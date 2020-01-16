Старинная квартира доходного дома

Мы окажемся в единственной женской квартире старого Петербурга, которая открыта для посещения. В гостях у учительницы Луизы Карловны Анненшуле и её компаньонки вы увидите, как было устроено женское пространство в дореволюционных квартирах, прикоснетесь к уникальным предметам интерьера и личным вещам хозяйки, а после – угоститесь чаем с вареньем в старинной столовой.

Что вас ожидает

Повседневность и быт начала 20 века

Мы поговорим о быте дореволюционного Петербурга: как раньше жили горожане, что казалось им уютным и комфортным, а что – недопустимым и стыдным. Вы узнаете, чем занимались дома незамужние женщины, какими вещами они окружали себя. Заглянете в комнату компаньонки и узнаете о её социальном статусе и обязанностях. А в старинной столовой мы попьем чай с вареньем, которое раньше варили непременно с корицей!

Устройство квартир в доходных домах Петербурга

Я расскажу вам, как были устроены квартиры доходных домов, составлявших 94% всего жилого фонда Петербурга. Вы увидите, по какому принципу жители расставляли в квартире мебель и чем украшали интерьеры, пройдете по парадной и черной лестницам. Поговорим о зонировании квартиры на интимное и общественное пространство, а также обсудим, для чего каждая зона использовалась.

Вещи, которые хранят историю

Предметы интерьера и личные вещи Луизы Карловны перенесут вас в другую эпоху. Вы посидите за туалетным столиком, полюбуетесь элементами одежды и ручной вышивки, полистаете настоящий девичий дневник 1911 года и сыраете в карты за складным ломберным столиком. Мы посмотрим, что подарил хозяйке квартиры её жених, послушаем музыку из винтажной шкатулки, и, может быть, увидим дамские эротические открытки, которые нам по секрету покажет компаньонка. А в кабинете на письменном столике-консоли полистаем старинные гимназические учебники по истории и Закону Божьему.