Индивидуальный тур «Золотое кольцо Абхазии»

Индивидуальный тур «Золотое кольцо Абхазии»
Индивидуальный тур «Золотое кольцо Абхазии»
Индивидуальный тур «Золотое кольцо Абхазии»
Индивидуальный тур «Золотое кольцо Абхазии»
Индивидуальный тур «Золотое кольцо Абхазии»
Индивидуальный тур «Золотое кольцо Абхазии»
Индивидуальный тур «Золотое кольцо Абхазии»

Что вы увидите 🤩

  • Смотровая площадка в г. Гагры
  • Знаменитый на весь мир ресторан Гагрипш
  • Колоннада в Гагре
  • Город Гагра
  • Пицунда
  • Абхазский национальный парк
  • Пасека с мёдом
  • Дегустация напитков и сыра
  • Подвесной мост через реку Бзыбь
  • Голубое озеро
  • Водопады Девичьи и Мужские слезы
  • Водопад влюблённых
  • Юпшарский каньон (знаменитый каменный мешок)
  • Популярное озеро Рица
  • Дача Сталина
  • Новоафонский монастырь (по желанию)
  • Новоафонская пещера (по желанию)
  • Парк в Новом Афоне
  • Храм Симона Кананита или Храм Лыхны храм (VIII – X вв) (зависит от ситуации) по желанию
  • Рукотворный водопад
Познакомьтесь с главными достопримечательностями Абхазии за один день. Прежде всего, это Гагра, ресторан Гагрипш и удивительный парк принца Ольденбургского с тропическими растениями. Заглянем на курорт Пицунда и в Рицинское ущелье, где пройдем по висячему мосту, увидим водопад Девичьи слезы и Бзыбскую крепость, Лебединое озеро и рукотворный водопад. Посетим дачу Сталина на холодной речке. Окажемся в средневековой столице Абхазии Лыхны и у священного места – монастыря апостола Симона Кананита. Не обойдется и без дегустации вина, меда и сыра!

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-7 человек
Единый
13 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • трансфер по Адлеру
  • экологический сбор (350 руб. с человека)
  • дегустации напитков
  • сыра
  • копченостей.
Что не входит
  • По желанию:
  • Дача Сталина 200 руб.
  • Ново-Афонская Пещера 500 руб. (ср. чт. сб. вс. )
  • Храм Лыхны храм (VIII – X вв) 200 руб.
  • Обед 250-400 руб.
  • Тарзанка - 500 руб.
  • Трансфер с Красной Поляны - 500 р\чел. или самостоятельно приезжаем в Адлер
  • Трансфер с Центрального Сочи - 200 р\чел.
Место начала и завершения
По договоренности (ваш адрес в Адлере)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 6-00 до 7-00 время зависит от точки сбора.
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно с 6-00 до 7-00 время зависит от точки сбора.

Дмитрий Б.
Дмитрий Б.
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