным и путешествуй!». Со мной вы погрузитесь в сердце региона, увидите лучшее, изучите самое интересное и попробуете все самое вкусное. Море впечатлений и океан эмоций обеспечены! Жду вас круглый год.
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Alexandr проводит ещё 2 экскурсии

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