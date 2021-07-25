Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Что вас ожидает

Легенды и истории без скуки

В нашем путешествии вы не услышите заученных текстов из интернета. Легко и с юмором я расскажу о каждом объекте по маршруту и поделюсь их секретами. Вы получите ответы на любые вопросы о прошлом, о природе и о жизни нашего края, а также советы по самостоятельному исследованию Сочи.

Маршрут по вашим интересам: мистика, красота и атмосфера

За 6, 5 часов реально охватить все места из списка ниже — либо уделить особое внимание наиболее интересным для вас. Вы услышите о появлении этих достопримечательностей, о курортной архитектуре и о здешних таинственных случаях.

Кудепстинский лесопарк , где мы найдем огромное дерево — символ плодородия — и бывшую плантацию пробкового дуба.

, где мы найдем огромное дерево — символ плодородия — и бывшую плантацию пробкового дуба. Жертвенный камень — ровесник египетских пирамид.

— ровесник египетских пирамид. Санаторий Орджоникидзе и дача Квитко — заброшенные места притяжения. Вы сделаете выразительные фото все еще нарядных зданий.

— заброшенные места притяжения. Вы сделаете выразительные фото все еще нарядных зданий. Другие покинутые объекты : корпус санатория «Кавказ» (дача Бахрушева), школа-интернат, ресторан на высоте 666 м, сероводородные ванны, особняк дворянина с сохранившимся интерьером и пансионат «Медвежий угол».

: корпус санатория «Кавказ» (дача Бахрушева), школа-интернат, ресторан на высоте 666 м, сероводородные ванны, особняк дворянина с сохранившимся интерьером и пансионат «Медвежий угол». Смотровая башня на горе Ахун с открыточными видами на город, побережье и буйную южную зелень. Вдалеке вы разглядите даже Олимпийский парк.

с открыточными видами на город, побережье и буйную южную зелень. Вдалеке вы разглядите даже Олимпийский парк. Дача Сталина , где «вождь народов» работал, играл в бильярд, смотрел кино.

, где «вождь народов» работал, играл в бильярд, смотрел кино. Старая дорога на Красную Поляну : вы проедете и пройдете по скальному участку трассы, который называли «Пронеси, Господи» и послушаете местные жутковатые хроники.

: вы проедете и пройдете по скальному участку трассы, который называли «Пронеси, Господи» и послушаете местные жутковатые хроники. Нарзанный источник — остановка на прохладительные напитки после обширной программы.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном авто Toyota Camry 2017 г.

Я заберу вас у вашего отеля в Сочи, Адлере или Красной Поляне

Маршрут всегда можно корректировать по вашим пожеланиям

Что входит в стоимость, а что — нет