11 отзывов оставили туристы

Императорский фарфоровый завод — одно из старейших в Европе, первое и одно из крупнейших в России предприятий по производству художественных фарфоровых изделий.
Основан в 1744 году.
На экскурсии 🧭 вы узнаете не только исторические факты и основные вехи из жизни завода, но и увидите как производятся фарфоровые изделия, познакомитесь со всеми этапами и нюансами художественной обработки фарфора.
При посещении экскурсии в качестве организованной группы школьников в количестве 15 участников и более - 1 сопровождающий проходит бесплатно.
Что входит
вход на территорию завода
осмотр экспозиции музея
посещение магазина фарфора
Что не входит
транспортные услуги
личные расходы
Начало
🚩 пр. Обуховской обороны, 151
Место завершения
🏁 пр. Обуховской обороны, 151.
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