Alexandr проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Хребет Аибга: дорога в сердце Кавказа

Наше приключение начнется с подъема по канатной дороге курорта Роза Хутор: пролетев над горными ⛰️ ландшафтами, вы окажетесь у хребта Аибга, по которому пройдет наш маршрут. Мы пересечем альпийские луга, усеянные цветущими рододендронами, поймаем в объективы захватывающие дух панорамы Главного Кавказского хребта, массивов Ачишхо, Псеашхо, Аишхо и Чёрного моря 🌊. На скальном карнизе с головокружительным видом на горные пики и олимпийские объекты утроим привал с чаем из ароматных трав. А после поиграем в снежки на нерастаявшем снежнике, пройдем между четырьмя пиками хребта Аибга и, если повезет, встретим на пути здешних обитателей — стадо диких серн.

Приключения на высоте

Если вы будет чувствовать в себе достаточно сил и решимости, то можете продолжить путь и в компании опытного гида-инструктора по оборудованной тропе виа-феррата подняться на одну из вершин хребта Аибга — Черную пирамиду. Любители острых ощущений также смогут опробовать самый длинный в горах России зип-лайн: мчаться навстречу горизонту среди склонов Кавказских гор — от одной мысли об этом бегут мурашки! Обратно, к подножию хребта, мы спустимся по канатке, любуясь с высоты роскошными панорамами в лучах закатного солнца.

Кому подойдет поход

Наш маршрут не предполагает сложных подъемов и спусков. Его осилят путешественники любого возраста, поэтому можно отправиться в горы всей семьей.

Организационные детали