Экстремальные выходные и яркие впечатления Маршрут рассчитан на опытных туристов с очень хорошей физической подготовкой, т. к. помимо продолжительности тура Вас ждут препятствия в виде бездорожья.

Мы будем прокладывать маршрут по не заезженным тропам, перепады высот в виде преодоления глубоких оврагов и небольших скал. Скучно точно не будет!Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду — брюки и куртка с длинным рукавом или комбинезон (независимо от пола), оптимальный выбор обуви — это высокие, защищающие голень ботинки с ребристой подошвой, подойдут и кроссовки.