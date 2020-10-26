во вторник и субботу в 09:00

Что вас ожидает

Путь в Розу Хутор и канатная дорога «Эдельвейс». По пути из Сочи на автобусе вы узнаете об истории поселка Красная Поляна. По приезде пересядете на канатную дорогу и во время подъема полюбуетесь дивными видами.

1 или 3 маршрута к водопадам. Далее вы выберете — посетить все три маршрута или остановиться на одном, двух. Прогулка включает:

Малое кольцо, где вы пройдете сквозь густой хвойный лес вдоль ручейка Диденко к водопаду Менделя.

Среднее кольцо: здесь вы встретите красивейший и самый высокий из водопадов парка — Чару, а также прогуляетесь до Червонного — небольшого, но не менее живописного водопада.

Большое кольцо — самый продолжительный маршрут для выносливых путешественников. Наградой после длинного и тяжёлого подъёма станут 70-метровый бушующий водопад Золотой и смотровая площадка.

После экскурсии вы можете самостоятельно посетить Розу Пик — высочайшую смотровую точку курорта (2320 метров над уровнем моря).

Организационные детали

Билеты на канатную дорогу не включены в стоимость:

— 1950 рублей/взрослый

— 1200 рублей/детский (6-14 лет)

— детям до 5 лет — бесплатно

— 1950 рублей/взрослый — 1200 рублей/детский (6-14 лет) — детям до 5 лет — бесплатно По желанию можно пообедать в ресторане «Берлога»

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Из-за пандемии курорт может изменить время работы парка. Точную информацию по доступным маршрутам гид сможет сообщить только в день проведения экскурсии.