Люсьен проводит ещё 4 экскурсии

Поселок Янтарный, где находится самое крупное в мире месторождение янтаря. Вы оцените со смотровой площадки панораму карьера, увидите грандиозную Янтарную пирамиду и, вооружившись лопатой, добудете себе на память немного «солнечного камня». А также увидите старинную лютеранскую церковь ⛪, Шлосс Отель 🏨 в дворцовом стиле, парк 🌳 Беккера с вековыми деревьями и пляж 🏖️ с Голубым флагом.
Курортный Светлогорск. Вы полюбуетесь старинными виллами, пансионатами и отелями. Рассмотрите работы немецкого скульптора Брахерта: «Несущая воду» и «Нимфа». Погуляете по лиственничному парку, увидите Органный зал и театр эстрады «Янтарь холл» и услышите историю 📖 Водонапорной башни и Курхауса.
Организационные детали
Экскурсия ⛳ проходит на автобусе 🚌, в группе до 30 человек
Дополнительно оплачивается обед
Начало и место завершения
🚩 у гостиницы «Калининград»
Экскурсия проводится в пятницу и воскресенье в 09:15
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Более 10 лет мы проводим экскурсии по Калининградской области и организуем туры по России и Европе. Предлагаем вам отправится на познавательную экскурсию по калининградскому краю. С нами ваш отдых будет ярким и запоминающимся, лишенным всяких хлопот. Мы любим свою работу и сделаем все возможное для того, чтобы вы ее оценили по достоинству!