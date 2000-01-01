Что вас ожидает

День 1: Из Розы Хутор — к горным озерам

Мы взлетим по канатной дороге на одну из вершин и отправимся в зону альпийских лугов на высоту 2000 м над уровнем моря, где и поставим палатку. Пешая часть приключения составит 7 км: на этом пути вас ждут захватывающие виды Кавказского хребта и Абхазии, а также тихие озера. Вечером мы вкусно поужинаем, проводим закат и согреемся чаем.

🌌 А затем, когда солнце окончательно спрячется за горизонт, перед вами зажгутся мириады звезд, которые идеально видны вдали от большого города. Зачастую просматривается даже Млечный Путь.

День 2: рассвет и новые горы

Утром предлагаю встать пораньше: полюбоваться первыми лучами, позавтракать и сходить на прогулку. Путь лежит дальше по хребту, к еще одной вершине, к лучшим видам на поселок Красная Поляна и гору Ачишхо. Обратно вернемся также по канатной дороге. Вновь попав в цивилизацию после такого приключения, не сразу осознаешь всё происходившее с тобой и, кажется, начинаешь по-новому смотреть на мир.

Организационные детали

Если вас 2 или больше человек, но вы тоже хотите отправиться в незабываемый поход с ночёвкой, напишите мне, и я расскажу, какие варианты доступны для вас

Стартуем на курорте Роза Хутор, во 2 день возвращаемся в Красную Поляну

Что взять с собой: теплую одежду (куртку/ветровку, флиску), желательно термобелье (ночью температура в горах меняется очень быстро), дождевик, головной убор и солнечные очки

Что входит в стоимость, а что — нет