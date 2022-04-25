Петергоф. Фонтаны

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия предполагает самостоятельное посещение парка, без экскурсионного обслуживания.
Петергоф. Фонтаны
Петергоф. Фонтаны
Петергоф. Фонтаны
Петергоф. Фонтаны
Петергоф. Фонтаны

Что вас ожидает 🤩

  • Нижний парк
  • Большой каскад
  • Фонтан «Самсон разрывающий пасть льву»
  • Каскад «Шахматная гора»
  • Фонтан «Пирамида»
  • Монплезир
  • Марлинская аллея
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии за исключением стоимости входных билетов. Входные билеты в парк являются невозвратными, после выписки билета их стоимость возврату не подлежит.

Вас ждет автобусная экскурсия в Петергоф с посещением Нижнего парка в сезон фонтанов.

Самый знаменитый музей-заповедник России, Петергоф, ежегодно посещается миллионами туристов. Некоторые называют Петергоф столицей фонтанов — и не зря! На ста гектарах площади парка расположено более ста пятидесяти уникальных фонтанов и четыре грандиозных каскада.

Мы приглашаем вас на уникальную экскурсию в Петергоф, к фонтанам, многие из которых старше трехсот лет.

Вам ждет увлекательная прогулка по самым красивым местам Петергофа, его история и загадки, которая завершится на выходе к дворцу Монплезир, где расположена великолепная смотровая площадка с видом на Финский залив.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги сопровождающего
  • Входные билеты в парк - самостоятельное посещение
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00

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