В Царское Село (Пушкин) с Витебского вокзала

В Царское Село

5
7 отзывов
Задумывались ли вы о том, как жили императоры? Или где учился и написал свои первые стихотворения Александр Пушкин? Тогда эта экскурсия для вас — мы отправляемся в Царское село.

Сперва мы оценим интерьеры Витебского вокзала, а затем отправимся на поезде в загородную резиденцию императоров.

Вы прогуляетесь по историческому центру города Пушкин, а также узнаете о жизни города, о дворцовых интригах и лицейских годах Александра Пушкина.
В Царское Село (Пушкин) с Витебского вокзала
В Царское Село (Пушкин) с Витебского вокзала
В Царское Село (Пушкин) с Витебского вокзала
В Царское Село (Пушкин) с Витебского вокзала
В Царское Село (Пушкин) с Витебского вокзала

Что вы увидите 🤩

  • Первый вокзал Российской Империи
  • Царскосельская железная дорога
  • Город Пушкин и Царскосельский дворцово-парковый ансамбль
  • Ансамбль Екатерининского парка
  • Архитектурные творения Растрелли и Камерона
  • Места, связанные с лицейскими годами А. С. Пушкина
Для активных и любознательных. Без пробок. С паузой на кофе.
Начнем с первого и точно самого красивого вокзала России. Его изящные конструкции из стекла и металла, роскошные вестибюли с фресками и лепниной, кружевные арки дебаркадеров стали декорациями для множества кинолент и атмосферных фотосессий.
Повторим путь царской семьи и самых известных особ Петербурга конца XIX - начала XX века: поднимемся по роскошной парадной лестнице к историческим платформам. Отправимся на поезде в Царское Село и через 30 мин. прибудем к месту назначения. По дороге узнаем, как Иоганн Штраус (сын) давал концерты для путешественников той эпохи, какие правила этикета были приняты для загородной поездки.
Приедем на станцию "Царское село" города Пушкин. Обсудим переменчивость местных названий, поговорим о царскосельской жизни членов императорской семьи и их окружения. Пересечем исторические кварталы, увидим собор святой Екатерины, Гостиный двор, Оранжереи. Сделаем остановку в кофейне перед прогулкой протяженностью в 2 км.
Осмотрим регулярную и пейзажную части Екатерининского парка с Камероновой галереей, Эрмитажем, павильоном "Зал на острову". Вспомним дворцовые интриги и тайны, а также лицейские годы А. С. Пушкина.
Вам не придется скучать, и у вас останутся силы на впечатления от Екатерининского дворца. Если Вы желаете, то поможем туда попасть по специальному входу, минуя большие очереди (билеты оплачиваются дополнительно).
🚩 Начало: Загородный проспект, д. 52
🏁 Место завершения: Екатерининский дворец
 Что входит
  • В основной тариф включен транспорт до Царского села, экскурсионное обслуживание, билет в парк.
  • Билет в Екатерининский дворец включен только в тариф "с посещением Екатерининского дворца".
 Что не входит
  • Питание, обратный трансфер в город.
  • В основной тариф не включен билет в Екатерининский дворец.
  • Для посещения дворца выбирайте 2 тип тарифа с посещением Екатерининского дворца.
Время проведения: суббота, воскресенье
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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