Анна проводит ещё 6 экскурсий

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Новогодний Петербург с Дедом Морозом и подарками!

Увлекательная, тёплая, праздничная экскурсия на автобусе

Анна
Анна – представитель из Санкт-Петербурга
Дружной компанией вы отправитесь на экскурсию ⛳ с Дедом Морозом в роли гида! Подарите своим близким атмосферу волшебства: вместе вы проедете по сверкающим площадям и мостам, по набережным и Невскому проспекту.

Вы узнаете традиции празднования Нового года и Рождества в России и других странах, загадаете желания и получите подарки.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • ☃️Зимняя
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 030 ₽ за человека

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Новогодний Петербург с Дедом Морозом и подарками!
Новогодний Петербург с Дедом Морозом и подарками!

Что вас ожидает

Петербург в праздничном убранстве
Комфортабельный и теплый автобус провезет вас по главным достопримечательностям Северной столицы ⭐️, сверкающей огоньками. Вместе мы впечатлимся иллюминацией Невского проспекта, мостов и Исаакиевской площади, остановимся на Университетской набережной, чтобы сфотографироваться со сфинксами, полюбуемся панорамой со стрелки Васильевского острова и, конечно, елкой на Дворцовой площади.

Любопытные рассказы о любимых праздниках
Как гуляли 👣 в Новый год и Рождество при Петре Первом I и Екатерине II? Как готовились к празднику в прошлом и где впервые установили новогоднюю елку? Не отрываясь от волшебных видов Петербурга, вы услышите много интересного, в том числе о том, как отмечают Новый год в других странах. Вас ждут загадки, призы и подарки!

Остановки: Исаакиевская площадь, Университетская набережная (у сфинксов), Стрелка Васильевского острова, Дворцовая площадь

Организационные детали

  • Это автобусная экскурсия ⛳ с 4-5 выходами для фото
  • Начало и окончание маршрута в центре города
  • Маршрут может незначительно меняться в зависимости от транспортной ситуации
Начало и место завершения
🚩 в районе метро Гостиный двор
Новогодний Петербург с Дедом Морозом и подарками!
Новогодний Петербург с Дедом Морозом и подарками!
Новогодний Петербург с Дедом Морозом и подарками!
Новогодний Петербург с Дедом Морозом и подарками!
Новогодний Петербург с Дедом Морозом и подарками!
Новогодний Петербург с Дедом Морозом и подарками!
Новогодний Петербург с Дедом Морозом и подарками!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анна
Анна
Добрый день! Наша команда гидов влюблена в Петербург и проводит неформальные экскурсии по «Северной столице». Помимо парадных достопримечательностей, есть и совсем другой Петербург, понять который практически невозможно без опытного сопровождающего. Мы знаем о городе множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. Наши экскурсии подарят вам массу положительных эмоций и ярких воспоминаний!
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Анна проводит ещё 6 экскурсий

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