Анна проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Петербург в праздничном убранстве

Комфортабельный и теплый автобус провезет вас по главным достопримечательностям Северной столицы ⭐️, сверкающей огоньками. Вместе мы впечатлимся иллюминацией Невского проспекта, мостов и Исаакиевской площади, остановимся на Университетской набережной, чтобы сфотографироваться со сфинксами, полюбуемся панорамой со стрелки Васильевского острова и, конечно, елкой на Дворцовой площади.

Любопытные рассказы о любимых праздниках

Как гуляли 👣 в Новый год и Рождество при Петре Первом I и Екатерине II? Как готовились к празднику в прошлом и где впервые установили новогоднюю елку? Не отрываясь от волшебных видов Петербурга, вы услышите много интересного, в том числе о том, как отмечают Новый год в других странах. Вас ждут загадки, призы и подарки!

Остановки: Исаакиевская площадь, Университетская набережная (у сфинксов), Стрелка Васильевского острова, Дворцовая площадь

Организационные детали