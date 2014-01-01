Что вы увидите
- Роза Хутор
- Горки Город
- Красная Поляна
- нарзанный источник Чвижепсе
- Ахштырская пещера
Что вас ожидает:• Мы заедем за вами, где бы вы ни отдыхали: на Красную Поляну, в Сочи или Адлер;
- Ваше утро начнётся с прогулки по одной из красивейших горных долин Кавказа;
- Вы окажетесь в европейской деревушке, затерянной на юге России;
- Узнаете шумные истории 📖 олимпийских побед и тихие рассказы ратуши над рекой;
- Взлетите птицами на самые вершины вечных гор ⛰️ в панорамных подъёмниках-гондолах;
- Насладитесь вкусом местной форели на мангале и нежного горячего шашлыка в живописном кафе «Кавказский дворик»;
- Окунётесь в глубь времён в Ахштырской пещере;
- И, конечно, напьётесь вкусной природной воды, настоящего нарзана — «бурлящей воды» Чвижепсе.
Организационные детали:
- Возьмите с собой ветровку, на пике гор может быть прохладно. А так же рекомендуем использовать удобную обувь.
Что входит
- Транспортные расходы
- Сопровождение гида.
Что не входит
- Выезд из Сочи — 1500 руб.
- Подъём в горы (Билеты на канатную дорогу) — 1450 руб. /чел.
- Ахштырская пещера — 200 руб. /чел.
- Нарзанный источник Чвижепсе — 100 руб. /чел.
Начало и место завершения
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей Я.
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