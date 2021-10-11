Что вас ожидает

Первый день: путешествие по бзерпинским красотам

Маршрут пролегает по территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника. Начало пешей части — приют Пихтовый, верхняя станция канатной дороги ГЛК «Альпика-Сервис». Далее — зона реликтового колхидского леса, а затем альпийская часть с разнообразием цветов, цветущих рододендронов и краснокнижных растений.

Поднявшись до урочища Бзерпинский карниз, вы начнете обустраиваться на ночевку. Как правило, еще остается время для посещения горного озера, где приятно искупаться: ледяная вода быстро восстановит силы и снимет усталость прошедшего дня.

Второй день: акварельный пленэр

Не так важно, профессиональный вы художник, любитель или держали кисточку последний раз в детском саду — рисовать в горах понравится каждому, ведь сама природа вдохновляет! Новичкам мы покажем простые техники, и вы самостоятельно напишете свою первую картину под чутким руководством опытного художника.

Далее — вкусный обед и спуск вниз. Возвращаемся в стартовую точку к 18 часам. После, по желанию, вы сможете сходить в баньку, расслабиться в чане с тёплой эвкалиптовой водой, хорошенько попариться веничками, окунуться в бассейн с горной водой и отведать травяного чая.

Организационные детали

Характеристики маршрута

Протяженность: 14 км — до карниза и обратно до станции «Приют Пихтовый» (набор высоты 600 метров); радиальный выход во второй день: 8 км — на вершину пика Бзерпи и обратно до Бзерпинского карниза (набор высоты 350 метров)

Среднее время движения 5-8 ч

В стоимость включено

билет на подъемник по канатной дороге Альпика-3S (скипас), подъем и спуск

посещение Кавказского природного биосферного заповедника на 2 дня

все материалы для творчества

питание

местный трансфер по горному кластеру Красная Поляна

рюкзак

палатка

спальник с индивидуальным гигиеническим вкладышем (стирается после каждого гостя)

коврик

треккинговые палки

Скидки