ежедневно в 12:00 и 15:00

Мы встретимся на месте старта — прибыть нужно за полчаса до начала. Проведем обучение и инструктаж. Выдадим инвентарь: доску, весло, лиш (страховочный поводок), жилет, каску (если требуется на маршруте). И отправимся дружной компанией на незабываемую прогулку. Полное сопровождение, помощь, а также фото и видео — вам ни о чем не нужно беспокоиться, мы все организуем.
На SUP-прогулке по кольцевому маршруту вы увидите Каменноостровский театр, Елагин дворец и другие исторические памятники парковых островов.
За вами остается право на участие в прогулке в другой день или замену на другой маршрут.