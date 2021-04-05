Ежедневно в 10:00

Фотосессия в исторических костюмах Османской империи — это прекрасная возможность примерить сверкающие костюмы периода расцвета Османской империи и почувствовать себя настоящим Султаном или же его наложницей. Профессиональная фотосессия проходит в интерьерах той эпохи.

Опытный фотограф сделает профессиональные фотографии вас в аутентичных костюмах на фоне живописных интерьеров.

В пакет входит 2 обработанные фотографии.

Дополнительная резервация не требуется.

Время работы фотостудии: 10:00 - 20:00.