Дмитрий Б. проводит ещё 5 экскурсий

Конная прогулка по сказочному лесу в Сочи

Дмитрий Б.
Дмитрий Б. – Гид из Сочи
Вас ждет неспешная полуторачасовая прогулка 👣 на лошадях по побережью Сочи, которая подойдет и детям, и взрослым.

В зависимости от состава группы мы подберем удобный маршрут именно для вас.
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Экскурсия

  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

2 100 ₽ за человека

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Конная прогулка по сказочному лесу в Сочи
Конная прогулка по сказочному лесу в Сочи
Вас ждет неспешная полуторачасовая прогулка 👣 на лошадях по побережью Сочи, которая подойдет и детям, и взрослым. В зависимости от состава группы мы подберем удобный маршрут именно для вас.
Опытный инструктор научит скакать на лошади даже тех, кто сядет на нее впервые. В ходе прогулки он обязательно расскажет про те места, которые вы посетите. Вы пройдете по Лазурной долине с великолепным видом на Адлер и окажетесь в Сказочном лесу 🌲 Сочи. И, конечно же, пообщаетесь с благородными лошадьми, встреча с которыми подарит вам много позитива.
+Что входит
  • Услуги гида
  • Катание на лошадях
  • Транспорт
Начало и место завершения
🚩 По договоренности (место вашего проживания)
Конная прогулка по сказочному лесу в Сочи
Конная прогулка по сказочному лесу в Сочи

Экскурсия проводится Ежедневно в 10:00 и 13:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дмитрий Б.
Дмитрий Б.
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