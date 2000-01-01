Захар проводит ещё 2 экскурсии

Мистический замок 🏰 Квитко «Дом с привидениями», «дача Берии», «Красный штурм» — как только ни называют таинственную дачу полковника Квитко. Вы погуляете в компании местного гида-историка по руинам заброшенного ныне замка и услышите, когда и при каких обстоятельствах он был построен, кто в нем жил и как он связан с Италией. Кроме того, раскроете, какие знаменитые люди в нем бывали, почему полковник Квитко вынужден был покинуть свою дачу и кому она принадлежит сейчас.
Организационные детали
Километраж поездки — 50 км
Каждый путешественник — пассажир на мотоцикле 🛵. Вся необходимая экипировка выдается.
Входные билеты 🎫 в замок Квитко не включены в стоимость — 100 рублей. Экскурсию ⛳ по замку проведет местный гид.
Мы заберем вас из вашего отеля, если он находится в Адлерском районе. Подача мотоцикла в центральный Сочи или Красную Поляну оплачивается дополнительно — 1000 рублей.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я и моя команда специализируется на индивидуальных экскурсиях на самых лучших туристических мотоциклах HONDA GOLDWING. С нами вы почувствуете истинный запах свободы и единение с окружающей средой. Испытаете ощущения, не сравнимые ни с чем, что вы испытывали ранее!