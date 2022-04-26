Балтийский круиз

Прогулки осуществляются на двухпалубных теплоходах класса & laquo;Москва»

Круиз
Прогулки осуществляются на двухпалубных теплоходах класса «Москва».

Указанное время, это - время отправления теплохода.

Подойти на причал необходимо заблаговременно!
Балтийский круиз
Балтийский круиз
Балтийский круиз
Балтийский круиз
Балтийский круиз
Балтийский круиз
Балтийский круиз
Балтийский круиз

Что вас ожидает 🤩

  • Исаакиевский собор
  • Адмиралтейство
  • Петропавловская крепость
  • Биржа
  • Академия наук
  • Медный всадник
  • Ростральные колонны
  • Стадион Санкт-Петербург Арена
  • Пассажирский порт
  • Вантовые мосты
  • Севкабель порт
  • Аквапарк Питерлэнд
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем на водную прогулку, во время которой вы увидите «морскую сторону» Петербурга с яхтами, теплоходами, доками, яхт-клубами и круизными лайнерами.

Вы увидите основные достопримечательности города: Зимний дворец, Адмиралтейство, Стрелку Васильевского острова, Мраморный дворец и Петропавловскую крепость.

Далее теплоход пройдет мимо стадион «Зенит Арена», башни «Лахта Центр» и Вантовый мост через Финский залив. По пути будет остановка на причале пространства Севкабель Порт, где желающие смогут выйти на берег.

Важно! Стоимость билета не включает повторный проход на теплоход.

Программа

  • Экскурсионно-развлекательная поездка по Неве и Финскому заливу вокруг Васильевского острова в сопровождении аудиогида на русском и английском языках и фоновой музыки.
  • Теплоход делает остановку в Севкабель Порту.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на теплоходе 120 минут
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 12:35, 15:15, 17:55
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 12:35, 15:15, 17:55

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