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Очарование старого Сочи

5
13 отзывов
Татьяна С.
Татьяна С. – Гид из Сочи
Сочи — самый популярный российский курорт.

О нем слышал каждый и многие здесь были хотя бы один раз.

Если вы в Сочи впервые и устали уже от пляжного отдыха — давайте изучим старый Сочи.

Со мной вы прогуляетесь 👣 по самым красивым местам города и изучите историю 📖 города, начиная с древних веков и заканчивая сегодняшним днем.

Во время прогулки вы увидите памятник В.

С.

Высоцкому, храм Архангела Михаила, морской вокзал и многое другое… Я разработала идеальную экскурсию ⛳ для знакомства с новым городом.

За 2 часа вы увидите все основные достопримечательности 🏛️ и узнаете интересные факты из жизни города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 600 ₽ за экскурсию

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Очарование старого Сочи
Очарование старого Сочи

Что вы увидите

  • Зимний театр
  • Храм Архангела Михаила
  • Морвокзал
  • Концертный зал «Фестивальный»
  • Памятник В. С. Высоцкому
  • Ж/д вокзал Сочи
  • Приморский парк
  • Ул. Навагинская
  • Художественный музей
Кому будет интересна экскурсия?Вы приехали в Сочи впервые и хотите посмотреть максимум достопримечательностей 🏛️ города за короткое время? Тогда пешая обзорная экскурсия ⛳ по Сочи — лучший вариант для первого знакомства с городом.
Маршрут обзорной экскурсии 🧭 проложен таким образом, чтобы в течение двух часов вы получили представление о центральной части города Сочи и увидели основные достопримечательности. В ходе экскурсии вы узнаете много интересных фактов о современной жизни города.
Здесь не будет повествований про историю 📖 древних веков и рассказов про царя Гороха. Только интересные факты, веселые истории из жизни коренных сочинцев и живое общение с экскурсантами. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Начало
🚩 ул. Курортный проспект, 51, Сочи
Место завершения
🏁 Железнодорожный вокзал, Сочи
Очарование старого Сочи
Очарование старого Сочи
Очарование старого Сочи
Очарование старого Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна С.
Татьяна С.
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13 отзывов оставили туристы

Татьяна С. проводит ещё 5 экскурсий

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