ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00

Что вас ожидает

Сборы и правила. Мы заберём вас из Сочи, Красной Поляны или любой точки Адлера и отвезём к месту старта. На одном квадроцикле может разместиться не более двух человек. Перед заездом вы получите полный инструктаж от гида. Не стесняйтесь задать вопросы по тому, как управлять транспортом, — важно всё выяснить до начала.

Поехали. Маршрут среднего уровня сложности, его протяженность — 20 км. Тур к водопаду проходит по горному перевалу с перепадами высот. Первая остановка — каменный карьер с панорамными видами на горы, где мы сделаем фотографии, сидя в квадроциклах. По пути также заедем в национальный парк к источнику — и к Ивановскому водопаду. В конце путешествия заглянем на племенную пасеку, где продегустируем мёд.

Организационные детали