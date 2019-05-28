3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Романы и романсы за чашкой чая

Сначала в уютной столовой за чаем при свечах мы поговорим о том, что читали, что слушали и как влюблялись в 19 веке. Вы окунетесь в романтическую и загадочную атмосферу прошлой эпохи: прочтете отрывок из сентиментального романа, услышите стихи о сложных душевных переживаниях и послушаете классический романс. О своих чувствах барышни часто писали в письмах и дневниках – и мы обязательно попробуем написать письма гусиным пером на красивой бумаге.

Светские игры ушедшей эпохи

В игральном салоне перейдем к играм! Я расскажу вам, как развлекались дамы и кавалеры в 19 веке. Это и игры на простое взаимодействие с кавалерами – лото, бирюльки, карты. И тактильные игры (жмурки, платочек), где вполне законно мужчина мог коснуться руки и приобнять за талию. А вот уже театрализованные игры, живые картины и шарады, где было взаимодействие всех участников. И всё это – в сопровождении милых разговоров в дамском кругу.

Язык символов и жестов

Вечера в светском обществе 19 века были наполнены символами и намеками. Это и символика цветов костюма, и язык веера, взгляда и позы. Мы обязательно сыграем в милую игру «Язык цветов». А те, кто захочет больше погрузится в эпоху, в начале вечера смогут облачиться в наряды 19 века: платья с кринолином, нижней юбкой, перчатками, украшениями и веером, а для кавалеров – камзол, жабо или шейный платок, перчатки, орденская лента, ордена, треуголка. Здесь вы тоже узнаете интересные факты из истории моды и символики цвета.