Долина легенд и водопадов

Этнографический туризм в Сочи начинается в ауле Большой Кичмай, где уже тысячи и тысячи лет проживает один из коренных народов Черноморского побережья Кавказа адыги — шаспсуги.

Экскурсионный маршрут «Долина легенд и водопадов» стал самым популярным в Большом Сочи.
Долина легенд и водопадов
Долина легенд и водопадов
Долина легенд и водопадов
Долина легенд и водопадов
Долина легенд и водопадов
Долина легенд и водопадов

Что вы увидите 🤩

  • 33 водопада
  • чайные плантации
  • шоу-программу
Завораживающая природа и кавказское гостеприимство
Реликтовый лес и каскад водопадов ручья Джегош (33 водопада) завораживают своей красотой. А легенды древних ашугов добавляют таинственности и величия природному объекту.
Переступая порог «Шапсугского подворья», вы перестаете быть клиентом, туристом, экскурсантом, а становитесь самым дорогим гостем, ведь гостеприимство — особый, один из самых важных разделов адыгского этикета. Во время знакомства с экспозицией и удивительного рассказа об истории и культуре адыгов всем гостям подносят заваренный по здешним традициям чай с плантации, которую только что посетили.
Угощение происходит за традиционными адыгскими трехногими столиками анэ. Обычаи горского гостеприимства не заканчиваются духовной пищей и национальными яствами. Лучшие солисты ведущих танцевальных коллективов, приглашают на концертное шоу — программу «Кавказское застолье».
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. В летнее время года захватите купальный костюм.
🚩 Начало и место завершения: остановка Гостиница Москва центральный р-н Сочи
 Что входит
  • транспортно-экскурсионное обслуживание
 Что не входит
  • Дополнительные расходы на маршруте:
  • переправа по реке Шахе
  • экологический сбор Национального парка
  • шоу-программа.
  • Взрослый - 950 руб. Детский - 750 руб. (от 5 до 9 лет).
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. В летнее время года захватите купальный костюм.
  • Экскурсия проводится ежедневно.
Время проведения: Ежедневно в 12:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 55 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
Татьяна Я.
Татьяна Я.
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