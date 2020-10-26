во вторник и субботу в 09:00

Групповая экскурсия в парк водопадов «Менделиха»

Насладиться природой и прокатиться по канатной дороге в окрестностях Красной Поляны

4
4 отзыва
Это автобусная экскурсия в группе до 35 человек приведет вас в парк, который открыли в Красной Поляне в 2017 году — он стал гармоничным союзом природы и человека.

Вы попадете туда по канатной дороге, любуясь альпийскими лугами и горными пиками.

А наверху пройдете по экологическим тропам к сказочным водопадам.
Групповая экскурсия в парк водопадов «Менделиха»
Групповая экскурсия в парк водопадов «Менделиха»
Групповая экскурсия в парк водопадов «Менделиха»
Групповая экскурсия в парк водопадов «Менделиха»
Групповая экскурсия в парк водопадов «Менделиха»
Групповая экскурсия в парк водопадов «Менделиха»

Что вас ожидает

Путь в Розу Хутор и канатная дорога «Эдельвейс». По пути из Сочи на автобусе вы узнаете об истории поселка Красная Поляна. По приезде пересядете на канатную дорогу и во время подъема полюбуетесь дивными видами.

1 или 3 маршрута к водопадам. Далее вы выберете — посетить все три маршрута или остановиться на одном, двух. Прогулка включает:

  • Малое кольцо, где вы пройдете сквозь густой хвойный лес вдоль ручейка Диденко к водопаду Менделя.
  • Среднее кольцо: здесь вы встретите красивейший и самый высокий из водопадов парка — Чару, а также прогуляетесь до Червонного — небольшого, но не менее живописного водопада.
  • Большое кольцо — самый продолжительный маршрут для выносливых путешественников. Наградой после длинного и тяжёлого подъёма станут 70-метровый бушующий водопад Золотой и смотровая площадка.

После экскурсии вы можете самостоятельно посетить Розу Пик — высочайшую смотровую точку курорта (2320 метров над уровнем моря).

Организационные детали

  • Билеты на канатную дорогу не включены в стоимость:
    — 1950 рублей/взрослый
    — 1200 рублей/детский (6-14 лет)
    — детям до 5 лет — бесплатно
  • По желанию можно пообедать в ресторане «Берлога»
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Из-за пандемии курорт может изменить время работы парка. Точную информацию по доступным маршрутам гид сможет сообщить только в день проведения экскурсии.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в центральном районе Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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во вторник и субботу в 09:00

Валентина
Валентина
Наша компания в туризме более 15 лет. Мы проводим индивидуальные и групповые экскурсии по городу Сочи. А также увлекательные экскурсии по Олимпийскому Парку и Красной Поляне. Стараемся не только познакомить путешественников с историей и природой Сочи, показать и рассказать им то, что обычно обходят стороной в классических экскурсиях, но и влюбить их в Сочи — всерьез и надолго!
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4 настоящих отзыва от туристов

Ю
26 окт 2020
Несоответствие описания экскурсии, указанного на сайте с фактической программой. В парк "менделиха" привезли поздно, к моменту закрытия большого кольца, поэтому основной маршрут посетить не удалось. Из-за закрытия кольца на остальных маршрутах началась настоящая толкучка, на подъёмах и спусках толкались плечами. И вместо наслаждения красотами природы постоянно стояли в очередях. Сначала на подъем, потом на водопад, потом на спуск. В свое оправдание сотрудник организатора нам сообщил, что ещё в среду парк работал по другому расписанию. Уважаемая фирма, Вы для того и существуете, чтобы узнавать актуальное расписание, тем более, что звонок на Розу Хутор занял бы у Вас не более 5 минут, но Вы почему-то решили себя этим не обременять. Лучше разочаровать и дезинформировать Ваших гостей, которые, к Вашему сведению, выложили не малые деньги за эту экскурсию. Вместо бесполезного посещения пасеки, нужно было просто привезти нас пораньше в парк. Это все, что от Вас требовалось. Также обращаю внимание на то, что информация, которую дают при посещении магазинов (в данном случае речь идёт о пасеках) на разных ваших экскурсиях противоречит друг другу. Ещё вчера в Абхазии нам говорили одно, а сегодня на Красной поляне совершенно обратное касаемо сбора мёда. И что за дезинформирование в Ваших смс-оповещениях о месте сбора? Сотрудница перепутала сторону дороги, когда скидывала информацию о месте встречи, поэтому мы ждали автобус не с той стороны. После того, как нас не нашли на месте сбора - написала смс и сообщила, что перепутала: вынуждены были сломя голову бежать через виадук. Организация данной экскурсии отвратительная. Идея хорошая, но исполнение, как это часто бывает сильно хромает.
Валентина
Ответ гида:
Юлия, добрый день.
Прежде всего приносим вам свои извинения за то, что экскурсия оставила у вас отрицательные эмоции.
Однако хотим обратить внимание, что:
В среду, 21 октября, работа парка водопадов была еще в старом режиме. В данном режиме все гости успели познакомиться со всеми красотами парка.
Все наши экскурсоводы всегда на связи с курортом. Для этого есть специальные чаты, в котором обновление Роза Хутор информирует об изменениях в своей работе. К сожалению, никакой информации о новом времени закрытия маршрута не поступало.
Сегодня в ответ на наш звонок курорт уточнил, что сейчас работа курорта будет меняться практически каждый день. В связи с тем, что курорт открывается в 09 утра, информация об изменениях в работе также будет поступать только после начала маршрута.
Касаемо очередей и толкучки - не совсем понятно, каким образом конкретно мы можем повлиять на данную ситуацию.
И хотелось бы принести извинения за ситуацию с СМС оповещением - здесь, действительно, была наша ошибка. Это человеческий фактор, который никто не может исключить. Однако в момент, когда сотрудник заметила ошибку, они попросила автобус ожиидать вас необходимое количество времени.
С уважением,
Валентина
Анна
23 авг 2020
Отличная экскурсия.
Антон отличный гид, очень понравился! Интересно и с юмором
Конечно, Роза хутор и водопады производят восхитительное впечатление!
По экскурсии могу сказать, что все было четко и во время. На экскурсии успели посетить все, что хотели!
Алла
7 авг 2020
Водопады прекрасны! Понравилась открытая канатная дорога. Всё впечатление испортили огромные очереди на подъемники. Рассказ гида по сути являлся путевой информацией. Павел приводил интересные факты о Сочи, но тема экскурсии была другая. К сожалению, про сам парк и водопады не было сказано ни слова(По парку все гуляли без гида. Советую самостоятельно посетить этот чудесный парк.
Н
3 июля 2020
Спасибо большое за экскурсию. Все очень понравилось. Гид Павел большой молодец 👍 все рассказал, показал, не торопил, успели и посмотреть все и наделать кучу красивых фото. Рекомендую 🙌

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