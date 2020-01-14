17 отзывов оставили туристы

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Знакомьтесь, Абхазия!

Маршрут для тех, кто хочет увидеть всё и сразу

4.9
17 отзывов
Иван
Иван – Гид из Сочи
Хотели бы вы отправится в увлекательное путешествие по самым атмосферным уголкам Абхазии? Мы едем маленькой группой до 8-х человек на комфортной машине — никакой спешки, вы останавливаетесь в самых красивых 🤩 местах и попутно знакомитесь с богатой историей 📖 и культурой Абхазии.

В нашей программе — природные достопримечательности 🏛️, религиозные и архитектурные памятники, национальная кухня 🥧 и многое другое.

Поехали?)
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏞Парки
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • От 9 400 ₽ за экскурсию

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Знакомьтесь, Абхазия!
Знакомьтесь, Абхазия!

Что вас ожидает

История, культура и традиции
Вы побываете в исторических местах Абхазии — там, где римляне разбивали лагеря, адыги строили защитные крепости, а греки активно налаживали торговлю. Я расскажу вам о культуре и быте современных абхазов, их традициях и нравах. Вы попробуете традиционные блюда местной кухни 🥧, доставшиеся абхазам от древних обитателей этих мест. Сможете почувствовать себя настоящим защитником древнего замка и проникнуться атмосферой тех времен. Из далекого прошлого вы переместитесь в советскую эпоху и обнаружите переплетения с памятниками средневековья. Вы увидите, что осталось от былого величия советской эпохи, посетите некогда роскошные санатории и гостиницы, построенные специально для партийной элиты. В результате вы получите объемное представление об Абхазии и станете лучше понимать историю 📖 этой земли.

Золотое кольцо Абхазии
Мы стартуем из Сочи, первый город 🏙️ на нашем пути — Гагра, знаменитый в советские времена курорт. Вы увидите вековой ресторан Гагрипш, парк 🌳 принца Ольденбургского, о котором будет особый разговор, и подниметесь на смотровую площадка на горе Мамзышка, с которой взглянете на окрестности с высоты птичьего полета. После этого отправимся в сторону озера Рица. Дорога на озеро идет вдоль бурной горной реки, через ущелье, мимо водопадов и озер. Около всех живописных мест мы обязательно остановимся, чтобы поговорить о старинных легендах и историях, и сделать прекрасные снимки. Далее вас ждет встреча с сокровищем Абхазии — озером Рица, окруженным вековыми лесами и могучими горами. Следующей важной остановкой будет древняя святыня — Новый Афон. Вы посетите мужской монастырь, имперскую гидроэлектростанцию, заброшенный вокзал, самые большие в Европе пещеры и горную крепость 9 века. Отведав фантастически вкусные хачапури, поедем к финальной точке нашего маршрута — Пицунде. В городе вы обнаружите шикарные пляжи, погуляете в тени сосновых рощ и увидите храм с действующим органом. На обратном пути сможем заехать в магазин беспошлинной торговли.

Организационные детали

Дополнительные расходы: билеты 🎫 в пещеры — 500 рублей с человека; билет в Рицинский национальный парк — 350 рублей с человека. Также с собой стоит взять деньги на обед.

Начало и место завершения
🚩 — Сочи
Знакомьтесь, Абхазия!
Знакомьтесь, Абхазия!
Знакомьтесь, Абхазия!
Знакомьтесь, Абхазия!
Знакомьтесь, Абхазия!
Знакомьтесь, Абхазия!
Знакомьтесь, Абхазия!
Знакомьтесь, Абхазия!
Знакомьтесь, Абхазия!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Иван
Иван
Здравствуйте, меня зовут Иван, мне 37 лет. Живу и работаю в Сочи. Люблю этот город, его климат и атмосферу, а близость моря и гор наполняют мою душу радостью каждый день. За это время я изучил все достопримечательности, которые есть в Сочи и Абхазии, побывал в труднодоступных точках и узнал много исторических фактов. А теперь я готов поделиться всем этим багажом знаний с вами! Присоединяйтесь ко мне и вы увидите Сочи и Абхазию с необычного ракурса.
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17 отзывов оставили туристы

14 янв 2020
Был на экскурсии 12. 01. Сразу после новогодних каникул. Посмотрел на образ жизни и достопримечательности Абхазии. Иван, как гид рассказал и показал всё самое интересное. Отведал национальную кухню.... Понравился шашлык и вино) Озеро Рица достойно восхищения. Думаю, что летом ещё раз приеду в Абхазию и скорее всего попрошу Ивана провести для меня новую экскурсию.
10 янв 2020
Экскурсия понравилась. Нашим гидом по Абхазии был Иван. приятный в общении человек, рассказал много интересных фактов из истории и настоящей жизни Абхазии. Некоторые факты не общеизвестные. Он забирал нас из аэропорта и пройти всю программу мы не успевали. Он предложил вариант сокращения и получилось очень хорошо. Мы получили удовольствие от поездки. Отдельно хочется отметить его терпимость. Он нас не поторопил и не подгонял, когда мы хотели что то дополнительно посмотреть или задержаться где то. Большое ему спасибо!
8 янв 2020
Ездили на экскурсию 8 января 2020г. Два взрослых, двое детей 2 и 12 лет. Машина комфортабельная, детское кресло было предоставлено, но очень странной конструкции, так и не поняли до конца, как она защищает ребёнка, ремни не фиксировались. Все начиналось очень хорошо. Иван рассказал маршрут, и мы счастливые поехали в ожидании новых впечатлений. Границу прошли быстро, заехали в Гагры, погуляли в заброшенном санатории, пообедали, зашли в пещеры, на дачу Сталина, водопады, Ново Афонский монастырь. Все очень понравилось, Иван интересно и доступно рассказывает. И когда мы были в предвкушении того, что вот-вот увидим, то ради чего все туристы ездят в Абхазию-озеро Рица, Иван сказал, что уже темнеет и мы там ничего не увидим. Мы, честно говоря очень расстроились, так как ехали именно из-за него. Всю экскурсию мы гуляли в лайтовом режиме, так как думали, что экскурсовод контролирует время. Попросили сделать в таком случае скидку, т. к. дорога до Рицы занимает 40 км, договорились на 530р)))))) но того, что мы не посетили озеро Рица нам эти 530 р не восполнят. Не советуем этого экскурсовода!
9 ноя 2019
Замечательная поездка по Абхазии! Иван отличный водитель и рассказчик. Информации было ровно столько сколько нужно. Увидели много красивых мест, вкусно поели, покатались на катамаране. Рекомендуем экскурсию всем независимо от пола и возраста)
13 окт 2019
Обслуживание со стороны типстера замечательно, а вот Абхазия производит скорбное впечатление бедной страны, который, видимо, Россия должна очень сильно помочь
10 окт 2019
08. 10. 2019 мы провели чудесный и незабываемый день на экскурсии « Знакомтесь, Абхазия!» с гидом Иваном. Хотим выразить огромное спасибо Ивану за чудесную и очень интересную поездку по Абхазии. Мы побывали в красивых и сказочных местах, особенно озеро Рица, оставила у нас в душе частичку Абхазии. Иван очень приятный в общении человек и как водитель большой профессионал. Надеюсь, что в следующем году мы продолжим своё изучение Абхазии и конечно обратимся к Ивану!
10 окт 2019
Спасибо большое Ивану за экскурсию! Спокойный, несуетливый, ненавязчивый экскурсовод. В силу ряда обстоятельств смогли осилить только половину экскурсии. Абхазия никого из нашей разновозрастной компании не оставила равнодушной.
3 окт 2019
Большое спасибо Ивану за классную экскурсию по Абхазии!
20 сен 2019
Экскурсия понравилась, от путешествия получили то, что и ожидали. Спокойная поездка по интересным местам, увидели все, что хотели. Иван, наш гид, нам понравился, уверенный и спокойный водитель, доброжелательный человек и знающий проводник по достопримечательностям. Успели посмотреть Гагры, парк, ресторан, пляж. Заехали в Новый Афон, монастырь, пещеры, старый вокзал. И, конечно, озеро Рица. Рекомендуем взять катамаран и прокатиться по озеру, виды потрясающие! Дорога до озера завораживает своей красотой! Иван организовал нам колоритный обед в кафе у речки. На обратном пути успели искупаться в море на практически пустынном пляже. Все прошло замечательно. Мы очень благодарны Ивану за данное путешествие!
5 авг 2019
Иван, спасибо за прекрасный день в удивительной стране Абхазии!
3 авг 2019
Были на экскурсии с 2 детьми 7 и 9 лет. Экскурсия очень понравилась. Всем рекомендуем. Взрослые и дети в восторге. Маршрут продуманный, автомобиль очень комфортный, Иван отличный гид, очень спокойный, ненавязчивый, интересный рассказчик и собеседник.
24 июл 2019
Экскурсия была 22. 07. 19Огромнейшее спасибо Ивану за такую замечательную экскурсию по Золотому кольцу Абхазии. Действительно экскурсия прошла неспеша, много интересного узнали об Абхазии, а какая природа.... не пожалеете проведенное время
17 июл 2019
Съездили всей семьёй на чудесную экскурсию в июле 2019. Очень удачно выбран маршрут, никакой спешки, успеваешь все посмотреть, спросить, обсудить. Иван спокойный, уравновешенный человек, с хорошим чувством юмора, было приятно общаться, узнали много нового, большое спасибо!
Семён
9 июл 2019
Абхазия - странное сочетание красивой и комфортной природы, позитива от отдыхающих людей, плохого по европейским меркам сервиса и визуально ощутимой бедности. Гид Иван очень старался показать этот край таким, каков он есть. У него блестяще получилось заинтересовать, подобрать наиболее подходящий маршрут, выбрать места для покушать, интересно рассказывать ровно то и тогда, когда интересно. Ивану лучшие рекомендации!
11 июн 2019
Шикарная экскурсия! За один день посмотрели все главные достопримечательности! Очень емко, информативно, легко. Иван - потрясающий экскурсовод, он чувствует людей и даем им то, что необходимо. Интеллигентный, образованный, очень приятный! Всем рекомендую! Не пожалеете! Личная благодарность Ивану за прекрасный, увлекательный день!
Ещё 2 отзыва

Иван проводит ещё 1 экскурсию

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