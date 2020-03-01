Роза проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Самое-самое

Во время экскурсии вы проедете по Невскому проспекту и через Стрелку Васильевского острова, увидите Площадь Искусств и Русский музей. Услышите о строительстве знаменитого здания Биржи и секретах Кунсткамеры, поймете значение Петропавловской крепости и полюбуетесь архитектурой Эрмитажа. Эти и другие достопримечательности встретятся на маршруте.

Путешествие во времени

Мы сделаем пять остановок: у Михайловского замка полюбуемся видами восстановленного Летнего дворца императрицы Елизаветы Петровны и побываем в мастерской художника. Вы увидите, как устраивали переправу зимой по Неве и как выглядел первый Гостиный двор, расположенный у Домика Петра I. А технология 360° позволит полюбоваться панорамой Смольного собора, увидеть колокольню такой, как она изначально задумывалась, и прогуляться по самому храму.