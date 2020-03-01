Роза проводит ещё 5 экскурсий

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  4. Петербург — сквозь очки виртуальной реальности

Увидеть знаковые места, заглянуть в прошлое и открыть новое в истории города

Роза
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Роза – экскурсионное агентство
На автобусе вы проедете по историческому центру и рассмотрите главные достопримечательности.

А с помощью VR-очков узнаете, как развивался город от первого камня и до конца XVIII столетия.

Мы погрузим вас в атмосферу императорского Петербурга: вы услышите о временах Петра Великого и Екатерины II, увидите строения, которых уже нет, и те, что не были построены по разным причинам.
1000 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Гостиный двор
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Петербург — сквозь очки виртуальной реальности
Петербург — сквозь очки виртуальной реальности

Что вас ожидает

Самое-самое
Во время экскурсии вы проедете по Невскому проспекту и через Стрелку Васильевского острова, увидите Площадь Искусств и Русский музей. Услышите о строительстве знаменитого здания Биржи и секретах Кунсткамеры, поймете значение Петропавловской крепости и полюбуетесь архитектурой Эрмитажа. Эти и другие достопримечательности встретятся на маршруте.

Путешествие во времени
Мы сделаем пять остановок: у Михайловского замка полюбуемся видами восстановленного Летнего дворца императрицы Елизаветы Петровны и побываем в мастерской художника. Вы увидите, как устраивали переправу зимой по Неве и как выглядел первый Гостиный двор, расположенный у Домика Петра I. А технология 360° позволит полюбоваться панорамой Смольного собора, увидеть колокольню такой, как она изначально задумывалась, и прогуляться по самому храму.

Организационные детали

  • Если вы носите очки или линзы, их можно не снимать, а виртуальные очки надеть поверх своих.
  • В стоимость экскурсии входит: трансфер, сопровождение гидом, комплект VR оборудования.
  • Дополнительных трат не предвидится.
  • Для прогулки выбирайте удобную обувь и одежду по погоде.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Петербург — сквозь очки виртуальной реальности
Петербург — сквозь очки виртуальной реальности
Петербург — сквозь очки виртуальной реальности
Петербург — сквозь очки виртуальной реальности
Петербург — сквозь очки виртуальной реальности
Петербург — сквозь очки виртуальной реальности
Петербург — сквозь очки виртуальной реальности
Петербург — сквозь очки виртуальной реальности
Петербург — сквозь очки виртуальной реальности
Петербург — сквозь очки виртуальной реальности
Петербург — сквозь очки виртуальной реальности

Экскурсия проводится в среду, пятницу и воскресенье в 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Гостиный двор.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Роза
Роза
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлеченные своим делом, гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!
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Роза проводит ещё 5 экскурсий

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