На квадроциклах к Ивановскому водопаду!

Драйвовый тур для любителей экстрима и природы в весёлой компании

В группе до 20 человек мы отправимся покорять просторы в окрестностях Сочи: прокатимся по живописному лесу, сделаем фото у каменного карьера, побываем в заповедных местах и закончим бодрящее путешествие на квадроциклах у уютного Ивановского водопада.

А на обратном пути заедем в гости на пасеку, чтобы попробовать локальный мёд.
На квадроциклах к Ивановскому водопаду!
На квадроциклах к Ивановскому водопаду!
На квадроциклах к Ивановскому водопаду!
На квадроциклах к Ивановскому водопаду!
На квадроциклах к Ивановскому водопаду!

Что вас ожидает

Сборы и правила. Мы заберём вас из Сочи, Красной Поляны или любой точки Адлера и отвезём к месту старта. На одном квадроцикле может разместиться не более двух человек. Перед заездом вы получите полный инструктаж от гида. Не стесняйтесь задать вопросы по тому, как управлять транспортом, — важно всё выяснить до начала.

Поехали. Маршрут среднего уровня сложности, его протяженность — 20 км. Тур к водопаду проходит по горному перевалу с перепадами высот. Первая остановка — каменный карьер с панорамными видами на горы, где мы сделаем фотографии, сидя в квадроциклах. По пути также заедем в национальный парк к источнику — и к Ивановскому водопаду. В конце путешествия заглянем на племенную пасеку, где продегустируем мёд.

Организационные детали

  • Квадроцикл рассчитан на 2-х человек, поэтому стоимость за одного гостя — 4250 руб. По желанию можно взять машину только на себя за 8500 руб.
  • В стоимость входит вся экипировка (шлем, балаклавы, перчатки, водонепроницаемые костюмы и сапоги на случай дождя), а также трансфер из Адлера и обратно
  • Если вы заказываете экскурсию из Сочи или Красной Поляны, пожалуйста, продумайте возможность добраться до места начала экскурсии самостоятельно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
— Адлер
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00

Алина
Алина
Привет, друзья! Меня зовут Алина, и я ваш добросовестный гид, помощник для выбора качественного и доступного отдыха в Сочи, Грузии и Абхазии. Люблю общаться с людьми и стараюсь найти подход к каждому клиенту, внимательно изучить запросы и уже после предлагать то что вас обязательно порадует и оставит только приятные и яркие впечатления.
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