Что вас ожидает Ахштырский каньон. Вы услышите историю 📖 его образования, насладитесь поросшими изумрудной зеленью утесами и оцените величие местной природы. Вид на Скайпарк 🌳. Мы остановимся на смотровой площадке, где открывается вид на Скайпарк 🌳 с самым длинным подвесным мостом в мире. Дегустация местных продуктов. Вы попробуете традиционные краснополянские сыры, мед и напитки. Три горных курорта. Мы посетим все три известных курорта: «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром». Вы узнаете, в чем особенность каждого из них, и по желанию прокатитесь по канатной дороге. Олимпийский парк 🌳. Вы рассмотрите олимпийские объекты в свете вечерних огней, посетите шоу поющих фонтанов и увидите трассу Формулы-1. Организационные детали Экскурсия ⛳ проходит на комфортабельном автобусе 🚌, в группе до 50 человек Еда и напитки оплачиваются дополнительно Поездка на канатной дороге не включена в стоимость. Цена зависит от высоты. По желанию группы возможно посещение нарзанного источника «Чвижепсе». Стоимость билета — 100 рублей, дети до 10 лет бесплатно
Начало и место завершения
🚩 в Сочи
Экскурсия проводится в субботу и воскресенье в 08:30 Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек. Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования. Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Лейла
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Лейла, я профессиональный гид и представитель крупной туристической компании в Сочи. Мы с коллегами с большим удовольствием поделимся с вами красотой Краснодарского края и расскажем о нем интересные факты.
Напишите мне Выберите дату и оставьте комментарий в форме Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи Еще несколько необычных экскурсий в Сочи Сочи — город мечты
Узнать об истории, архитектуре и современности курорта на нескучной обзорной прогулке