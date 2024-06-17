Групповая экскурсия в особняк Зубовых

Осмотреть малоизвестный шедевр архитектуры на Исаакиевской площади
В его стенах выступали Блок и Есенин, Мейерхольд и Маяковский. В его аудиториях вели занятия Гумилёв, Тынянов и Эйхенбаум, Шкловский и Жирмунский. Это особняк Зубовых — наследие потомков князя Суворова. Его убранство, сохранившееся с 19 века, раскроет для вас культуру создания роскошных интерьеров.

И станет поводом обсудить роль здания в науке, художественной жизни города и культурном развитии страны.
Групповая экскурсия в особняк Зубовых
Групповая экскурсия в особняк Зубовых
Групповая экскурсия в особняк Зубовых
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30, 09:00, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Проходя по комнатам, залам и лестницам, вы увидите все парадные залы особняка, а также:

  • познакомитесь с историей дома и всех его обитателей
  • раскроете подробности биографии владельца особняка — искусствоведа, доктора философии, основателя Института истории искусств и первого директора Дворца-музея в Гатчине
  • вспомните кадры из фильма «Собачье сердце»: именно в этот особняк профессор Преображенский приходил домой
  • почувствуете присутствие духа театральности
  • оцените шикарные интерьеры здания, чьё убранство по воспоминаниям современников могло соперничать с императорским дворцом
  • услышите о судьбах людей, которые наполнили этот дом историей

Если в группе будет от 13 человек, в завершение экскурсии по особняку для вас прозвучит концерт в Зелёном зале.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
  • Входные билеты, экскурсия по особняку и концерт включены в стоимость

в понедельник в 06:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 06:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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