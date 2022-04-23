Красная Поляна и Олимпийский парк

В Skypark у вас будет около полутора часов, чтобы насладиться головокружительными видами и проверить себя на смелость

Групповая
В Skypark у вас будет около полутора часов, чтобы насладиться головокружительными видами и проверить себя на смелость.

В Олимпийском парке вы полюбуетесь на яркое шоу фонтанов, а также загляните на три главных курорта: Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром.
Красная Поляна и Олимпийский парк
Красная Поляна и Олимпийский парк
Красная Поляна и Олимпийский парк
Красная Поляна и Олимпийский парк
Красная Поляна и Олимпийский парк
Красная Поляна и Олимпийский парк
Красная Поляна и Олимпийский парк
Красная Поляна и Олимпийский парк

Что вас ожидает 🤩

  • Минеральный источник Чвижепсе
  • Красная Поляна
  • Горки Город
  • Роза Хутор
  • Газпром
  • Олимпийский парк
  • Шоу фонтанов

Источник богатырского напитка

По Старой дороге мы отправимся к горным курортам, по пути сделаем остановку на смотровой площадке над ущельем Ахцу. Также заедем к минеральному источнику Чвижепсе — вы оцените вкус нарзана, а затем восстановите силы за обедом.

Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром

Вы услышите об истории горных курортов и событиях Сочинской олимпиады. На канатной дороге подниметесь к облакам и впечатлитесь панорамами гор, а после отдохнете в развлекательном центре «Галактика».

Вечернее шоу

В Олимпийском парке мы пересядем на электро-кары и как раз к началу вечерней программы доберёмся до фонтанов. Красочное музыкальное шоу станет красивым завершением насыщенного дня.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионные расходы
Что не входит
  • Обед в этнографическом комплексе — 600 руб. /чел. средний чек
  • Канатная дорога Горки Город (2200 м.) (взрослый — 1690 руб. /чел., детский (от 7 до 14 лет) — 1000 руб. /чел. и людям старше 70 лет по предъявлению документа бесплатно
  • Минеральный источник Чвижепсе — 100 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы подъедем к ближайшей от вас остановке
Завершение: Отвезём вас туда от куда забирали
Когда и сколько длится
Когда: Среда, четверг, пятница, воскресенье 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Среда, четверг, пятница, воскресенье 09:00

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