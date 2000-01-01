Куршская коса: аудиоэкскурсия на авто в страну гнёзд, танцующих лесов и странствующих дюн

WeGoTrip
WeGoTrip – Гид из Калининграда
Куршская коса — уникальный объект всемирного наследия ЮНЕСКО в Калининградской области! Здесь поют пески и танцуют 💃 сосны, здесь человек живёт в мире и согласии с природой.

Проехав по всему маршруту экскурсии 🧭, вы узнаете всё о жизни местных жителей, об истории 📖 этого удивительного полуострова.

Побываете в Королевском бору и увидите его изюминки, отдохнёте на прекраснейшем песчаном пляже и, возможно, найдёте янтарик на счастье.

Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории 📖 и достопримечательностях 🏛️.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 090 ₽ за экскурсию

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Куршская коса: аудиоэкскурсия на авто в страну гнёзд, танцующих лесов и странствующих дюн
Куршская коса: аудиоэкскурсия на авто в страну гнёзд, танцующих лесов и странствующих дюн

Что вы увидите

  • Зеленоградск
  • Королевский бор
  • пос. Лесной
  • Авандюна
  • Озеро Чайка
  • Высота Мюллера
  • пос. Рыбачий
  • Орнитологическая станция Фрингилла
  • Танцующий лес
  • Высота Эфа
  • Озеро Лебедь
  • пос. Морское
Путешествие в царство дюн, моря 🌊 и девственной природы
Приложение приведёт вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время. Вы увидите самое мистическое место Янтарного края — Танцующий лес 🌳, поднимитесь на самые высокие точки косы — на высоту Мюллера и Эфа. От видов, открывающихся с них, у вас перехватит дыхание!
Полюбуетесь водной кладью живописных озёр Чайка и Лебедь, и отведаете свежайшей рыбки в ресторанах на вашем пути. А в качестве бонуса «заглянете» на литовскую часть Куршской косы и услышите красивые 🤩, старинные легенды, связанные с историей 📖 этих мест.

Важная информация:

  • Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения;
  • Интерактивная экскурсия ⛳ предусматривает аудиогид, а также оснащена встроенными картами, визуальным сопровождение и проводится с помощью мобильного приложения;
  • Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия ⛳ пройдёт под вашим контролем;
  • Возьмите с собой наушники.
Что входит
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Рекомендации ресторанов, где можно попробовать вкуснейшую рыбку.
Что не входит
  • Наушники (возьмите свои)
  • Трансфер.
Начало
🚩 Зеленоградск, ул. Окружная, 15
Место завершения
🏁 поселок Морское
Куршская коса: аудиоэкскурсия на авто в страну гнёзд, танцующих лесов и странствующих дюн
Куршская коса: аудиоэкскурсия на авто в страну гнёзд, танцующих лесов и странствующих дюн
Куршская коса: аудиоэкскурсия на авто в страну гнёзд, танцующих лесов и странствующих дюн
Куршская коса: аудиоэкскурсия на авто в страну гнёзд, танцующих лесов и странствующих дюн

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
WeGoTrip
WeGoTrip
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