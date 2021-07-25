Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Что вас ожидает
Легенды и истории без скуки
В нашем путешествии вы не услышите заученных текстов из интернета. Легко и с юмором я расскажу о каждом объекте по маршруту и поделюсь их секретами. Вы получите ответы на любые вопросы о прошлом, о природе и о жизни нашего края, а также советы по самостоятельному исследованию Сочи.
Маршрут по вашим интересам: мистика, красота и атмосфера
За 6, 5 часов реально охватить все места из списка ниже — либо уделить особое внимание наиболее интересным для вас. Вы услышите о появлении этих достопримечательностей, о курортной архитектуре и о здешних таинственных случаях.
- Кудепстинский лесопарк, где мы найдем огромное дерево — символ плодородия — и бывшую плантацию пробкового дуба.
- Жертвенный камень — ровесник египетских пирамид.
- Санаторий Орджоникидзе и дача Квитко — заброшенные места притяжения. Вы сделаете выразительные фото все еще нарядных зданий.
- Другие покинутые объекты: корпус санатория «Кавказ» (дача Бахрушева), школа-интернат, ресторан на высоте 666 м, сероводородные ванны, особняк дворянина с сохранившимся интерьером и пансионат «Медвежий угол».
- Смотровая башня на горе Ахун с открыточными видами на город, побережье и буйную южную зелень. Вдалеке вы разглядите даже Олимпийский парк.
- Дача Сталина, где «вождь народов» работал, играл в бильярд, смотрел кино.
- Старая дорога на Красную Поляну: вы проедете и пройдете по скальному участку трассы, который называли «Пронеси, Господи» и послушаете местные жутковатые хроники.
- Нарзанный источник — остановка на прохладительные напитки после обширной программы.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- На комфортабельном авто Toyota Camry 2017 г.
- Я заберу вас у вашего отеля в Сочи, Адлере или Красной Поляне
- Маршрут всегда можно корректировать по вашим пожеланиям
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено: транспорт; работа и поддержка гида до, во время и после экскурсии; питьевая вода
- Дополнительные расходы: входные билеты при необходимости (от 100 руб. /чел.) и питание