Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Что вас ожидает

Утром мы заберем вас из отеля и отправимся в путь по старой Краснополянской дороге со сказочными пейзажами. Заедем на форелевое хозяйство и купим живую рыбку.

🌳 Пикник у бурлящей горной реки

Он пройдет в оборудованной комфортной беседке прямо у вод реки Мзымта, на дне величественного каньона, под Скай-парком. Готовы научиться жарить отменный шашлык, насладиться вкусами и надышаться чистейшим воздухом? Сначала вас ждет приготовление обеда в формате мастер-класса, а затем веселое застолье с общением, долгоиграющими кавказскими тостами и яркими фото.

🍅 Гастрономические секреты и байки от повара

Как не сжечь форель и не пережарить баранину на огне? Вы откроете кулинарные лайфхаки, разберетесь в специях и узнаете, какая рыба водится в этих краях. Гастрономическую «науку» разбавят байки об истоках кавказского долголетия и истории вкусных грузинских традиций.

Как написали наши гости, «Такое в жизни должен себе позволить каждый любящий себя человек. »

Организационные детали

Вас заберут из отеля в Сочи или Адлере и после тура привезут обратно

С вами будут водитель и повар, веселый рассказчик

По запросу гастро-тур можно организовать и для группы до 30 человек

Что включено в стоимость

Транспортные расходы

Всё необходимое для пикника: форель в фольге, шашлык из свинины по кавказским рецептам, свежайший лаваш, сыр сулугуни, овощи свежие и на мангале, сезонные фрукты, соки и вода, зелень всех видов, соусы и специи

Что можно заказать за доплату: домашнее красное/белое вино — 900 руб. /литр; грузинскую чачу — 800 руб. /0, 5 литра; шашлык из баранины — 1300 руб. /кг. (не менее 2 кг. ); диких перепелов — 300 руб. /шт. (не менее 4 шт. ); шашлык из домашней курочки — 800 руб. /кг., из домашней индюшки — 1000 руб. /кг.