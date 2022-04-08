Хотите отдохнуть от бурного темпа жизни больших городов и ощутить настоящее единение с природой?

Отправляйтесь в джип-тур по каньону Псахо - на одну из самых увлекательных и интересных экскурсий из Сочи.

Мы начнем наш джип-тур в мокром каньоне Псахо, удивительном нерукотворном чуде природы. Горная река проложила собственные каналы и оформила удивительные водопады, окруженные древними самшитовыми лесами.

По узкой тропе мы выедем уже в сухой каньон Псахо с высокими стенами. Этот каньон - настоящая машина времени, ведь тысячи лет назад на месте этого тектонического разлома было дно океана Тетис (посещение сухого каньона только до 1 мая).

Следующая наша остановка у знаменитых источников голубой глины, которая очень ценится за способность бороться с заболеваниями кожи и расслаблять мышцы. Не волнуйтесь, рядом есть душевые кабинки, поэтому не стоит отказываться от возможности окунуться в источник!

И последний пункт нашего маршрута - Троице-Георгиевский монастырь, расположенный на лоне природы.

Не забудьте взять с собой удобную обувь и защиту от дождя - поверьте, все это вам пригодится!

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.