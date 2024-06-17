В его стенах выступали Блок и Есенин, Мейерхольд и Маяковский. В его аудиториях вели занятия Гумилёв, Тынянов и Эйхенбаум, Шкловский и Жирмунский. Это особняк Зубовых — наследие потомков князя Суворова. Его убранство, сохранившееся с 19 века, раскроет для вас культуру создания роскошных интерьеров.
И станет поводом обсудить роль здания в науке, художественной жизни города и культурном развитии страны.
И станет поводом обсудить роль здания в науке, художественной жизни города и культурном развитии страны.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30, 09:00, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Проходя по комнатам, залам и лестницам, вы увидите все парадные залы особняка, а также:
- познакомитесь с историей дома и всех его обитателей
- раскроете подробности биографии владельца особняка — искусствоведа, доктора философии, основателя Института истории искусств и первого директора Дворца-музея в Гатчине
- вспомните кадры из фильма «Собачье сердце»: именно в этот особняк профессор Преображенский приходил домой
- почувствуете присутствие духа театральности
- оцените шикарные интерьеры здания, чьё убранство по воспоминаниям современников могло соперничать с императорским дворцом
- услышите о судьбах людей, которые наполнили этот дом историей
Если в группе будет от 13 человек, в завершение экскурсии по особняку для вас прозвучит концерт в Зелёном зале.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
- Входные билеты, экскурсия по особняку и концерт включены в стоимость
в понедельник в 06:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 06:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1272 туристов
Наше сообщество организовывает невероятные путешествия и походы по Ленинградской области, захватывающие поездки и увлекательные экскурсии по историческим местам. Вас ждут новые интересные знакомства и, конечно, возможность исследовать малоизвестные редкие объекты!Задать вопрос
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