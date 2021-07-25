Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Мистический Сочи на авто премиум-класса

Открыть тайны и красоту самых атмосферных мест в окрестностях города

5
2 отзыва
Затерянные и увитые плющом, безмолвные и когда-то блестящие — вас удивят сочинские заброшки.

За годы они обросли мистическими историями, которыми я поделюсь с вами.

От санатория-дворца Орджоникидзе и дачи Квитко до старой дороги на Красную Поляну: вы проедете по насыщенному маршруту, погуляете по дивному лесу, полюбуетесь видами с горы Ахун и, возможно, увидите призраков!
Мистический Сочи на авто премиум-класса
Мистический Сочи на авто премиум-класса
Мистический Сочи на авто премиум-класса
Мистический Сочи на авто премиум-класса
Мистический Сочи на авто премиум-класса
Мистический Сочи на авто премиум-класса
Мистический Сочи на авто премиум-класса
Мистический Сочи на авто премиум-класса
Мистический Сочи на авто премиум-класса
Мистический Сочи на авто премиум-класса
Мистический Сочи на авто премиум-класса
Мистический Сочи на авто премиум-класса
Мистический Сочи на авто премиум-класса
Мистический Сочи на авто премиум-класса
Мистический Сочи на авто премиум-класса

Что вас ожидает

Легенды и истории без скуки

В нашем путешествии вы не услышите заученных текстов из интернета. Легко и с юмором я расскажу о каждом объекте по маршруту и поделюсь их секретами. Вы получите ответы на любые вопросы о прошлом, о природе и о жизни нашего края, а также советы по самостоятельному исследованию Сочи.

Маршрут по вашим интересам: мистика, красота и атмосфера

За 6, 5 часов реально охватить все места из списка ниже — либо уделить особое внимание наиболее интересным для вас. Вы услышите о появлении этих достопримечательностей, о курортной архитектуре и о здешних таинственных случаях.

  • Кудепстинский лесопарк, где мы найдем огромное дерево — символ плодородия — и бывшую плантацию пробкового дуба.
  • Жертвенный камень — ровесник египетских пирамид.
  • Санаторий Орджоникидзе и дача Квитко — заброшенные места притяжения. Вы сделаете выразительные фото все еще нарядных зданий.
  • Другие покинутые объекты: корпус санатория «Кавказ» (дача Бахрушева), школа-интернат, ресторан на высоте 666 м, сероводородные ванны, особняк дворянина с сохранившимся интерьером и пансионат «Медвежий угол».
  • Смотровая башня на горе Ахун с открыточными видами на город, побережье и буйную южную зелень. Вдалеке вы разглядите даже Олимпийский парк.
  • Дача Сталина, где «вождь народов» работал, играл в бильярд, смотрел кино.
  • Старая дорога на Красную Поляну: вы проедете и пройдете по скальному участку трассы, который называли «Пронеси, Господи» и послушаете местные жутковатые хроники.
  • Нарзанный источник — остановка на прохладительные напитки после обширной программы.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном авто Toyota Camry 2017 г.
  • Я заберу вас у вашего отеля в Сочи, Адлере или Красной Поляне
  • Маршрут всегда можно корректировать по вашим пожеланиям

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспорт; работа и поддержка гида до, во время и после экскурсии; питьевая вода
  • Дополнительные расходы: входные билеты при необходимости (от 100 руб. /чел.) и питание
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Добрый день! Меня зовут Катя. На протяжении 12 лет я работаю в туризме (крупные туроператорские компании; горнолыжные курорты Роза Хутор и Красная Поляна (быв. Горки Город), отели 5 звезд известных мировых цепочек). А также я директор фирмы по организации индивидуальных и групповых туров по России и за рубежом. Индивидуальные экскурсии провожу самостоятельно на авто премиум-класса. Уже более 100 поездок! С радостью познакомлю вас с чудесным регионом Сочи!
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2 настоящих отзыва от туристов

Юлия
25 июля 2021
Отличная экскурсия! Точно будет много эмоций и колоритных фото!
Т
1 июня 2021
Мы посетили много интересных мест, но не смотря на продолжительное время экскурсии, она нас не утомила, а оставила приятные впечатления. Очень рекомендую. Будет интересно, в том числе и детям.

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