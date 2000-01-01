Ночь в отеле 1000 звезд, или поход в горы all inclusive

Впечатлиться небом и пейзажами, а также получить фото на память в дружеском треккинге на 2 дня

Уверен, ни один отель 5* не сравнится с ночевкой в горах, вдали от огней и суеты городов! В этом туре вы найдете заповедные озера, покорите нетуристические тропы, узнаете о природе Красной Поляны и насладитесь звездным небом.

Ощутите дух походов, поужинаете у костра и получите новый опыт путешественника.

В стоимость включено все для вашего комфорта, а также фотосъемка.
Ночь в отеле 1000 звезд, или поход в горы all inclusive
Ночь в отеле 1000 звезд, или поход в горы all inclusive
Ночь в отеле 1000 звезд, или поход в горы all inclusive
Ночь в отеле 1000 звезд, или поход в горы all inclusive
Ночь в отеле 1000 звезд, или поход в горы all inclusive
Ночь в отеле 1000 звезд, или поход в горы all inclusive
Ночь в отеле 1000 звезд, или поход в горы all inclusive
Ночь в отеле 1000 звезд, или поход в горы all inclusive
Ночь в отеле 1000 звезд, или поход в горы all inclusive
Ночь в отеле 1000 звезд, или поход в горы all inclusive
Ночь в отеле 1000 звезд, или поход в горы all inclusive
Ночь в отеле 1000 звезд, или поход в горы all inclusive
Ночь в отеле 1000 звезд, или поход в горы all inclusive
Ночь в отеле 1000 звезд, или поход в горы all inclusive

Что вас ожидает

День 1: Из Розы Хутор — к горным озерам

Мы взлетим по канатной дороге на одну из вершин и отправимся в зону альпийских лугов на высоту 2000 м над уровнем моря, где и поставим палатку. Пешая часть приключения составит 7 км: на этом пути вас ждут захватывающие виды Кавказского хребта и Абхазии, а также тихие озера. Вечером мы вкусно поужинаем, проводим закат и согреемся чаем.

🌌 А затем, когда солнце окончательно спрячется за горизонт, перед вами зажгутся мириады звезд, которые идеально видны вдали от большого города. Зачастую просматривается даже Млечный Путь.

День 2: рассвет и новые горы

Утром предлагаю встать пораньше: полюбоваться первыми лучами, позавтракать и сходить на прогулку. Путь лежит дальше по хребту, к еще одной вершине, к лучшим видам на поселок Красная Поляна и гору Ачишхо. Обратно вернемся также по канатной дороге. Вновь попав в цивилизацию после такого приключения, не сразу осознаешь всё происходившее с тобой и, кажется, начинаешь по-новому смотреть на мир.

Организационные детали

  • Если вас 2 или больше человек, но вы тоже хотите отправиться в незабываемый поход с ночёвкой, напишите мне, и я расскажу, какие варианты доступны для вас
  • Стартуем на курорте Роза Хутор, во 2 день возвращаемся в Красную Поляну
  • Что взять с собой: теплую одежду (куртку/ветровку, флиску), желательно термобелье (ночью температура в горах меняется очень быстро), дождевик, головной убор и солнечные очки

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: палатка, теплый спальник с гигиеническим вкладышем, треккинговые палки, фонарик, фотосъемка на протяжении всего похода, горелка, ужин и завтрак
  • Дополнительно оплачиваются билеты на канатную дорогу (1790 руб. онлайн или 1950 руб. в кассе)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Красной Поляне, на курорте Роза Хутор
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Кирилл
Кирилл
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Кирилл. Раньше я работал профессиональным фотографом (съёмками занимаюсь уже более 10 лет) и жил в городе Таганроге. Потом влюбился в горы и переехал в Красную Поляну. Я живу здесь уже 4-ый год: катаюсь на лыжах и сноуборде зимой, организую треккинговые прогулки и фотопоходы летом и осенью. Красная поляна — сочетает в себе потрясающую красоту природы и развитую инфраструктуру. Утром можно отправиться на вершину горы над облаками, а вечером поужинать в ресторане и расслабиться в шикарных спа-комплексах и банях. В своих походах я стараюсь находиться в гармонии с природой. Нет — музыке из колонок и большим группам. Небольшая уютная компания и звуки природы — вот для чего мы отправляемся в горы.
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