11 отзывов оставили туристы

Императорский фарфоровый завод — одно из старейших в Европе, первое и одно из крупнейших в России предприятий по производству художественных фарфоровых изделий.

Основан в 1744 году.

На экскурсии 🧭 вы узнаете не только исторические факты и основные вехи из жизни завода, но и увидите как производятся фарфоровые изделия, познакомитесь со всеми этапами и нюансами художественной обработки фарфора.

При посещении экскурсии в качестве организованной группы школьников в количестве 15 участников и более - 1 сопровождающий проходит бесплатно.