Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Автобусная экскурсия по Красной Поляне и окрестностям

Знаменитые горные курорты, Олимпийский парк и шоу поющих фонтанов за один день

Лейла
Лейла – экскурсионное агентство из Сочи
В группе до 50 человек вы отправитесь в мир величественных горных склонов, чистого воздуха, бурлящих рек и необычных мостов.

Посетите курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна», «Газпром» и поймете, с чем связана их невероятная популярность.

А вечером заедете в Олимпийский парк: рассмотрите грандиозные спортивные объекты и полюбуетесь поющими фонтанами.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Автобусная экскурсия по Красной Поляне и окрестностям
Автобусная экскурсия по Красной Поляне и окрестностям

Что вас ожидает

  • Ахштырский каньон. Вы услышите историю 📖 его образования, насладитесь поросшими изумрудной зеленью утесами и оцените величие местной природы.
  • Вид на Скайпарк 🌳. Мы остановимся на смотровой площадке, где открывается вид на Скайпарк 🌳 с самым длинным подвесным мостом в мире.
  • Дегустация местных продуктов. Вы попробуете традиционные краснополянские сыры, мед и напитки.
  • Три горных курорта. Мы посетим все три известных курорта: «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром». Вы узнаете, в чем особенность каждого из них, и по желанию прокатитесь по канатной дороге.
  • Олимпийский парк 🌳. Вы рассмотрите олимпийские объекты в свете вечерних огней, посетите шоу поющих фонтанов и увидите трассу Формулы-1.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит на комфортабельном автобусе 🚌, в группе до 50 человек
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Поездка на канатной дороге не включена в стоимость. Цена зависит от высоты.
  • По желанию группы возможно посещение нарзанного источника «Чвижепсе». Стоимость билета — 100 рублей, дети до 10 лет бесплатно
Начало и место завершения
🚩 в Сочи
Автобусная экскурсия по Красной Поляне и окрестностям
Автобусная экскурсия по Красной Поляне и окрестностям
Автобусная экскурсия по Красной Поляне и окрестностям
Автобусная экскурсия по Красной Поляне и окрестностям
Автобусная экскурсия по Красной Поляне и окрестностям
Автобусная экскурсия по Красной Поляне и окрестностям
Автобусная экскурсия по Красной Поляне и окрестностям
Автобусная экскурсия по Красной Поляне и окрестностям
Автобусная экскурсия по Красной Поляне и окрестностям
Автобусная экскурсия по Красной Поляне и окрестностям
Автобусная экскурсия по Красной Поляне и окрестностям

Экскурсия проводится в субботу и воскресенье в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Лейла
Лейла
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Лейла, я профессиональный гид и представитель крупной туристической компании в Сочи. Мы с коллегами с большим удовольствием поделимся с вами красотой Краснодарского края и расскажем о нем интересные факты.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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