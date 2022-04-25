Вас ждет автобусная экскурсия в Петергоф с посещением Нижнего парка в сезон фонтанов.

Самый знаменитый музей-заповедник России, Петергоф, ежегодно посещается миллионами туристов. Некоторые называют Петергоф столицей фонтанов — и не зря! На ста гектарах площади парка расположено более ста пятидесяти уникальных фонтанов и четыре грандиозных каскада.

Мы приглашаем вас на уникальную экскурсию в Петергоф, к фонтанам, многие из которых старше трехсот лет.

Вам ждет увлекательная прогулка по самым красивым местам Петергофа, его история и загадки, которая завершится на выходе к дворцу Монплезир, где расположена великолепная смотровая площадка с видом на Финский залив.