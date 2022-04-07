Парк приключений Skypark

Смешанная: автобусная и пешеходная, активный отдых на природе

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная, активный отдых на природе.

Рекомендуем взять с собой удобную одежду и обувь (запрещено ношение обуви на каблуках), средства защиты от солнца. Внимание! Сбор участников на данную экскурсию осуществляется только из Центрального, Хостинского и Адлерского районов г. Сочи. Если вы проживаете в других районах города, мы рекомендуем выбрать в форме бронирования ближайшую к вам точку сбора и подъехать к ней самостоятельно.
Парк приключений Skypark
Парк приключений Skypark
Парк приключений Skypark
Парк приключений Skypark
Парк приключений Skypark
Парк приключений Skypark
Парк приключений Skypark

Что вас ожидает 🤩

  • Парк приключений Skypark
  • Вид на Ахштырское ущелье и реку Мзымта
  • Вид на Черное море и Кавказские горы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Невероятные приключения в горах? Это вполне возможно, если вы выбираете Скайпарк. Название хорошо известно многим туристам, ведь этот парк специально был создан для поклонников адреналиновых развлечений. Находится Скайпарк неподалеку от Адлера, а точнее в Ахштырском ущелье. Скучать здесь уж точно не придется: банджи-джампинг, самый длинный в стране подвесной мост, самые высокие в мире качели и многое другое. Все это – развлечения, захватывающие дух, но при этом безопасные.

У парка есть своя визитная карточка – это Skybridge, мост, который соединяет два берега реки Мзымта, несущейся по Ахштырскому ущелью. Длина моста достигает почти 440 метров. С него можно полюбоваться не только речной долиной, но и Корабельными скалами, видом Черного моря и Кавказскими горами. А аттракцион ZipLine позволит вам совершить настоящий полет и еще раз увидеть все эти красоты с высоты.

Аттракцион Megatroll – одно из популярных развлечений в Скайпарке. Вы сможете на скорости 120 км в час прокатиться над самим ущельем. А если хотите ощутить, как в буквальном смысле захватывает дух, шагните вниз с высоты 207 м на аттракционе Bungy. Целых 7 секунд в свободном падении заставят вас забыть обо всем на свете. Не менее впечатляющим развлечением станут и качели Sochiswing, предлагающие покачаться на 175-метровой высоте.

Отдыхать в Сочи и не посетить Скайпарк просто невозможно!

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в парк. Входной билет в парк дает возможность каждому гостю совершить захватывающую прогулку по самому длинному подвесному пешеходному мосту в России. Насладиться живописной панорамой Ахштырского ущелья
  • Гор Кавказа и реликтового леса Сочинского национального парка. А смотровые площадки всех высотных аттракционов станут прекрасным местом для ваших уникальных селфи. В стоимость детского билета включено посещение веревочного парка
Что не входит
  • Платные аттракционы парка
Когда и сколько длится
Когда: Четверг в 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Четверг в 14:00

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