Маршрут: Адлер (или Сочи) – 33 водопада — Долина реки Шахе — Чайные плантации — Адлер (или Сочи).

Общая длина маршрута - 160 км. (из Адлера и обратно) по живописным местам на персональном автомобиле 🚘 с опытным водителем и остановками в любом месте.

Уникальная и индивидуальная программа на 6 часов для компании из 3-4 человек.

33 водопада на ручье Джегош.

Красивейшие места долины реки Шахе, чайные плантации, 33 водопада.

33 водопада — Желаете много денег? Отличное здоровье? Искреннюю любовь? Тогда Вам сюда! Водопады на ручье Джегош исполняют желания. Есть водопад Любви, водопад Богатства, водопад Удачи и много других....

Лучшее время для посещения с ноября по май. В январе склоны гор ⛰️ утопают в подснежниках, а в апреле приобетают нежный голубой оттенок от моря 🌊 лесных незабудок. Местные варят кофе и делают копченый сулугуни. Атмосфера - взбитый кислородный коктель 🍹, легкие насыщаются до легкого и приятного головокружения.