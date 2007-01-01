Татьяна проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Квест-знакомство с символами города

Секретные локации, необычные скульптуры, экзотические растения и оживленные улицы — наш квест приведет вас к интереснейшим местам многонационального Сочи. Вы услышите городские истории 📖, раскусите хитроумные загадки и увидите всё то, без чего невозможно представить город 🏙️. На нашем пути:

красивейшая пешеходная улица Сочи, под пальмами которой скрывается немало любопытных мест;

ранние работы Зураба Церетели — от мозаичных панно до фонтанов;

места съемок фильма «Бриллиантовая рука», где и сейчас вы встретите культовых киногероев;

самая необычная городская скульптура, подаренная Сочи известными местными мастерами;

пышное здание Морского вокзала, окруженное мраморными скульптурами, и сердце курорта — морской порт со стройными рядами пришвартованных яхт и лодочек.

Что скрывает Сочи

Выполняя задания и разгадывая шифры, вы один за другим раскроете главные тайны приморского города. Что обозначают пять элементов сочинского герба, какие съедобные растения можно отыскать на центральных улицах, откуда в Сочи взялась звездная дорожка, каким был морской порт до Олимпиады 2014 года и каким званием курорта гордится каждый сочинец — всё это и многое другое выясним во время квеста. А в конце нашего пути, заполучив все ответы, вы найдете заветную трибуну и подниметесь на первую ступень, где вас будет ждать приз!

Организационные детали