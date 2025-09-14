Индивидуальная
до 4 чел.
Маленький большой мир: в Красноярские Столбы
Откройте для себя все главные локации Красноярских Столбов за полдня. Насладитесь свежим хвойным воздухом и панорамными видами, которые запомнятся надолго
Начало: В центре Красноярска
14 сен в 08:00
15 сен в 17:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучшее в Красноярске, Дивногорске и Столбах
Откройте для себя величие Красноярска и его окрестностей: от старинных кварталов до живописных утёсов и мощных рек. Всё это в одной экскурсии
Завтра в 15:30
15 сен в 10:30
13 410 ₽
14 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Познакомиться с Красноярском за 3 часа
Индивидуальная экскурсия по Красноярску: важнейшие улицы, площади и панорамы с Караульной горы. Узнайте историю города за 3 часа
Начало: У вашего отеля в центре города
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
10 600 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Сплав по Енисею и виа феррата
Увлекательное путешествие по Енисею от Дивногорска до Красноярска. Остановки для гвоздестояния и альпинизма, обед на природе и легенды о Белом Монахе
Начало: На Свердловской улице
Завтра в 09:30
14 сен в 09:30
3600 ₽ за человека
Водная прогулка
Водная прогулка по реке Мана с восхождением на смотровую и обедом
Подарите себе день на природе! Подъём на смотровую площадку, сплав на пакрафтах или сапбордах, горячий обед и практика гвоздестояния ждут вас
Начало: На Свердловской улице
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
3800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Красноярск и его живописные окрестности на авто
Впечатлитесь самой длинной в России Торгашинской лестницей и подниметесь на смотровую площадку «Царь-рыба»
Начало: Органный зал
Завтра в 12:00
14 сен в 09:00
12 000 ₽
13 333 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Живописное путешествие в Дивногорск из Красноярска
Исследуйте живописные уголки Сибири и культурное наследие Дивногорска в комфортной индивидуальной обстановке
Начало: У вашего отеля в центре города
14 сен в 08:30
15 сен в 09:30
11 934 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
В трендеКрасноярск, Дивногорск и Столбы: путешествие за один день
Погрузитесь в историю и красоты Красноярска, ощутите дух приключений в Дивногорске и восхититесь Столбами
Начало: У вашего отеля
15 сен в 10:00
18 сен в 10:00
13 320 ₽
14 800 ₽ за всё до 3 чел.
