заброшенный ресторан на горе Ахун и опустевший санаторий Орджоникидзе.
На современном курорте, среди известных достопримечательностей 🏛️ и шикарной природы, прячется таинственное здание дачи полковника Квитко, заброшенный ресторан на горе Ахун и опустевший санаторий Орджоникидзе. В этих местах, где время остановилось, вы увидите прошлое Сочи и окажетесь в атмосфере нескольких эпох города-курорта.
Что входит
В стоимость включены услуги экскурсовода и трансфера.
Что не входит
Дополнительно на месте оплачивается входной билет на дачу Квитко 100 рублей.
Начало и место завершения
🚩 автобусная остановка Лавровая
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.