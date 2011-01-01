Дмитрий Б. проводит ещё 5 экскурсий

Вас ждет неспешная полуторачасовая прогулка 👣 на лошадях по побережью Сочи, которая подойдет и детям, и взрослым. В зависимости от состава группы мы подберем удобный маршрут именно для вас.

Опытный инструктор научит скакать на лошади даже тех, кто сядет на нее впервые. В ходе прогулки он обязательно расскажет про те места, которые вы посетите. Вы пройдете по Лазурной долине с великолепным видом на Адлер и окажетесь в Сказочном лесу 🌲 Сочи. И, конечно же, пообщаетесь с благородными лошадьми, встреча с которыми подарит вам много позитива.