во вторник и субботу в 09:00

Путь в Розу Хутор и канатная дорога «Эдельвейс». По пути из Сочи на автобусе вы узнаете об истории поселка Красная Поляна. По приезде пересядете на канатную дорогу и во время подъема полюбуетесь дивными видами.
1 или 3 маршрута к водопадам. Далее вы выберете — посетить все три маршрута или остановиться на одном, двух. Прогулка включает:
После экскурсии вы можете самостоятельно посетить Розу Пик — высочайшую смотровую точку курорта (2320 метров над уровнем моря).
Из-за пандемии курорт может изменить время работы парка. Точную информацию по доступным маршрутам гид сможет сообщить только в день проведения экскурсии.