Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Гастро-Сочи: пикник с форелью у горной реки

Открыть кулинарные секреты, вкусно поесть и отлично отдохнуть в компании харизматичного повара

Приглашаем вас на праздник живота с кавказским акцентом! На берегу реки в дивном ущелье вас ждет гастрономический мастер-класс.

Вы пожарите ароматный шашлык, форель и овощи, получите советы от повара и «выпьете» коктейль из горного воздуха с нотками костра.

А сам пикник в беседке на природе пройдет с тостами, историями кавказской кухни и байками.
Гастро-Сочи: пикник с форелью у горной реки
Гастро-Сочи: пикник с форелью у горной реки
Гастро-Сочи: пикник с форелью у горной реки
Гастро-Сочи: пикник с форелью у горной реки
Гастро-Сочи: пикник с форелью у горной реки
Гастро-Сочи: пикник с форелью у горной реки
Гастро-Сочи: пикник с форелью у горной реки
Гастро-Сочи: пикник с форелью у горной реки
Гастро-Сочи: пикник с форелью у горной реки
Гастро-Сочи: пикник с форелью у горной реки
Гастро-Сочи: пикник с форелью у горной реки
Гастро-Сочи: пикник с форелью у горной реки
Гастро-Сочи: пикник с форелью у горной реки
Гастро-Сочи: пикник с форелью у горной реки
Гастро-Сочи: пикник с форелью у горной реки

Что вас ожидает

Утром мы заберем вас из отеля и отправимся в путь по старой Краснополянской дороге со сказочными пейзажами. Заедем на форелевое хозяйство и купим живую рыбку.

🌳 Пикник у бурлящей горной реки
Он пройдет в оборудованной комфортной беседке прямо у вод реки Мзымта, на дне величественного каньона, под Скай-парком. Готовы научиться жарить отменный шашлык, насладиться вкусами и надышаться чистейшим воздухом? Сначала вас ждет приготовление обеда в формате мастер-класса, а затем веселое застолье с общением, долгоиграющими кавказскими тостами и яркими фото.

🍅 Гастрономические секреты и байки от повара
Как не сжечь форель и не пережарить баранину на огне? Вы откроете кулинарные лайфхаки, разберетесь в специях и узнаете, какая рыба водится в этих краях. Гастрономическую «науку» разбавят байки об истоках кавказского долголетия и истории вкусных грузинских традиций.

Как написали наши гости, «Такое в жизни должен себе позволить каждый любящий себя человек. »

Организационные детали

  • Вас заберут из отеля в Сочи или Адлере и после тура привезут обратно
  • С вами будут водитель и повар, веселый рассказчик
  • По запросу гастро-тур можно организовать и для группы до 30 человек

Что включено в стоимость

  • Транспортные расходы
  • Всё необходимое для пикника: форель в фольге, шашлык из свинины по кавказским рецептам, свежайший лаваш, сыр сулугуни, овощи свежие и на мангале, сезонные фрукты, соки и вода, зелень всех видов, соусы и специи

Что можно заказать за доплату: домашнее красное/белое вино — 900 руб. /литр; грузинскую чачу — 800 руб. /0, 5 литра; шашлык из баранины — 1300 руб. /кг. (не менее 2 кг. ); диких перепелов — 300 руб. /шт. (не менее 4 шт. ); шашлык из домашней курочки — 800 руб. /кг., из домашней индюшки — 1000 руб. /кг.

Выберите день для записи на мастер-класс
  • Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о мастер-классе до оплаты.
Юлия
Юлия
Мы агентство авторских индивидуальных экскурсий, проводим их на автомобиле С-класса HONDA CIVIC в сопровождении гида-водителя. С нами вы увидите все знаковые окрестности Сочи, насладитесь яркими и позитивными эмоциями. Мы также готовы предложить интересные гастрономические и экскурсионные туры в формате VIP на легковом автомобиле на 2-3 персоны. И незабываемое романтическое путешествие для влюбленных! Наши направления: водопады, Мацеста, Красная Поляна, Солохаул и многое другое. Экскурсии проходят комфортабельно, с остановками в любых местах по маршруту.
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