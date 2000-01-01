Что вас ожидает:Башня на горе Ахун — самая известная обзорная площадка Сочи. С вершины открываются невероятные виды: посмотри на север — увидишь заснеженные Кавказские горы ⛰️, с восточной стороны простирается Адлер, на западе «показывают» сам курорт.

Прогулка на яхте 🛥️ вдоль побережья — это неописуемая панорама города. Горы, побережье, санатории и отели проплывают мимо вас, когда вы любуетесь морскими волыним и ласковыми лучами солнца. А если повезет, то и игривыми дельфинами.