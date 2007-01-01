Татьяна проводит ещё 4 экскурсии

Квест-знакомство с символами города Секретные локации, необычные скульптуры, экзотические растения и оживленные улицы — наш квест приведет вас к интереснейшим местам многонационального Сочи. Вы услышите городские истории 📖, раскусите хитроумные загадки и увидите всё то, без чего невозможно представить город 🏙️. На нашем пути:
красивейшая пешеходная улица Сочи, под пальмами которой скрывается немало любопытных мест;
ранние работы Зураба Церетели — от мозаичных панно до фонтанов;
места съемок фильма «Бриллиантовая рука», где и сейчас вы встретите культовых киногероев;
самая необычная городская скульптура, подаренная Сочи известными местными мастерами;
пышное здание Морского вокзала, окруженное мраморными скульптурами, и сердце курорта — морской порт со стройными рядами пришвартованных яхт и лодочек.
Что скрывает Сочи Выполняя задания и разгадывая шифры, вы один за другим раскроете главные тайны приморского города. Что обозначают пять элементов сочинского герба, какие съедобные растения можно отыскать на центральных улицах, откуда в Сочи взялась звездная дорожка, каким был морской порт до Олимпиады 2014 года и каким званием курорта гордится каждый сочинец — всё это и многое другое выясним во время квеста. А в конце нашего пути, заполучив все ответы, вы найдете заветную трибуну и подниметесь на первую ступень, где вас будет ждать приз!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
В жаркую погоду рекомендуем взять с собой воду
Начало и место завершения
🚩 у музея Спортивной славы Сочи
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, уважаемые посетители сайта. Меня зовут Татьяна, мне 34 года. Я историк, искусствовед и лицензированный экскурсовод по Сочи, Москве и некоторым московским музеям. Вместе с командой гидов создаем и проводим экскурсии, квесты и интерактивные программы — это наша любимая работа. Я люблю работать с людьми любого возраста, но особенно я люблю работать с детьми! И дети отвечают мне взаимностью)) Хотя, по моим наблюдениям, взрослые с интересом слушают детские экскурсии и активно отвечают на вопросы, задаваемые детям. Если вы хотите увидеть Москву и Сочи глазами местной жительницы, с детско-почемучно-необычной точки зрения, узнать забавные истории и сделать это в рамках семейной прогулки или школьного выезда, то я буду рада вам организовать такой познавательно-развлекательный досуг!