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Уникальное природное явление - 33 водопада

ШиК А.
ШиК А. – Гид из Сочи
Уникальное природное явление - 33 водопада
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  • 🎩Индивидуальная
  • 💧Водопады
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 18 000 ₽ за экскурсию

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Уникальное природное явление - 33 водопада
Уникальное природное явление - 33 водопада

Что вы увидите

  • Уникальный горный ландшафт
  • чайные плантации
  • красивейшие места долины реки Шахе
  • 33 водопада
Маршрут: Адлер (или Сочи) – 33 водопада — Долина реки Шахе — Чайные плантации — Адлер (или Сочи).
Общая длина маршрута - 160 км. (из Адлера и обратно) по живописным местам на персональном автомобиле 🚘 с опытным водителем и остановками в любом месте.
Уникальная и индивидуальная программа на 6 часов для компании из 3-4 человек.
33 водопада на ручье Джегош.
Красивейшие места долины реки Шахе, чайные плантации, 33 водопада.
33 водопада — Желаете много денег? Отличное здоровье? Искреннюю любовь? Тогда Вам сюда! Водопады на ручье Джегош исполняют желания. Есть водопад Любви, водопад Богатства, водопад Удачи и много других....
Лучшее время для посещения с ноября по май. В январе склоны гор ⛰️ утопают в подснежниках, а в апреле приобетают нежный голубой оттенок от моря 🌊 лесных незабудок. Местные варят кофе и делают копченый сулугуни. Атмосфера - взбитый кислородный коктель 🍹, легкие насыщаются до легкого и приятного головокружения.
Что не входит
  • обед
  • кофе
  • чай
  • сувениры
Начало
🚩 Адлер (или Сочи), КПП любого отеля
Место завершения
🏁 Мы доставим вас туда, от куда началась экскурсия
Уникальное природное явление - 33 водопада
Уникальное природное явление - 33 водопада
Уникальное природное явление - 33 водопада
Уникальное природное явление - 33 водопада
Уникальное природное явление - 33 водопада

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ШиК А.
ШиК А.
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