Для активных и любознательных. Без пробок. С паузой на кофе.

Начнем с первого и точно самого красивого вокзала России. Его изящные конструкции из стекла и металла, роскошные вестибюли с фресками и лепниной, кружевные арки дебаркадеров стали декорациями для множества кинолент и атмосферных фотосессий.

Повторим путь царской семьи и самых известных особ Петербурга конца XIX - начала XX века: поднимемся по роскошной парадной лестнице к историческим платформам. Отправимся на поезде в Царское Село и через 30 мин. прибудем к месту назначения. По дороге узнаем, как Иоганн Штраус (сын) давал концерты для путешественников той эпохи, какие правила этикета были приняты для загородной поездки.

Приедем на станцию "Царское село" города Пушкин. Обсудим переменчивость местных названий, поговорим о царскосельской жизни членов императорской семьи и их окружения. Пересечем исторические кварталы, увидим собор святой Екатерины, Гостиный двор, Оранжереи. Сделаем остановку в кофейне перед прогулкой протяженностью в 2 км.

Осмотрим регулярную и пейзажную части Екатерининского парка с Камероновой галереей, Эрмитажем, павильоном "Зал на острову". Вспомним дворцовые интриги и тайны, а также лицейские годы А. С. Пушкина.

Вам не придется скучать, и у вас останутся силы на впечатления от Екатерининского дворца. Если Вы желаете, то поможем туда попасть по специальному входу, минуя большие очереди (билеты оплачиваются дополнительно).