Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Лейла – экскурсионное агентство из Сочи

В группе до 50 человек вы отправитесь в мир величественных горных склонов, чистого воздуха, бурлящих рек и необычных мостов.



Посетите курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна», «Газпром» и поймете, с чем связана их невероятная популярность.



А вечером заедете в Олимпийский парк: рассмотрите грандиозные спортивные объекты и полюбуетесь поющими фонтанами.

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