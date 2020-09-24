3 отзыва оставили туристы

Комфортный формат программы Главное достоинство нашего маршрута — подъем до высоты более 1800 метров над уровнем моря 🌊 на комфортабельном авто повышенной проходимости. То есть вы сократите пешую часть маршрута на 1300 метров набора высоты и на 7-9 км по крутой тропе. Поэтому пешая экскурсия ⛳ от Хмелевских озер до озера Зеркального с возможным продолжением до Ачипсинских водопадов «Братья» идеально подходит для семейного отдыха с детьми или пробы сил в трекинге.
Трекинг к озерам Озера весьма своеобразны и интересны как своим расположением, так и образованием. Вы увидите буковые леса, растущие в привершинной части необычно — с эффектом «лебяжьих шей». Окинете взглядом альпийские луга с чарующими запахами разнотравья и морем полевых цветов. Прогуляетесь 👣 вокруг больших и малых озер из Хмелевского комплекса. А дойдя до красивого озера Зеркального, устроим на берегу небольшой пикник, наслаждаясь альпийской зоной высокогорья.
Организационные детали
Такой маршрут с легкостью осилят даже дети, а для совсем маленьких путешественников мы можем предоставить рюкзак-переноску
По ходу экскурсии 🧭 мы можем вместе согласовывать нитку маршрута, упрощая его или усложняя, а также сокращая или увеличивая продолжительность. Например, можно будет дойти до Ачипсинских водопадов и даже покорить одну из вершин Ачишхо.
Начало и место завершения
🚩 в центре Красной Поляны
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Наша команда — семейная. Мы выросли в горах, и вся наша жизнь непрерывно с ними связана, летом мы ходим в походы и устраиваем трекинг, а зимой катаемся на лыжах. Будем рады видеть вас у себя в гостях, провести про проверенным маршрутам и поделиться красотой сочинских окрестностей.
Огромная благодарность Марте за экскурсию! Специально хотела провести свой день рождения в горах и не ошиблась! Марта сразу создала праздничное настроение, а пикник среди гор стал просто вишенкой на торте. Кроме того, по пути мы узнали интересные факты про растительный и животный мир и не только) Без сомнений буду рекомендовать этот маршрут своим знакомым.
Владимир
14 сентября 2020
Отлично провел время, сходив к Хмелевским озерам. Марту могу рекомендовать как знающего гида и интересного рассказчика, который знает и любит свой край. Один совет будущим путешественникам - закладывайте бюджет времени, достаточный для того, чтобы сходить к водопаду (мы не успели).
Наталья
14 августа 2020
Чудесная прогулка в горах! Озёра, виды, таинственные леса и альпийские луга все в цветах просто чудесны) спасибо, Марта!!