Адгур проводит ещё 1 экскурсию

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Из Сочи — в Новый Афон!

Увидеть культовые святыни и крепость, подняться в келью Апостола, и прогуляться в парке с лебедями

Адгур
Адгур – Гид из Сочи
Живописные природные пейзажи, величественные храмы и таинственные уголки Абхазии — я познакомлю вас с Новым Афоном и поделюсь местными легендами.

Вы посетите христианские памятники, насладитесь прогулкой в уютном парке 🌳 и придете в восторг 🔥 от шумного водопада.

Добро пожаловать в один из красивейших городов региона!
Задать вопросОбычно отвечает за 24 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Из Сочи — в Новый Афон!
Из Сочи — в Новый Афон!

Что вас ожидает

Духовный центр Кавказа
Прямо у подножия Афонской горы ⛰️ примостился древний храм апостола Симона Кананита, где под спудом почивают его мощи. Я расскажу подробнее о его деяниях и мученической кончине, а после вы сможете подняться в пещерный грот, где, по преданию, уединялся и молился Святой. В XIX веке на предполагаемом месте подвигов апостола был сооружен великолепный Новоафонский мужской монастырь в неовизантийском стиле. Прогуливаясь по территории комплекса, вы осмотрите легендарные храмы, полюбуетесь фресками, росписями и панорамой Черного моря 🌊.

Лебединое озеро
Давным-давно в центре Нового Афона монахи разбили чудесный Приморский парк 🌳. В местных заводях они разводили карасей, карпов и кефаль для нужд братии. В советское время парк украсили гипсовые скульптуры и прекрасные белые лебеди, которые и сейчас живут на прудах. Мы пройдемся по кипарисовой «царской аллее», отдохнем в тени под плакучими ивами и пальмами, насладимся благоуханием цветущих клумб и поговорим о прошлом и настоящем страны.

Рукотворные достопримечательности
На платформе станции Псырцха больше не останавливаются поезда, но она из года в год привлекает множество туристов. Все потому, что здесь на берегу водохранилища притаился небольшой ажурный вокзал. Вы исследуете павильон, будто сошедший с иллюстрации к сказке, и сделаете антуражные фотографии 📸. А после я провожу вас к искусственному водопаду, построенному монахами. Кроме того, при желании, мы посетим развалины древней Анакопийской крепости и Новоафонскую карстовую пещеру, где находится подземное озеро Анатолия, окаменевший водопад и галерея каменных цветов.

Организационные детали

  • Я встречу вас на границе с Абхазией
  • Желательно надеть удобную обувь, кофту с длинным рукавом или ветровку (при посещении пещеры) и взять с собой платок (для женщин), если вы планируете посещать храмы
  • Дополнительные расходы: входной билет 🎫 в пещеру – 500 руб., вход на территорию Анакопийскаой крепости — 200 руб., вход в грот Симона Канонита – 200 руб.
Начало и место завершения
🚩 — на границе ПСОУ
Из Сочи — в Новый Афон!
Из Сочи — в Новый Афон!
Из Сочи — в Новый Афон!
Из Сочи — в Новый Афон!
Из Сочи — в Новый Афон!
Из Сочи — в Новый Афон!
Из Сочи — в Новый Афон!
Из Сочи — в Новый Афон!
Из Сочи — в Новый Афон!
Из Сочи — в Новый Афон!
Из Сочи — в Новый Афон!
Из Сочи — в Новый Афон!
Из Сочи — в Новый Афон!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Адгур
Адгур
Меня зовут Адгур. Я родился и вырос в Абхазии. Постараюсь так показать свою Родину, чтобы вы полюбили ее так же, как люблю ее я... Расскажу много интересного о культуре, обычаях и истории Абхазии. Не только хороший гид, но и отличный водитель, с которым не надо беспокоиться за свою безопасность. Порядочный и пунктуальный человек. Помогу в приобретении качественных продуктов и вина. Никогда не позволю продать своим гостям то, что не принес бы своей семье на стол.
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Адгур проводит ещё 1 экскурсию

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