Абхазия — необыкновенная страна с очень самобытной культурой !

Недаром Абхазию называют страной Души. Все душевно: и аутентичная кухня 🥧, и чистейший целебный воздух, и удивительные пейзажи и, поражающая великолепием и красотой, природа. А еще море 🌊 дегустаций и гостеприимства!

И, побывав однажды в этой стране, вам точно захочется вернуться вновь!

Вы посетите :

Приморский парк 🌳, основанный монахами, прибывшими из Греции в конце XIX в. Пруды с лебедями. Симоно-Кананитский православный мужской монастырь 1875 г. Храм апостола Симона Кананита, построенный IX-X вв., на месте его погребения. Знаменитая Ново-Афонская пещера (1 км., 400 м. ). Пантелеймоновский собор.

А также будет проведена обзорно-познавательная экскурсия ⛳ по историческим достопримечательностям и красивейшим местам курорта. Гагра, основана в 1902 г., принцем Ольденбурским.

Коллонада с фонтаном, постр., в мавританском стиле в 1956 г.. Ресторан «Гагрипш» — 1902 г.. Храм IV-V вв.. Смотровая панорамная площадка. Приморский парк, заложен в 1902 году. Крепость Абаата IV-Vвв.. Дворец принца 1904 г.. Морской обзорный пирс и 2 часа купания в море.

Для пересечения государственной границы требуется оригинал паспорта РФ или свидетельство о рождении для детей до 18 лет. При сопровождении детей не родителями требуется нотариальная доверенность, которую подписывает один из родителей. Обязательно нужно указать страну поездки — Абхазия. Для иностранных граждан требуется получение визы.

Уважаемые гости, обязательно возьмите с собой маски! Без маски вас не допустят к прохождению границы с Абхазией!