Джип-тур в каньон Псахо

Автобусная и пешеходная

Групповая
Автобусная и пешеходная.

Поездка на джипах.

Для туристов, которые присоединятся к группе в Сочи, длительность экскурсии составит 8 часов.

Не рекомендуется для детей младше 5 лет.
Джип-тур в каньон Псахо
Джип-тур в каньон Псахо
Джип-тур в каньон Псахо
Джип-тур в каньон Псахо
Джип-тур в каньон Псахо

Что вас ожидает 🤩

  • Мокрый каньон Псахо
  • Водопад «Пасть Дракона»
  • Троице-Георгиевский монастырь
  • Самшитовая Роща
  • Источник голубой глины
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Хотите отдохнуть от бурного темпа жизни больших городов и ощутить настоящее единение с природой?

Отправляйтесь в джип-тур по каньону Псахо - на одну из самых увлекательных и интересных экскурсий из Сочи.

Мы начнем наш джип-тур в мокром каньоне Псахо, удивительном нерукотворном чуде природы. Горная река проложила собственные каналы и оформила удивительные водопады, окруженные древними самшитовыми лесами.

По узкой тропе мы выедем уже в сухой каньон Псахо с высокими стенами. Этот каньон - настоящая машина времени, ведь тысячи лет назад на месте этого тектонического разлома было дно океана Тетис (посещение сухого каньона только до 1 мая).

Следующая наша остановка у знаменитых источников голубой глины, которая очень ценится за способность бороться с заболеваниями кожи и расслаблять мышцы. Не волнуйтесь, рядом есть душевые кабинки, поэтому не стоит отказываться от возможности окунуться в источник!

И последний пункт нашего маршрута - Троице-Георгиевский монастырь, расположенный на лоне природы.

Не забудьте взять с собой удобную обувь и защиту от дождя - поверьте, все это вам пригодится!

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.

Программа

  • Троице-Георгиевский монастырь.
  • Водопад «Пасть Дракона».
  • Сухой каньон реки Псахо (посещение до 1 мая).
  • Мокрый каньон реки Псахо.
  • Самшитовая Роща.
  • Источник голубой глины (В теплое время года любители спа процедур могут принять грязевые ванны, источник оборудован душевыми кабинками и раздевалками. Зимой можно набрать глину с собой).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экологический сбор. Дегустация меда и вина. Трансфер по Адлеру в обе стороны
Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 13:00

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