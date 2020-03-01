Экскурсии по пригородам Сочи

Что вас ожидает

Чудо природы

Я проведу вас любимым маршрутом и покажу уголки, скрытые от глаз туристов. Вы услышите легенду о происхождении названия реки, которое с убыхского переводится как «сын снега», и поймете, почему склон, где она берет истоки, зовется Сахарным. Тропа петляет через вечнозеленый колхидский лес высоко над берегом, пересекая несколько балок и ручейков, и выходит к Нижнему водопаду. Он падает двойным каскадом в каньон, внешне похожий на усеченный купол. В этом атмосферном сферическом пространстве вам точно захочется искупаться!

Дружеское чаепитие

Мы дойдем до эко-поселения, обнесенного аутентичным частоколом. Здесь расположена уютная поляна для пикников, небольшая часовня и сад, плодоносят кусты ежевики и цветет виноград. Вы сможете продегустировать травяные чаи и мед у местного смотрителя, полежать в гамаке и погреться у костра, как в настоящем походе.

Купель, придающая сил

Чистейший Ажекский водопад, который никогда не пересыхает, впечатлит вас своей мощью. Я покажу секретный путь к макушке «неприступного» водопада, и вместе мы измерим его высоту. А после, если захотите, соберем гербарий, построим пирамиды из балансирующих камней и отыщем клад, согревающий изнутри. Самых наблюдательных и тех, кто запомнит интересные факты краеведческого и природоведческого плана, в конце экскурсии ждут приятные памятные призы.