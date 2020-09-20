1 отзыв оставили туристы

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Джип-тур по сказочным каньонам Сочи

Плюшевые самшитовые рощи, захватывающие пейзажи каньонов, древняя геология и чайные плантации Хосты

5
1 отзыв
Alexandr
Alexandr – Гид из Сочи
Вы проедете по самому впечатляющему, интересному и комфортному маршруту, в котором оптимально сочетаются асфальтовые дороги и горное бездорожье.

Прогуляетесь 👣 по дну древнего океана, увидите растения, которые помнят еще динозавров, и узнаете, как образовались самые красивые 🤩 каньоны Сочи.

А еще отведаете люля-кебаб из раков и навестите плантацию самого северного чая в мире.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🛣Джиппинг
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 13 000 ₽ за экскурсию

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Джип-тур по сказочным каньонам Сочи
Джип-тур по сказочным каньонам Сочи

Что вас ожидает

Каньоны реки Псахо, или мир фэнтези
Вы побываете в сказочном природном месте, где находится два каньона — Мокрый и Сухой. Гуляя по дну древнего океана Тетис, узнаете о геологических особенностях образования живописных ущелий и, возможно, отыщете отложения самых первых моллюсков, появившихся на планете. Откроете прекрасные ракурсы на реку и исследуете чащу самшитовой рощи — с плюшевыми растениями и царством мха. Услышите о фильмах, которые здесь снимают благодаря волшебной атмосфере леса. А также познакомитесь поближе с одними из старейших растений планеты, которые помнят еще динозавров.

Навалищенское ущелье: еще один свидетель Юрского периода
Следующая природная достопримечательность 🏛️, которая вас встретит, возникла на разломе земной коры. Здесь вы продолжите путешествие по местам, где папоротники и самшиты могут «рассказать», как выглядели древнейшие обитатели Земли. Кроме того, я покажу уютную русскую баню на берегу реки Хоста и отличное заведение с местной кухней, где вы сможете отведать необычные блюда, например, люля-кебаб из раков (второе такое подают лишь на озере Севан в Армении).

Чайные плантации
В программе также будут хостинские чайные плантации, где вы познакомитесь с производством самого северного чая, узнаете о некупажированном чае ручного сбора — одном из самых экологически чистых в мире — и 4 видах местного напитка: зеленом, черном, красном и редком желтом.

Организационные детали

  • Лучшее время для старта 8:00-9:00 — тогда у вас останется время для других планов. Или 12:00-13:00 — чтобы насладиться в пути лучами закатного солнца.
  • Если вы уже были в каких-то местах и хотели бы изменить маршрут, сообщите в переписке, и я предложу альтернативный вариант, например, поездку на Ивановский водопад и в женский монастырь
Джип-тур по сказочным каньонам Сочи
Джип-тур по сказочным каньонам Сочи
Джип-тур по сказочным каньонам Сочи
Джип-тур по сказочным каньонам Сочи
Джип-тур по сказочным каньонам Сочи
Джип-тур по сказочным каньонам Сочи
Джип-тур по сказочным каньонам Сочи
Джип-тур по сказочным каньонам Сочи
Джип-тур по сказочным каньонам Сочи
Джип-тур по сказочным каньонам Сочи
Джип-тур по сказочным каньонам Сочи
Джип-тур по сказочным каньонам Сочи
Джип-тур по сказочным каньонам Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Alexandr
Alexandr
Приехал в Сочи сразу после Олимпиады и влюбился в это место — не остаться здесь было невозможно! Мой девиз по жизни «притворись местным и путешествуй!». Со мной вы погрузитесь в сердце региона, увидите лучшее, изучите самое интересное и попробуете все самое вкусное. Море впечатлений и океан эмоций обеспечены! Жду вас круглый год.
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1 отзыв оставили туристы

Дарья
20 сентября 2020
Спасибо за такую отличную экскурсию. Супер комфортно было ездить на Инфинити, даже по не очень комфортным дорогам.

Alexandr проводит ещё 2 экскурсии

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