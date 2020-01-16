Старинная квартира доходного дома

Мы окажемся в единственной женской квартире старого Петербурга, которая открыта для посещения.
В гостях у учительницы Луизы Карловны Анненшуле и её компаньонки вы увидите, как было устроено женское пространство в дореволюционных квартирах, прикоснетесь к уникальным предметам интерьера и личным вещам хозяйки, а после –
угоститесь чаем с вареньем в старинной столовой.
7500 ₽ за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Повседневность и быт начала 20 века Мы поговорим о быте дореволюционного Петербурга: как раньше жили горожане, что казалось им уютным и комфортным, а что – недопустимым и стыдным. Вы узнаете, чем занимались дома незамужние женщины, какими вещами они окружали себя. Заглянете в комнату компаньонки и узнаете о её социальном статусе и обязанностях. А в старинной столовой мы попьем чай с вареньем, которое раньше варили непременно с корицей!
Устройство квартир в доходных домах Петербурга Я расскажу вам, как были устроены квартиры доходных домов, составлявших 94% всего жилого фонда Петербурга. Вы увидите, по какому принципу жители расставляли в квартире мебель и чем украшали интерьеры, пройдете по парадной и черной лестницам. Поговорим о зонировании квартиры на интимное и общественное пространство, а также обсудим, для чего каждая зона использовалась.
Вещи, которые хранят историю Предметы интерьера и личные вещи Луизы Карловны перенесут вас в другую эпоху. Вы посидите за туалетным столиком, полюбуетесь элементами одежды и ручной вышивки, полистаете настоящий девичий дневник 1911 года и сыраете в карты за складным ломберным столиком. Мы посмотрим, что подарил хозяйке квартиры её жених, послушаем музыку из винтажной шкатулки, и, может быть, увидим дамские эротические открытки, которые нам по секрету покажет компаньонка. А в кабинете на письменном столике-консоли полистаем старинные гимназические учебники по истории и Закону Божьему.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Кандидат исторических наук
Екатерина Даниловна (57 лет) защитила диссертацию о доходных домах. Читала авторский курс по социально-бытовой истории на исторических факультетах СПГУ и Педагогического университета им.Герцена.
Автор более 100 публикаций, в том числе книг "Петербургские доходные дома. Очерки из истории быта", "Из Петергофа в Стрельну по Царской (Нижней) дороге. Х1Х век. Путеводитель", "Прогулки по Петергофу и Стрельне Х1Х века. Путеводитель", " СПб на перекрестке культур.
Очень запоминающаяся экскурсия, насыщенная интересными фактами, юмором и необычной подачей! Екатерина прекрасный рассказчик! Чудесно провели время!
Андрей
11 ноября 2019
Очень интересная и информационно насыщенная экскурсия. Екатерина Даниловна блестящий знаток городского быта конца 19, начала 20 веков и замечательный рассказчик.4 часа пролетели быстро и осталось желание вернуться ещё. На экскурсию можно смело идти с детьми, нашим от 7 до 16 лет, было познавательно и увлекательно. Необычен и привлекателен сам формат встречи в старинной квартире, как-будто в гостях у своих прабабушек. Рекомендую, как один из лучших вариантов получить представление о жизни и истории Питера и горожан!
Андрей
3 ноября 2019
Замечательная экскурсия , Екатерина Даниловна очень интересный рассказчик . Видно , что человек целиком и полностью погружён в процесс ,а не просто быстро рассказать и попрощаться . Были на экскурсии с детьми и они тоже в восторге от дома , вещей , интерьеров ну и конечно же торта , который приготовила хозяйка . Однозначно рекомендуем посетить эту экскурсию !!!
Светлана
24 августа 2019
Нас четыре подруги. Дружим много лет, все семейные и с детьми. В этот раз решила таким образом отметить свой день рождения. Отмечали постфактум и без детей. Послушайте, это была фейерия! Во первых, мы узнали массу интересных вещей, еще не переступив порог квартиры. Но потом! Вы не представляете, сколько эмоций мы испытали перевоплощаясь в дам 19 го века! Платья с кринолинами, перья и шляпки, перчатки по локоть и веера, это было потрясающе...(заметьте, все чистейшее, без малейшего намека на подержанный антураж).
Екатерина потрясающий рассказчик, в квартире много уникальных вещей и вещиц, и про них можно слушать бесконечно, и смотреть и щупать/трогать/открывать и закрывать...
А еще Екатерина поила нас каким то волшебным чаем и тортом собственного приготовления. И там, на торте, были сюрпризики, о которых я вам не скажу, но поверьте, это было незабываемо!!! Столько интересного я узнала о себе в этот вечер...Детям тоже будет интересно. И надо отметить, Екатерина была огорчена, что мы оставили детей дома. А мы, знаете, не пожалели. Вечер был прекрасен. Один из тех редких вечеров, который вспоминаешь потом долго и с удовольствием!!!! Я очень, ОЧЕНЬ рекомендую!!!! И обязательно с платьями. Оно того стоит, поверьте). Уже заранее за вас рада)))
Людмила
9 июля 2019
Замечательная, познавательная экскурсия! С очень профессиональным и интересным гидом! Мы очень рады были посетить такую квартиру
Anya
21 мая 2019
Экскурсия потрясающая и очень тёплая — столько позитивных эмоций и глубоких знаний! Очень рекомендую!
Наталья
20 марта 2019
Одна из самых необычных экскурсий. На несколько часов вы погрузитесь в атмосферу начала 20 века, увлекательнейший рассказ про быт того времени вытеснит реальность, ну а чай с имбирём и наивкуснейщим яблочным вареньем в атмосфере «того» времени навсегда останется в вашей памяти. Ставлю 10 из 10! Экскурсоводу отдельное « браво»! Если вы многое посмотрели в Питере и хотите что-то необычного, вам точно сюда! Ещё раз Спасибо!
Татьяна
10 февраля 2019
Это лучшая экскурсия, наверное, за весь мой богаты опыт путешествий! Потому что это экскурсия не в законсервированный объект с кучей пыльных исторических артефактов, а визит в гости в жилую квартиру, к человеку, который знает историю каждой вещи! Екатерина Даниловна очень интересно рассказывает и уходить не хотелось совсем. слушал бы и слушал! Очень рекомендую!
Ангелина
17 октября 2018
Посетили старинную квартиру доходного дома-перенеслись через временной портал ,оказавшись в начале 20 века у скромной учительницы.Экскурсия выверена до мелочей- мы перебирали и рассматривали старинные предметы интерьера в квартире,вещи хозяйки,антикварные мелочи,знакомились с бытом и атмосферой того времени. Прочувствовали,чем жили люди тогда,их уклад.Гид Елизавета показала двор доходного дома,живописно описав его обитателей.Какзалось,что дворник впускает тебя через кованные ворота во двор,что ты видишь прачек,снующих с бельём,людей,идущих в общественную ванну. Потом мы пили чай из старинного сервиза,беседовали.Был настолько яркий и красочный рассказ гида,что потом было трудно перестроиться под наш славный 21 Век! Спасибо огромное.Ангелина.Полина.Варвара.
Юлия
13 октября 2018
Нам посчастливилось попасть на эту необычную экскурсию в исполнении Елизаветы - приятная во всех отношениях девушка, очень живо и увлекательно рассказывает, интересно было и взрослым, и детям. Душевности мероприятию придает, конечно, чаепитие))
Очень рекомендуем!
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