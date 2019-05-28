3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Дамское пространство Петербурга 19 века

Домашние посиделки, девичники и праздники в старинной квартире доходного дома

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
Вам предстоит провести чудесный вечер в единственной женской квартире дореволюционного Петербурга, которая открыта для посещения.

Вы попробуете ароматный чай, слушая романсы, прикоснетесь к старинным предметам интерьера и милым вещицам прошлой эпохи, узнаете всё о символике цветов и жестов, а также сыграете в любимые игры светского общества, погружаясь в романтичную и загадочную атмосферу 19 века.
10000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Дамское пространство Петербурга 19 века
Дамское пространство Петербурга 19 века

Что вас ожидает

Романы и романсы за чашкой чая
Сначала в уютной столовой за чаем при свечах мы поговорим о том, что читали, что слушали и как влюблялись в 19 веке. Вы окунетесь в романтическую и загадочную атмосферу прошлой эпохи: прочтете отрывок из сентиментального романа, услышите стихи о сложных душевных переживаниях и послушаете классический романс. О своих чувствах барышни часто писали в письмах и дневниках – и мы обязательно попробуем написать письма гусиным пером на красивой бумаге.

Светские игры ушедшей эпохи
В игральном салоне перейдем к играм! Я расскажу вам, как развлекались дамы и кавалеры в 19 веке. Это и игры на простое взаимодействие с кавалерами – лото, бирюльки, карты. И тактильные игры (жмурки, платочек), где вполне законно мужчина мог коснуться руки и приобнять за талию. А вот уже театрализованные игры, живые картины и шарады, где было взаимодействие всех участников. И всё это – в сопровождении милых разговоров в дамском кругу.

Язык символов и жестов
Вечера в светском обществе 19 века были наполнены символами и намеками. Это и символика цветов костюма, и язык веера, взгляда и позы. Мы обязательно сыграем в милую игру «Язык цветов». А те, кто захочет больше погрузится в эпоху, в начале вечера смогут облачиться в наряды 19 века: платья с кринолином, нижней юбкой, перчатками, украшениями и веером, а для кавалеров – камзол, жабо или шейный платок, перчатки, орденская лента, ордена, треуголка. Здесь вы тоже узнаете интересные факты из истории моды и символики цвета.

Организационные детали

  • Эта экскурсия отлично подойдет, чтобы отметить день рождения, именины, девичник или любой другой праздник.
Дамское пространство Петербурга 19 века
Дамское пространство Петербурга 19 века
Дамское пространство Петербурга 19 века
Дамское пространство Петербурга 19 века
Дамское пространство Петербурга 19 века
Дамское пространство Петербурга 19 века
Дамское пространство Петербурга 19 века
Дамское пространство Петербурга 19 века
Дамское пространство Петербурга 19 века
Дамское пространство Петербурга 19 века
Дамское пространство Петербурга 19 века

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Кандидат исторических наук Екатерина Даниловна (57 лет) защитила диссертацию о доходных домах. Читала авторский курс по социально-бытовой истории на исторических факультетах СПГУ и Педагогического университета им.Герцена. Автор более 100 публикаций, в том числе книг "Петербургские доходные дома. Очерки из истории быта", "Из Петергофа в Стрельну по Царской (Нижней) дороге. Х1Х век. Путеводитель", "Прогулки по Петергофу и Стрельне Х1Х века. Путеводитель", " СПб на перекрестке культур.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Александр
28 мая 2019
Это было фантастически!! Полное погружение в эпоху! Екатерина очень интересно и увлекательно рассказывает! Советую переодеться в дамское платье во время экскурсии- прочувствуете эпоху всем сердцем! Мы узнали столько нового из дамского быта тех времен,у Екатерины целая коллекция винтажных вещей и артефактов. Вся информация доносится гидом в очень доступном,интересном виде, очень приятно ее слушать,никакой воды, Екатерина действительно, превосходно владеет историей. Резюме-я очень рекомендую экскурсию,особенно тем,кого,казалось бы, уже сложно чем-то удивить,или тем,кто уже многое в Питере видел и ищет чего-то особенного. И даже тем,кто впервые в Петербурге(среди нашей группы были и такие)- в этом случае, город вам уже откроется с новой стороны. Экскурсию смело можно относить в ранг оригинальных, необычных, нестандартных, не зависящих от погоды(экскурсия проводится в помещении). Мы очень довольны,спасибо Екатерина!
Элина
13 мая 2018
Сама Екатерина и ее дочь - главное украшение этой экскурсии. Люди делятся частичкой жизни своего рода. Такая редкость для нашей страны. Настоящие раритеты, атмосфера женского пространства - все осень приятно. Екатерина смогла удивительно передать ощущения достоинства девушки так часто потерянного сегодня
23 апреля 2018
Все было просто замечательно.

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