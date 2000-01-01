Захар проводит ещё 2 экскурсии

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На мотоцикле в «Дом с привидениями»!

Посетить таинственный замок полковника Квитко и раскрыть его секреты

Захар
Захар – представитель из Сочи
Вы прокатитесь на комфортном и безопасном мотоцикле 🛵 по современному Курортному проспекту и атмосферным серпантинам Хосты и Кудепсты, побываете в одном из самых загадочных мест Сочи и насладитесь завораживающими видами на море 🌊.

Мы сделаем все, чтобы поездка запомнилась вам на всю жизнь!
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏍На мотоцикле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👤 Для 1-1 человека

  • 40003 600 ₽ за экскурсиюскидка10%

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На мотоцикле в «Дом с привидениями»!
На мотоцикле в «Дом с привидениями»!

Что вас ожидает

Мистический замок 🏰 Квитко
«Дом с привидениями», «дача Берии», «Красный штурм» — как только ни называют таинственную дачу полковника Квитко. Вы погуляете в компании местного гида-историка по руинам заброшенного ныне замка и услышите, когда и при каких обстоятельствах он был построен, кто в нем жил и как он связан с Италией. Кроме того, раскроете, какие знаменитые люди в нем бывали, почему полковник Квитко вынужден был покинуть свою дачу и кому она принадлежит сейчас.

Организационные детали

  • Километраж поездки — 50 км
  • Каждый путешественник — пассажир на мотоцикле 🛵. Вся необходимая экипировка выдается.
  • Входные билеты 🎫 в замок Квитко не включены в стоимость — 100 рублей. Экскурсию ⛳ по замку проведет местный гид.
  • Мы заберем вас из вашего отеля, если он находится в Адлерском районе. Подача мотоцикла в центральный Сочи или Красную Поляну оплачивается дополнительно — 1000 рублей.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
На мотоцикле в «Дом с привидениями»!
На мотоцикле в «Дом с привидениями»!
На мотоцикле в «Дом с привидениями»!
На мотоцикле в «Дом с привидениями»!
На мотоцикле в «Дом с привидениями»!
На мотоцикле в «Дом с привидениями»!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Захар
Захар
Я и моя команда специализируется на индивидуальных экскурсиях на самых лучших туристических мотоциклах HONDA GOLDWING. С нами вы почувствуете истинный запах свободы и единение с окружающей средой. Испытаете ощущения, не сравнимые ни с чем, что вы испытывали ранее!
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Захар проводит ещё 2 экскурсии

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