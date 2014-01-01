Алексей Я. – Гид из Сочи

Мы уедем в самые горы ⛰️, к бурным рекам и ущельям невыносимой красоты, к солнечному ветру и альпийским деревушкам у подножия хозяйки — горы Ачишхо.



Мы зайдём в пещеры древних, а выйдем на вершине мира, чтобы вдоволь напиться живой воды и ощутить дыхание гор.