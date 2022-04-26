Приглашаем на водную прогулку, во время которой вы увидите «морскую сторону» Петербурга с яхтами, теплоходами, доками, яхт-клубами и круизными лайнерами.

Вы увидите основные достопримечательности города: Зимний дворец, Адмиралтейство, Стрелку Васильевского острова, Мраморный дворец и Петропавловскую крепость.

Далее теплоход пройдет мимо стадион «Зенит Арена», башни «Лахта Центр» и Вантовый мост через Финский залив. По пути будет остановка на причале пространства Севкабель Порт, где желающие смогут выйти на берег.

Важно! Стоимость билета не включает повторный проход на теплоход.