11 отзывов оставили туристы

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Входной билет в Музей Императорский фарфорового завода

4.9
11 отзывов
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
Императорский фарфоровый завод — одно из старейших в Европе, первое и одно из крупнейших в России предприятий по производству художественных фарфоровых изделий.

Одно из самых видных зданий в Невском районе Санкт-Петербурга, где до сих пор изготавливают изделия из фарфора с памятным логотипом.

История 📖 завода ведется с 1744 года, во времена Советского Союза предприятие национализировали и сделали государственным.

Тогда фирменное клеймо сменилось на «ЛФЗ» — Ломоносовский фарфоровый завод.
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Входной билет в Музей Императорский фарфорового завода
Входной билет в Музей Императорский фарфорового завода
Императорский фарфоровый завод — одно из старейших в Европе, первое и одно из крупнейших в России предприятий по производству художественных фарфоровых изделий.
Основан в 1744 году.
На экскурсии 🧭 вы узнаете не только исторические факты и основные вехи из жизни завода, но и увидите как производятся фарфоровые изделия, познакомитесь со всеми этапами и нюансами художественной обработки фарфора.
При посещении экскурсии в качестве организованной группы школьников в количестве 15 участников и более - 1 сопровождающий проходит бесплатно.
Что входит
  • вход на территорию завода
  • осмотр экспозиции музея
  • посещение магазина фарфора
Что не входит
  • транспортные услуги
  • личные расходы
Начало
🚩 пр. Обуховской обороны, 151
Место завершения
🏁 пр. Обуховской обороны, 151.
Входной билет в Музей Императорский фарфорового завода
Входной билет в Музей Императорский фарфорового завода
Входной билет в Музей Императорский фарфорового завода
Входной билет в Музей Императорский фарфорового завода

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Спутник П.
Спутник П.
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11 отзывов оставили туристы

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