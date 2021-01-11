Красная Поляна и Олимпийский парк

Добро пожаловать в Красную Поляну! Здесь можно прокатиться по канатной дороге, увидеть вантовый...

5
1 отзыв
Добро пожаловать в Красную Поляну! Здесь можно прокатиться по канатной дороге, увидеть вантовый мост, горы, ущелья, олимпийские объекты.

Побывать за один день в четырех климатических зонах.
Красная Поляна и Олимпийский парк
Красная Поляна и Олимпийский парк
Красная Поляна и Олимпийский парк
Красная Поляна и Олимпийский парк
Красная Поляна и Олимпийский парк

Что вы увидите 🤩

  • комплексы Роза Хутор, Газпром, Горки Город
  • олимпийские дворцы
  • незабываемый фонтан
  • самый длинный подвесной мост Скайпарка
  • уникальный вантовый мост
  • горы и ущелья.
Маршрут на Красную Поляну является визитной карточкой Сочи. Вы побываете на самом лучшем курорте, где отдыхают многие известные люди нашего времени.
Посетите комплексы Роза Хутор, Газпром, Горки Город. Здесь покатаетесь на канатной дороге, полюбуетесь живописными пейзажами. Мы увидим прибрежный кластер с олимпийскими дворцами и незабываемым фонтаном. За один день вы побываете в 4 климатических зонах.

В программе путешествия:

  • самый длинный подвесной мост Скайпарка,
  • уникальный вантовый мост,
  • дегустации,
  • горы и ущелья,
  • уникальная природа.
  • Есть книги и фотографии, посвященные истории города Сочи, Олимпиаде, Красной Поляне, но лучше один раз увидеть все своими глазами, составить собственное мнение и сохранить воспоминания в своем сердце.

Важно знать:

  • В поездке пригодится удобная одежда и обувь. В горах прохдадно, лучше захватить кофту с длинным рукавом.

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер,
  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • питание,
  • билет на канатную дорогу.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
взрослый билет
1 000 ₽
детский билет
1 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер
  • услуги гида.
Что не входит
  • питание
  • билет на канатную дорогу.
Место начала и завершения
Центральный, Хостинский, Адлерский район Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: 9:00 и 12:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

9:00 и 12:30

Алина К.
Алина К.
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