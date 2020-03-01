Экскурсии по пригородам Сочи

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  4. Игровая экспедиция к водопаду Ажек

Покорить неприступные водопады Сочи и насладиться чаепитием в эко-поселении

Даниил
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Даниил – ваш гид
Гуляя по дикой территории Сочинского национального парка, вы узнаете о традициях горцев, населявших прежде эти края, караванном пути и эпохе Империи.

Увидите знаменитые шумные водопады и сплотитесь с командой, преодолевая преграды извилистого пути.

Я познакомлю вас с местной флорой и открою народные легенды, а, если захотите, сделаю на память множество ярких снимков!
9000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча — на улице Джапаридзе
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Игровая экспедиция к водопаду Ажек
Игровая экспедиция к водопаду Ажек

Что вас ожидает

Чудо природы
Я проведу вас любимым маршрутом и покажу уголки, скрытые от глаз туристов. Вы услышите легенду о происхождении названия реки, которое с убыхского переводится как «сын снега», и поймете, почему склон, где она берет истоки, зовется Сахарным. Тропа петляет через вечнозеленый колхидский лес высоко над берегом, пересекая несколько балок и ручейков, и выходит к Нижнему водопаду. Он падает двойным каскадом в каньон, внешне похожий на усеченный купол. В этом атмосферном сферическом пространстве вам точно захочется искупаться!

Дружеское чаепитие
Мы дойдем до эко-поселения, обнесенного аутентичным частоколом. Здесь расположена уютная поляна для пикников, небольшая часовня и сад, плодоносят кусты ежевики и цветет виноград. Вы сможете продегустировать травяные чаи и мед у местного смотрителя, полежать в гамаке и погреться у костра, как в настоящем походе.

Купель, придающая сил
Чистейший Ажекский водопад, который никогда не пересыхает, впечатлит вас своей мощью. Я покажу секретный путь к макушке «неприступного» водопада, и вместе мы измерим его высоту. А после, если захотите, соберем гербарий, построим пирамиды из балансирующих камней и отыщем клад, согревающий изнутри. Самых наблюдательных и тех, кто запомнит интересные факты краеведческого и природоведческого плана, в конце экскурсии ждут приятные памятные призы.

Организационные детали

  • Экскурсия частично проходит на моем 6-местном автомобиле Land Cruiser 100. От точки встречи мы едем 1,5 км по грунтовой дороге до начала тропы.
  • После экскурсии я вышлю вам качественные снимки на электронную почту.
  • По желанию можно скорректировать количество точек посещения на маршруте. Список доступных: Ореховский водопад, каньон ручья Сванидзе с водопадами, каньон реки Агва, 3 известных и пара труднодоступных водопадов на реке Ажек, живописное слияние рек Сочи и Ац, каньон реки Ац с купанием в ледяной воде, развалины башни IX-X веков, водопады Кайсук, Глубокая Балка, тропа к каньону реки Ушхо, пасека.
  • Поход будет зарегистрирован в МЧС. В случае крайне не благоприятных погодных условий (гроза, наводнение) маршрут может быть сокращен или предложен поход в другие даты, ради вашей безопасности.
  • Поход может начинаться из центрального р-на г.Сочи – село Ореховка, а также по альтернативному маршруту для подготовленных туристов – из долины реки Мацеста или реки Чвижепсе c заброской на внедорожнике за отдельную плату по транспорту.
  • Экскурсия подойдет детям от 6 лет.
  • В стоимость экскурсии входит бутилированная вода 0,5 л. На маршруте также находится два полноводных родника, где можно будет обновить запасы воды.
Игровая экспедиция к водопаду Ажек
Игровая экспедиция к водопаду Ажек
Игровая экспедиция к водопаду Ажек
Игровая экспедиция к водопаду Ажек
Игровая экспедиция к водопаду Ажек
Игровая экспедиция к водопаду Ажек
Игровая экспедиция к водопаду Ажек
Игровая экспедиция к водопаду Ажек
Игровая экспедиция к водопаду Ажек
Игровая экспедиция к водопаду Ажек
Игровая экспедиция к водопаду Ажек
Игровая экспедиция к водопаду Ажек
Игровая экспедиция к водопаду Ажек

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — на улице Джапаридзе.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Даниил
Даниил
Привет туристам! Я родился и вырос в Сочи, люблю этот город, а особенно природу вокруг него... C 5 лет в туризме :) началось всё с подъёма пешком на гору Ахун... Сочинский Гос Универ Курортного Дела и Туризма. Гос курсы повышения квалификации - экскурсовод, курсы Красного Креста по оказанию первой помощи. Руководитель турклуба. Вожу Людей в Горы по не затоптанным и секретным местам круглый год, и вывожу обратно из гор. Профессиональный фотограф, пилот коптера. Пасечник. Добро пожаловать.
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