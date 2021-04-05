Фотосессия в исторических костюмах Османской империи

5
1 отзыв
Фотосессия в исторических костюмах Османской империи
Фотосессия в исторических костюмах Османской империи
Фотосессия в исторических костюмах Османской империи
Фотосессия в исторических костюмах Османской империи
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Фотосессия в исторических костюмах Османской империи — это прекрасная возможность примерить сверкающие костюмы периода расцвета Османской империи и почувствовать себя настоящим Султаном или же его наложницей. Профессиональная фотосессия проходит в интерьерах той эпохи.

Опытный фотограф сделает профессиональные фотографии вас в аутентичных костюмах на фоне живописных интерьеров.

В пакет входит 2 обработанные фотографии.

Дополнительная резервация не требуется.

Время работы фотостудии: 10:00 - 20:00.

Программа

Аутентичные костюмы и интерьеры Османской империи.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обработанные фотографии в аутентичных костюмах - 2 шт
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
A
5 апр 2021
Красиво))
Красиво))

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