Люсьен проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Поселок Янтарный, где находится самое крупное в мире месторождение янтаря. Вы оцените со смотровой площадки панораму карьера, увидите грандиозную Янтарную пирамиду и, вооружившись лопатой, добудете себе на память немного «солнечного камня». А также увидите старинную лютеранскую церковь ⛪, Шлосс Отель 🏨 в дворцовом стиле, парк 🌳 Беккера с вековыми деревьями и пляж 🏖️ с Голубым флагом.

Курортный Светлогорск. Вы полюбуетесь старинными виллами, пансионатами и отелями. Рассмотрите работы немецкого скульптора Брахерта: «Несущая воду» и «Нимфа». Погуляете по лиственничному парку, увидите Органный зал и театр эстрады «Янтарь холл» и услышите историю 📖 Водонапорной башни и Курхауса.

Организационные детали