Колонада Гагры, замок принца Ольденбургского, ресторан Гагрипш.
Озеро Голубое, водопад Девичьи и Мужские слезы.
Юпшарский каньон
Озеро Рица, молочный водопад, дача Сталина
курорт Пицунда, храм, купание в море
Новый Афон Монастырь, пещера
Село Лыхны, храм Успения Cвятой богородицы.
Дегустация абхазских вин
Абхазия — необыкновенная страна с очень самобытной культурой !
Недаром Абхазию называют страной Души. Все душевно: и аутентичная кухня 🥧, и чистейший целебный воздух, и удивительные пейзажи и, поражающая великолепием и красотой, природа. А еще море 🌊 дегустаций и гостеприимства!
И, побывав однажды в этой стране, вам точно захочется вернуться вновь!
Вы посетите :
Приморский парк 🌳, основанный монахами, прибывшими из Греции в конце XIX в. Пруды с лебедями. Симоно-Кананитский православный мужской монастырь 1875 г. Храм апостола Симона Кананита, построенный IX-X вв., на месте его погребения. Знаменитая Ново-Афонская пещера (1 км., 400 м. ). Пантелеймоновский собор.
А также будет проведена обзорно-познавательная экскурсия ⛳ по историческим достопримечательностям и красивейшим местам курорта. Гагра, основана в 1902 г., принцем Ольденбурским.
Коллонада с фонтаном, постр., в мавританском стиле в 1956 г.. Ресторан «Гагрипш» — 1902 г.. Храм IV-V вв.. Смотровая панорамная площадка. Приморский парк, заложен в 1902 году. Крепость Абаата IV-Vвв.. Дворец принца 1904 г.. Морской обзорный пирс и 2 часа купания в море.
Для пересечения государственной границы требуется оригинал паспорта РФ или свидетельство о рождении для детей до 18 лет. При сопровождении детей не родителями требуется нотариальная доверенность, которую подписывает один из родителей. Обязательно нужно указать страну поездки — Абхазия. Для иностранных граждан требуется получение визы.
Уважаемые гости, обязательно возьмите с собой маски! Без маски вас не допустят к прохождению границы с Абхазией!
Что входит
Рицинский заповедник
Новоафонская пещера
Дача Сталина
услуги гида
транспорт и отличное настроение :)
Начало и место завершения
🚩 Оговаривается индивидуально
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.