Люсьен проводит ещё 4 экскурсии

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Автобусная экскурсия в Светлогорск и Янтарный

Погрузиться в атмосферу старинных приморских курортов и узнать о «солнечном камне»

Люсьен
Люсьен – представитель из Калининграда
В группе до 30 человек вы отправитесь в путешествие по Янтарному побережью.

Полюбуетесь морскими панорамами, рассмотрите изящные немецкие виллы и узнаете, как добывают янтарь.

А мы расскажем, как складывалась история 📖 балтийских городов-курортов и какие знаменитые люди их посещали.
Задать вопросОбычно отвечает за 15 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🗽Самое популярное
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Автобусная экскурсия в Светлогорск и Янтарный
Автобусная экскурсия в Светлогорск и Янтарный

Что вас ожидает

Поселок Янтарный, где находится самое крупное в мире месторождение янтаря. Вы оцените со смотровой площадки панораму карьера, увидите грандиозную Янтарную пирамиду и, вооружившись лопатой, добудете себе на память немного «солнечного камня». А также увидите старинную лютеранскую церковь ⛪, Шлосс Отель 🏨 в дворцовом стиле, парк 🌳 Беккера с вековыми деревьями и пляж 🏖️ с Голубым флагом.

Курортный Светлогорск. Вы полюбуетесь старинными виллами, пансионатами и отелями. Рассмотрите работы немецкого скульптора Брахерта: «Несущая воду» и «Нимфа». Погуляете по лиственничному парку, увидите Органный зал и театр эстрады «Янтарь холл» и услышите историю 📖 Водонапорной башни и Курхауса.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит на автобусе 🚌, в группе до 30 человек
  • Дополнительно оплачивается обед
Начало и место завершения
🚩 у гостиницы «Калининград»
Автобусная экскурсия в Светлогорск и Янтарный
Автобусная экскурсия в Светлогорск и Янтарный
Автобусная экскурсия в Светлогорск и Янтарный
Автобусная экскурсия в Светлогорск и Янтарный
Автобусная экскурсия в Светлогорск и Янтарный

Экскурсия проводится в пятницу и воскресенье в 09:15

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Люсьен
Люсьен
Более 10 лет мы проводим экскурсии по Калининградской области и организуем туры по России и Европе. Предлагаем вам отправится на познавательную экскурсию по калининградскому краю. С нами ваш отдых будет ярким и запоминающимся, лишенным всяких хлопот. Мы любим свою работу и сделаем все возможное для того, чтобы вы ее оценили по достоинству!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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