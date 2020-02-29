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  4. Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»

Прикоснуться к истории легендарной рок-группы на улицах Петербурга

Кирилл
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Кирилл – ваш гид
Для многих ценителей рок-музыки «Король и Шут» — самый «петербургская» группа.

Мы прогуляемся по местам города, связанным с культовым коллективом, заглянем во дворы, где рождались сказочные сюжеты.

Проследим путь «Короля и Шута» от подвалов Эрмитажа до зала «Юбилейного» и попробуем разгадать секрет питерских ребят, ставших легендами.
5200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Площадь Восстания
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»
Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»

Что вас ожидает

«Мастер приглашает в гости»
Перед вами откроются самые яркие страницы истории «Король и Шут», которая началась в стенах реставрационного училища, в подвалах Эрмитажа, и оборвалась летом 2013 в доме Горшка в районе Коломяги. Мы поговорим о феномене группы, которая без промо-кампаний добилась всеобщей известности: альбомы переписывали с кассеты на кассету, диски тиражировали пираты. Группа питерских ребят, едва сводивших концы с концами, звучала из каждой магнитолы, а в результате — создала собственный музыкальный жанр и стала главным стадионным коллективом России.

Петербург для королей и шутов
Мы прогуляемся по знаковым местам города, связанным с группой, а их немало: Петербург помнит и первые концерты «Король и Шут» в клубе «TamTam», и пик успеха с полными залами «СКК» и «Юбилейного», и моменты, когда группа была на волоске от раскола. Вы узнаете, как познакомились создатели коллектива, где записаны «Герои и злодеи» и «Будь как дома, путник». Пройдете по дворам, где рождались сказочные сюжеты, побываете у клуба, где состоялся дебют группы, и у созданного самими музыкантами «Старого дома».

«Я буду жить — кричал он — вечно!»
Для многих «Король и Шут» — это прежде всего личность Михаила Горшенева. Вы посетите «Castle Rock», где плащ Горшка — мемориальный объект, а стена украшена граффити-портретом музыканта. Узнаете, где Михаил познакомился с будущей женой и побродите по его любимым местам Петербурга. А я поделюсь цитатами из интервью музыкантов — историями, которые происходили на улицах города с персонажами, уже ставшими легендой. Мы порассуждаем о самом непростом периоде жизни коллектива и его создателя, о театральном проекте и нереализованных замыслах музыканта. Завершится экскурсия на Богословском кладбище, где похоронен Михаил Горшенев — в паре шагов от могилы Виктора Цоя.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле (Ford Kuga 2019 года)
  • Начало экскурсии в районе метро площадь Восстания. Окончание — в районе метро Площадь Ленина.
Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»
Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»
Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»
Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»
Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»
Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»
Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»
Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»
Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»
Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Площадь Восстания.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Кирилл
Кирилл
Я родился и вырос в центре Петербурга, у Пяти углов. В тех самых дворах, которые помнят Бродского и Довлатова. Мне нравится воссоздавать историю этих мест и делиться своими находками. С 2008 года я вожу экскурсии по своему городу, есть государственная аккредитация комитета по туризму СПБ. Провожу экскурсии на своей машине, на вашем транспорте и пешком.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

29 февраля 2020
Прекрасная нестандартная экскурсия! Она была бы интересна даже тем, кто не знаком с творчеством группы "Король и Шут". Кирилл потрясающий рассказчик, мог бы написать сценарий отечественного анплога фильма "Богемская рапсодия". Экскурсия не насыщена обилием стандартных мест для посещения и позволяет узнать Санкт-Петербуг с другой стороны.

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