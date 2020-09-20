1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Каньоны реки Псахо, или мир фэнтези

Вы побываете в сказочном природном месте, где находится два каньона — Мокрый и Сухой. Гуляя по дну древнего океана Тетис, узнаете о геологических особенностях образования живописных ущелий и, возможно, отыщете отложения самых первых моллюсков, появившихся на планете. Откроете прекрасные ракурсы на реку и исследуете чащу самшитовой рощи — с плюшевыми растениями и царством мха. Услышите о фильмах, которые здесь снимают благодаря волшебной атмосфере леса. А также познакомитесь поближе с одними из старейших растений планеты, которые помнят еще динозавров.

Навалищенское ущелье: еще один свидетель Юрского периода

Следующая природная достопримечательность 🏛️, которая вас встретит, возникла на разломе земной коры. Здесь вы продолжите путешествие по местам, где папоротники и самшиты могут «рассказать», как выглядели древнейшие обитатели Земли. Кроме того, я покажу уютную русскую баню на берегу реки Хоста и отличное заведение с местной кухней, где вы сможете отведать необычные блюда, например, люля-кебаб из раков (второе такое подают лишь на озере Севан в Армении).

Чайные плантации

В программе также будут хостинские чайные плантации, где вы познакомитесь с производством самого северного чая, узнаете о некупажированном чае ручного сбора — одном из самых экологически чистых в мире — и 4 видах местного напитка: зеленом, черном, красном и редком желтом.

Организационные детали