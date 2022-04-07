Невероятные приключения в горах? Это вполне возможно, если вы выбираете Скайпарк. Название хорошо известно многим туристам, ведь этот парк специально был создан для поклонников адреналиновых развлечений. Находится Скайпарк неподалеку от Адлера, а точнее в Ахштырском ущелье. Скучать здесь уж точно не придется: банджи-джампинг, самый длинный в стране подвесной мост, самые высокие в мире качели и многое другое. Все это – развлечения, захватывающие дух, но при этом безопасные.

У парка есть своя визитная карточка – это Skybridge, мост, который соединяет два берега реки Мзымта, несущейся по Ахштырскому ущелью. Длина моста достигает почти 440 метров. С него можно полюбоваться не только речной долиной, но и Корабельными скалами, видом Черного моря и Кавказскими горами. А аттракцион ZipLine позволит вам совершить настоящий полет и еще раз увидеть все эти красоты с высоты.

Аттракцион Megatroll – одно из популярных развлечений в Скайпарке. Вы сможете на скорости 120 км в час прокатиться над самим ущельем. А если хотите ощутить, как в буквальном смысле захватывает дух, шагните вниз с высоты 207 м на аттракционе Bungy. Целых 7 секунд в свободном падении заставят вас забыть обо всем на свете. Не менее впечатляющим развлечением станут и качели Sochiswing, предлагающие покачаться на 175-метровой высоте.

Отдыхать в Сочи и не посетить Скайпарк просто невозможно!

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