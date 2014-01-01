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Наследие олимпийских игр 2014 — Роза Хутор, Горки Город, Красная Поляна

5
1 отзыв
Алексей Я.
Алексей Я. – Гид из Сочи
Мы уедем в самые горы ⛰️, к бурным рекам и ущельям невыносимой красоты, к солнечному ветру и альпийским деревушкам у подножия хозяйки — горы Ачишхо.

Мы зайдём в пещеры древних, а выйдем на вершине мира, чтобы вдоволь напиться живой воды и ощутить дыхание гор.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 10 000 ₽ за экскурсию

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Наследие олимпийских игр 2014 — Роза Хутор, Горки Город, Красная Поляна
Наследие олимпийских игр 2014 — Роза Хутор, Горки Город, Красная Поляна

Что вы увидите

  • Роза Хутор
  • Горки Город
  • Красная Поляна
  • нарзанный источник Чвижепсе
  • Ахштырская пещера
Что вас ожидает:• Мы заедем за вами, где бы вы ни отдыхали: на Красную Поляну, в Сочи или Адлер;
  • Ваше утро начнётся с прогулки по одной из красивейших горных долин Кавказа;
  • Вы окажетесь в европейской деревушке, затерянной на юге России;
  • Узнаете шумные истории 📖 олимпийских побед и тихие рассказы ратуши над рекой;
  • Взлетите птицами на самые вершины вечных гор ⛰️ в панорамных подъёмниках-гондолах;
  • Насладитесь вкусом местной форели на мангале и нежного горячего шашлыка в живописном кафе «Кавказский дворик»;
  • Окунётесь в глубь времён в Ахштырской пещере;
  • И, конечно, напьётесь вкусной природной воды, настоящего нарзана — «бурлящей воды» Чвижепсе.

Организационные детали:

  • Возьмите с собой ветровку, на пике гор может быть прохладно. А так же рекомендуем использовать удобную обувь.
Что входит
  • Транспортные расходы
  • Сопровождение гида.
Что не входит
  • Выезд из Сочи — 1500 руб.
  • Подъём в горы (Билеты на канатную дорогу) — 1450 руб. /чел.
  • Ахштырская пещера — 200 руб. /чел.
  • Нарзанный источник Чвижепсе — 100 руб. /чел.
Начало и место завершения
🚩 Ресепшн вашего отеля
Наследие олимпийских игр 2014 — Роза Хутор, Горки Город, Красная Поляна
Наследие олимпийских игр 2014 — Роза Хутор, Горки Город, Красная Поляна
Наследие олимпийских игр 2014 — Роза Хутор, Горки Город, Красная Поляна
Наследие олимпийских игр 2014 — Роза Хутор, Горки Город, Красная Поляна

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей Я.
Алексей Я.
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1 отзыв оставили туристы

Алексей Я. проводит ещё 1 экскурсию

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