Путешествие в царство дюн, моря 🌊 и девственной природы

Приложение приведёт вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время. Вы увидите самое мистическое место Янтарного края — Танцующий лес 🌳, поднимитесь на самые высокие точки косы — на высоту Мюллера и Эфа. От видов, открывающихся с них, у вас перехватит дыхание!

Полюбуетесь водной кладью живописных озёр Чайка и Лебедь, и отведаете свежайшей рыбки в ресторанах на вашем пути. А в качестве бонуса «заглянете» на литовскую часть Куршской косы и услышите красивые 🤩, старинные легенды, связанные с историей 📖 этих мест.

Важная информация: