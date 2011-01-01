Дмитрий Б. проводит ещё 5 экскурсий

Вас ждет неспешная полуторачасовая прогулка 👣 на лошадях по побережью Сочи, которая подойдет и детям, и взрослым. В зависимости от состава группы мы подберем удобный маршрут именно для вас.
Опытный инструктор научит скакать на лошади даже тех, кто сядет на нее впервые. В ходе прогулки он обязательно расскажет про те места, которые вы посетите. Вы пройдете по Лазурной долине с великолепным видом на Адлер и окажетесь в Сказочном лесу 🌲 Сочи. И, конечно же, пообщаетесь с благородными лошадьми, встреча с которыми подарит вам много позитива.
+Что входит
Услуги гида
Катание на лошадях
Транспорт
Начало и место завершения
🚩 По договоренности (место вашего проживания)
Экскурсия проводится Ежедневно в 10:00 и 13:30
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.