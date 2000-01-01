Захар проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Мистический замок 🏰 Квитко

«Дом с привидениями», «дача Берии», «Красный штурм» — как только ни называют таинственную дачу полковника Квитко. Вы погуляете в компании местного гида-историка по руинам заброшенного ныне замка и услышите, когда и при каких обстоятельствах он был построен, кто в нем жил и как он связан с Италией. Кроме того, раскроете, какие знаменитые люди в нем бывали, почему полковник Квитко вынужден был покинуть свою дачу и кому она принадлежит сейчас.

Организационные детали