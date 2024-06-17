В его стенах выступали Блок и Есенин, Мейерхольд и Маяковский. В его аудиториях вели занятия Гумилёв, Тынянов и Эйхенбаум, Шкловский и Жирмунский. Это особняк Зубовых — наследие потомков князя Суворова. Его убранство, сохранившееся с 19 века, раскроет для вас культуру создания роскошных интерьеров. И станет поводом обсудить роль здания в науке, художественной жизни города и культурном развитии страны.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Проходя по комнатам, залам и лестницам, вы увидите все парадные залы особняка, а также:

познакомитесь с историей дома и всех его обитателей

раскроете подробности биографии владельца особняка — искусствоведа, доктора философии, основателя Института истории искусств и первого директора Дворца-музея в Гатчине

вспомните кадры из фильма «Собачье сердце»: именно в этот особняк профессор Преображенский приходил домой

почувствуете присутствие духа театральности

оцените шикарные интерьеры здания, чьё убранство по воспоминаниям современников могло соперничать с императорским дворцом

услышите о судьбах людей, которые наполнили этот дом историей

Если в группе будет от 13 человек, в завершение экскурсии по особняку для вас прозвучит концерт в Зелёном зале.

Организационные детали